Ак Барс
Динамо
«Ак Барс»
Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона команда из Татарстана набрала 87 очков, разместившись на 5-й строчке в таблице Восточной конференции и по дополнительным цифрам опередив 6-й «Авангард».
Последние матчи: В одном из последних матчей серии с «Автомобилистом» казанцы одержали крупную победу — 5:1, которая перевела противостояния в седьмую игру, позволив «Ак Барсу» добиться успеха начале второго овертайма — 2:1 ОТ.
Ак Барс — Динамо: коэффициенты букмекеров
Несмотря на затяжной этап борьбы, команда Анвара Гатиятулина провела успешные две встречи на льду «Динамо» Москва — 5:3; 2:0, после чего на домашней площадке было допущено первое поражение — 1:3.
Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.
Состояние команды: После двух предметных матчей в столице «Ак Барсу» не удалось выдать аналогичную игру на своей территории и довести преимущество в серии до максимально комфортного.
При домашних трибунах «Ак Барс» столкнулся с проблемами реализации, в моменте утратив эффективность атакующих идей. Несмотря на преимущество по броскам в створ, завершающая фаза заметно подвела казанцев.
С оборонительной точки зрения к команде Анвара Гатиятулина вопросов не так много: «Ак Барс» старается грамотно перекрывать свободные зоны и в позиционной защите зачастую чувствует уверенность.
«Динамо» Москва
Путь к плей-офф: В 68 матчах общего этапа столичная команда заработала 89 очков, с которыми заняла 2-е место в таблице Западной конференции, обойдя на 2 турнирных балла 3-й «Спартак».
Последние матчи: Трудоемкий цикл матчей против СКА в рамках первого раунда плей-офф подошел к развязке на территории петербуржцев, где «Динамо» Москва — в рамках шестой игры — одержало убедительную победу — 5:2.
После столь насыщенного противостояния команда Алексея Кудашова провалила две домашние встречи с «Ак Барсом» — 3:5; 0:2. Вместе с тем третья игра серии, переехавшей в Казань, закончилась победой москвичей — 3:1.
Не сыграют: В составе «бело-голубых» нет проблем с кадрами.
Состояние команды: На фоне насыщенной серии против СКА и двух поражений на старте второго раунда «Динамо» Москва оказалась в незавидном положении.
Однако победа в Казани может обеспечить коллективу Алексея Кудашова необходимый импульс, за счет которого «бело-голубые» попытаются выровнять ситуацию, реализовав свой потенциал.
С точки зрения игрового содержания у «Динамо» Москва нет проблем с количеством атак, но в отдельных эпизодах мастерство завершения оставляет желать лучшего, как и общая динамика команды.
Статистика для ставок
- «Ак Барс» одержал 4 победы в 5 последних матчах
- «Динамо» Москва не проигрывает на чужом льду на протяжении 3-х последних матчей
- В 4-х предыдущих гостевых встречах «Динамо» забивало минимум 3 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.65.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.
- 2.36Спартак — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Динамо Минск — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.10Рейнджерс — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: При неплохих атакующих возможностях в предыдущей игре казанцев подвела реализация. Однако «Ак Барс» — это коллектив, способный правильно реагировать на подобные ситуации, ввиду чего вторую игру команда попытается провести с позиции силы.
Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.85.
Прогноз: На фоне оборонительных промахов, допущенных матчем ранее, команда Анвара Гатиятулина будет нацелена на укрепление оборонительной линии и приложит усилия, чтобы свести к минимуму количество остроты в своей зоне.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.15.