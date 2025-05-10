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    «Виннипег» сравняет счет в серии?

    Виннипег — Даллас. Ставка (к. 2.36), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Даллас»
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    «Виннипег»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 10 Мая 2025 года

    Виннипег

  • Кубок Стэнли
    •  Виннипег 04:30 Даллас

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Проход «Виннипега» дальше по дистанции оказался сравни чуду, но сейчас нужно думать, как обыграть «Даллас» в серии до четырех побед.

    Последние матчи: Первый блин вышел комом, поскольку «Виннипег» без некоторых лидеров состава не смог на равных провести матч со «звездами» и уступил с минимальным счетом.

    Виннипег — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Во второй игре противостояния за «Виннипег» могут не сыграть Моррисси и Стэнли, а это более, чем серьезные потерли для канадской дружины.

    Общий тонус клуба: Против «Далласа» можно сыграть в нестандартный хоккей, который застанет коллектив Дебура врасплох.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Умелая игра «Далласа» без важных хоккеистов заставляет уважать главного тренера этого клуба ещё больше.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Победу «Далласа» в первом мачте новой серии абсолютно заслуженно можно назвать тренерской, поскольку в третьем периоде поединка было минимум активных действий.

    Травмированные игроки: Лундквист и Хейсканен по-прежнему вне игры, а коллективному «Далласу» снова придется искать варианты их компенсации на льду.

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    Общий тонус клуба: Вполне реально забрать и второй матч сериии на территории «Виннипега», если гости сыграют также дисциплинированно, как сделали это в первой игре противостояния.

    Статистика для ставок

    • Меньше трех шайб за матч «Виннипег» пропускал шесть игр назад

    • «Даллас» забраслывает три шайбы и более уже четыре матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.41, на гостей — 2.63.

    Прогноз: «Виннипег» сравняет счет в серии, чего бы это ему не стоило.

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра весь матч и результативного поединка ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.36.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.41.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виннипег — Даллас?

    Матч Виннипег — Даллас состоится 10 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Виннипег — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виннипег — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1П1» с коэффициентом у букмекеров 2.362.36.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виннипег — Даллас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виннипег — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.41, на гостей — 2.63.

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    Виннипег — Даллас: прогноз и ставка за 2.362.36, статистика, коэффициенты матча 10.05.202504:30. «Виннипег» сравняет счет в серии?
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