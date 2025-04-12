В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Столичная команда финишировала в регулярке на 2-м месте в таблице Западной конференции. С 89 очками в активе, «бело-голубые» обошли преследователей на 2+ турнирных пункта.

Последние матчи: «Динамо» Москва провело насыщенную в плане событий серию против СКА, которую начало с двух побед на домашней арене — 3:1; 2:1 ОТ.

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На площадке петербуржцев команда Алексея Кудашова потерпела поражение — 3:5 при одной победе — 5:4 ОТ. На столичном катке закончить противостояние москвичам не удалось — 3:4 ОТ, однако в шестой игре точка все же была поставлена — 5:2.

Не сыграют: В составе столичной команды нет кадровых потерь.

Состояние команды: Во второй половине регулярного сезона и в рамках непростой серии против СКА «Динамо» Москва продемонстрировало собранный структурный хоккей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Алексея Кудашова выходит на площадку с четким пониманием задач и старается навязать соперникам свою тактическую модель. Вместе с тем «бело-голубые» способны подстраиваться и под определенные игровые ситуации.

Помимо весьма эффективной реализации большинства и в целом идейной атаки, «Динамо» Москва показывает хороший контроль и движение шайбы наряду с умением справляться с давлением.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки казанцы набрали 87 очков, закрепившись на 5-й строчке в таблице Восточной конференции и по дополнительной статистике опередив «Авангард».

Последние матчи: После яркой победы над «Автомобилистом» в начале серии — 4:1, «Ак Барс» устроился на два поражения — 3:4; 2:3 ОТ, а также сокрушил уральцев в четвертой встрече — 7:2.

В игре №5 команда Анвара Гатиятулина вновь уступила и лишила себя права на ошибку — 0:2. Вернувшись в Казань, «Ак Барс» оформил яркую победу — 5:1, а последнее свое слово сказал в Екатеринбурге, во втором овертайме — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: В рамках насыщенной серии с «Автомобилистом» «Ак Барс» вновь реализовала свой класс и умение справляться с натиском соперников.

В большинстве матчей на старте плей-офф команда Анвара Гатиятулина продемонстрировала навыки, позволяющие грамотно распоряжаться уязвимыми зонами соперника, тем самым обеспечивая себе преимущество.

В отдельных эпизодах «Ак Барсу» явно не хватало агрессии в нападении, ввиду чего казанцы попросту теряли остроту. Однако оборонительная система коллектива по-прежнему является одним из лучших его качеств.

Статистика для ставок

В 3-х очных встречах в столице из 4-х предыдущих «Динамо» Москва победило казанцев

Минимум 4 шайбы забрасывало «Динамо» Москва в 3-х личных встречах на домашнем льду из 4-х последних

«Динамо» Москва выиграло в 6 домашних матчах из 8 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 3.39.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Команда Алексея Кудашова на домашнем этапе серии будет нацелена на результат за счет роли доминирующей силы, но при этом взвинчивать лишний раз темп москвичи вряд ли станут.

Ставка: «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

Прогноз: При родных трибунах динамовцы способны добиться локального успеха в регламентированное время, избежав тем самым лишних нервов в овертайме.

Ставка: «Динамо» Москва победит за 2.02.