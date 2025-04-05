Оттава
Флорида
«Оттава»
Турнирное положение: Седьмое место на Востоке у «Оттавы» никто не заберет, поскольку канадская команда — довольно крепкий середняк лиги.
Последние матчи: За пять последних матчей у «Оттавы» случилось три победы, а Грин держит в упряжке всех своих хоккеистов.
Оттава — Флорида: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: За «Оттаву» не сможет сыграть Казинс. Также под вопросом участие Ткачука в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: В игре против «Флориды» будет трудно, но у хозяев есть ресурсы, как замедлить нападение гостей.
«Флорида»
Турнирное положение: Под финиш сезона «Флорида» откровенно затормозила и сдвинулась на пятую позицию конференции.
Последние матчи: Уже три матча подряд «Флорида» не может победить, но проигрыши по счету были минимальными.
Травмированные игроки: В лазарете у «Флориды» находятся Барков, Экблад, Куликов и Ткачук. Кроме этого, может пропустить матч Нико Штурм.
Общий тонус клуба: С «Оттавой» нужно играть на победу, поскольку так можно в скоро стартующем плей-офф вылететь уже в первом раунде соревнований.
Статистика для ставок
- «Оттава» в пяти последних матчах выиграла три раза
- «Флорида» не может победить три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.36, на гостей — 2.39.
Прогноз: «Флорида» прервет затянувшуюся безвыигрышную серию.
- 2.25Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 4.15ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.03Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Альтернативный прогноз: Результативной игре вполне может быть место.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.39.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.62.