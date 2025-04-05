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    «Флорида» прервет неудачную серию?

    Оттава — Флорида. Ставка (к. 2.39), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Флорида»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2025 года

    Оттава

  • НХЛ
    •  Оттава 21:00 Флорида

    Флорида

  • НХЛ
    •

    «Оттава»

    Турнирное положение: Седьмое место на Востоке у «Оттавы» никто не заберет, поскольку канадская команда — довольно крепкий середняк лиги.

    Последние матчи: За пять последних матчей у «Оттавы» случилось три победы, а Грин держит в упряжке всех своих хоккеистов.

    Оттава — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: За «Оттаву» не сможет сыграть Казинс. Также под вопросом участие Ткачука в предстоящем матче.

    Общий тонус клуба: В игре против «Флориды» будет трудно, но у хозяев есть ресурсы, как замедлить нападение гостей.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Под финиш сезона «Флорида» откровенно затормозила и сдвинулась на пятую позицию конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Уже три матча подряд «Флорида» не может победить, но проигрыши по счету были минимальными.

    Травмированные игроки: В лазарете у «Флориды» находятся Барков, Экблад, Куликов и Ткачук. Кроме этого, может пропустить матч Нико Штурм.

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    Общий тонус клуба: С «Оттавой» нужно играть на победу, поскольку так можно в скоро стартующем плей-офф вылететь уже в первом раунде соревнований.

    Статистика для ставок

    • «Оттава» в пяти последних матчах выиграла три раза

    • «Флорида» не может победить три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.36, на гостей — 2.39.

    Прогноз: «Флорида» прервет затянувшуюся безвыигрышную серию.

    Альтернативный прогноз: Результативной игре вполне может быть место.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.39.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.62.

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    Оттава — Флорида: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 05.04.202521:00. «Флорида» прервет неудачную серию?
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