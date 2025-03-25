Даллас
Миннесота
«Даллас»
Турнирное положение: Сейчас задача «Далласа» — удержать вторую строчку на Западе, поскольку «Вегас» и «Колорадо» не дремлют.
Последние матчи: В пяти последних играх «Даллас» выиграл два матча, однако очки техасский клуб набирает на протяжении четырех поединков кряду.
Даллас — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстяощем поединке «Далласу» не помогут Хейсканен, Лундквист и Сегин.
Общий тонус клуба: В матче против «дикарей» хозяева льда будет фаворитами игры, но гости не сдадутся на милость врагу.
«Миннесота»
Турнирное положение: Несмотря на все сложности с составом, «Миннесота» откуда-то изыскивает резервы, чтобы оставаться на седьмой строчке Запада.
Последние матчи: Три матча кряду «Миннесота» не проигрывает, стабильно оформляя в ворота соперников по четыре шайбы за матч.
Травмированные игроки: Вне игры у «Миннесоты» сейчас только Капризов, но эта потеря сравнима с отстутствием сразу нескольких игроков в любой другой франшизе лиги.
Общий тонус клуба: Со «звездами» получится знатная рубка, в которой гости не выглядят очевидными андердогами.
Статистика для ставок
- «Миннесота» не проигрывает три матча кряду
- «Даллас» не может закончить чететыре матча в основное время игры
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.79, на ничью — 4.71, на гостей — 3.83.
Прогноз: У«Далласа» хорошие шансы, чтобы записать на свой счет победу.
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Альтернативный прогноз: Никто не удивится, если и в этом поединке будет овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.