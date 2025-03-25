В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 25 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Сейчас задача «Далласа» — удержать вторую строчку на Западе, поскольку «Вегас» и «Колорадо» не дремлют.

Последние матчи: В пяти последних играх «Даллас» выиграл два матча, однако очки техасский клуб набирает на протяжении четырех поединков кряду.

Травмированные игроки: В предстяощем поединке «Далласу» не помогут Хейсканен, Лундквист и Сегин.

Общий тонус клуба: В матче против «дикарей» хозяева льда будет фаворитами игры, но гости не сдадутся на милость врагу.

«Миннесота»

Турнирное положение: Несмотря на все сложности с составом, «Миннесота» откуда-то изыскивает резервы, чтобы оставаться на седьмой строчке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Три матча кряду «Миннесота» не проигрывает, стабильно оформляя в ворота соперников по четыре шайбы за матч.

Травмированные игроки: Вне игры у «Миннесоты» сейчас только Капризов, но эта потеря сравнима с отстутствием сразу нескольких игроков в любой другой франшизе лиги.

Общий тонус клуба: Со «звездами» получится знатная рубка, в которой гости не выглядят очевидными андердогами.

Статистика для ставок

«Миннесота» не проигрывает три матча кряду

«Даллас» не может закончить чететыре матча в основное время игры

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.79, на ничью — 4.71, на гостей — 3.83.

Прогноз: У«Далласа» хорошие шансы, чтобы записать на свой счет победу.

Альтернативный прогноз: Никто не удивится, если и в этом поединке будет овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.