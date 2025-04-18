В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона команда из Татарстана набрала 87 очков, разместившись на 5-й строчке в таблице Восточной конференции и по дополнительным цифрам опередив 6-й «Авангард».

Последние матчи: В одном из последних матчей серии с «Автомобилистом» казанцы одержали крупную победу — 5:1, которая перевела противостояния в седьмую игру, позволив «Ак Барсу» добиться успеха начале второго овертайма — 2:1 ОТ.

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Несмотря на затяжной этап борьбы, команда Анвара Гатиятулина провела успешные две встречи на льду «Динамо» Москва — 5:3; 2:0, после чего на домашней площадке было допущено первое поражение — 1:3.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: После двух предметных матчей в столице «Ак Барсу» не удалось выдать аналогичную игру на своей территории и довести преимущество в серии до максимально комфортного.

Прогнозы и ставки на КХЛ

При домашних трибунах «Ак Барс» столкнулся с проблемами реализации, в моменте утратив эффективность атакующих идей. Несмотря на преимущество по броскам в створ, завершающая фаза заметно подвела казанцев.

С оборонительной точки зрения к команде Анвара Гатиятулина вопросов не так много: «Ак Барс» старается грамотно перекрывать свободные зоны и в позиционной защите зачастую чувствует уверенность.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: В 68 матчах общего этапа столичная команда заработала 89 очков, с которыми заняла 2-е место в таблице Западной конференции, обойдя на 2 турнирных балла 3-й «Спартак».

Последние матчи: Трудоемкий цикл матчей против СКА в рамках первого раунда плей-офф подошел к развязке на территории петербуржцев, где «Динамо» Москва — в рамках шестой игры — одержало убедительную победу — 5:2.

После столь насыщенного противостояния команда Алексея Кудашова провалила две домашние встречи с «Ак Барсом» — 3:5; 0:2. Вместе с тем третья игра серии, переехавшей в Казань, закончилась победой москвичей — 3:1.

Не сыграют: В составе «бело-голубых» нет проблем с кадрами.

Состояние команды: На фоне насыщенной серии против СКА и двух поражений на старте второго раунда «Динамо» Москва оказалась в незавидном положении.

Однако победа в Казани может обеспечить коллективу Алексея Кудашова необходимый импульс, за счет которого «бело-голубые» попытаются выровнять ситуацию, реализовав свой потенциал.

С точки зрения игрового содержания у «Динамо» Москва нет проблем с количеством атак, но в отдельных эпизодах мастерство завершения оставляет желать лучшего, как и общая динамика команды.

Статистика для ставок

«Ак Барс» одержал 4 победы в 5 последних матчах

«Динамо» Москва не проигрывает на чужом льду на протяжении 3-х последних матчей

В 4-х предыдущих гостевых встречах «Динамо» забивало минимум 3 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.65.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: При неплохих атакующих возможностях в предыдущей игре казанцев подвела реализация. Однако «Ак Барс» — это коллектив, способный правильно реагировать на подобные ситуации, ввиду чего вторую игру команда попытается провести с позиции силы.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.85.

Прогноз: На фоне оборонительных промахов, допущенных матчем ранее, команда Анвара Гатиятулина будет нацелена на укрепление оборонительной линии и приложит усилия, чтобы свести к минимуму количество остроты в своей зоне.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.15.