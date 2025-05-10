Виннипег — Даллас. Ставка (к. 2.36), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 10 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Проход «Виннипега» дальше по дистанции оказался сравни чуду, но сейчас нужно думать, как обыграть «Даллас» в серии до четырех побед.

Последние матчи: Первый блин вышел комом, поскольку «Виннипег» без некоторых лидеров состава не смог на равных провести матч со «звездами» и уступил с минимальным счетом.

Травмированные игроки: Во второй игре противостояния за «Виннипег» могут не сыграть Моррисси и Стэнли, а это более, чем серьезные потерли для канадской дружины.

Общий тонус клуба: Против «Далласа» можно сыграть в нестандартный хоккей, который застанет коллектив Дебура врасплох.

«Даллас»

Турнирное положение: Умелая игра «Далласа» без важных хоккеистов заставляет уважать главного тренера этого клуба ещё больше.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Победу «Далласа» в первом мачте новой серии абсолютно заслуженно можно назвать тренерской, поскольку в третьем периоде поединка было минимум активных действий.

Травмированные игроки: Лундквист и Хейсканен по-прежнему вне игры, а коллективному «Далласу» снова придется искать варианты их компенсации на льду.

Общий тонус клуба: Вполне реально забрать и второй матч сериии на территории «Виннипега», если гости сыграют также дисциплинированно, как сделали это в первой игре противостояния.

Статистика для ставок

Меньше трех шайб за матч «Виннипег» пропускал шесть игр назад

«Даллас» забраслывает три шайбы и более уже четыре матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.41, на гостей — 2.63.

Прогноз: «Виннипег» сравняет счет в серии, чего бы это ему не стоило.

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра весь матч и результативного поединка ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.36.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.41.