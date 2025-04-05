В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оттава»

Турнирное положение: Седьмое место на Востоке у «Оттавы» никто не заберет, поскольку канадская команда — довольно крепкий середняк лиги.

Последние матчи: За пять последних матчей у «Оттавы» случилось три победы, а Грин держит в упряжке всех своих хоккеистов.

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Травмированные игроки: За «Оттаву» не сможет сыграть Казинс. Также под вопросом участие Ткачука в предстоящем матче.

Общий тонус клуба: В игре против «Флориды» будет трудно, но у хозяев есть ресурсы, как замедлить нападение гостей.

«Флорида»

Турнирное положение: Под финиш сезона «Флорида» откровенно затормозила и сдвинулась на пятую позицию конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Уже три матча подряд «Флорида» не может победить, но проигрыши по счету были минимальными.

Травмированные игроки: В лазарете у «Флориды» находятся Барков, Экблад, Куликов и Ткачук. Кроме этого, может пропустить матч Нико Штурм.

Общий тонус клуба: С «Оттавой» нужно играть на победу, поскольку так можно в скоро стартующем плей-офф вылететь уже в первом раунде соревнований.

Статистика для ставок

«Оттава» в пяти последних матчах выиграла три раза

«Флорида» не может победить три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.36, на гостей — 2.39.

Прогноз: «Флорида» прервет затянувшуюся безвыигрышную серию.

Альтернативный прогноз: Результативной игре вполне может быть место.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.39.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.62.