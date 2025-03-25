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    «Миннесота» способна продлить победную серию?

    Даллас — Миннесота. Ставка (к. 1.79), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 25 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2025 года

    Даллас

  • НХЛ
    •  Даллас 03:00 Миннесота

    Миннесота

  • НХЛ
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Сейчас задача «Далласа» — удержать вторую строчку на Западе, поскольку «Вегас» и «Колорадо» не дремлют.

    Последние матчи: В пяти последних играх «Даллас» выиграл два матча, однако очки техасский клуб набирает на протяжении четырех поединков кряду.

    Даллас — Миннесота: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В предстяощем поединке «Далласу» не помогут Хейсканен, Лундквист и Сегин.

    Общий тонус клуба: В матче против «дикарей» хозяева льда будет фаворитами игры, но гости не сдадутся на милость врагу.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Несмотря на все сложности с составом, «Миннесота» откуда-то изыскивает резервы, чтобы оставаться на седьмой строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Три матча кряду «Миннесота» не проигрывает, стабильно оформляя в ворота соперников по четыре шайбы за матч.

    Травмированные игроки: Вне игры у «Миннесоты» сейчас только Капризов, но эта потеря сравнима с отстутствием сразу нескольких игроков в любой другой франшизе лиги.

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    Общий тонус клуба: Со «звездами» получится знатная рубка, в которой гости не выглядят очевидными андердогами.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» не проигрывает три матча кряду

    • «Даллас» не может закончить чететыре матча в основное время игры

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.79, на ничью — 4.71, на гостей — 3.83.

    Прогноз: У«Далласа» хорошие шансы, чтобы записать на свой счет победу.

    Альтернативный прогноз: Никто не удивится, если и в этом поединке будет овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    Даллас — Миннесота: прогноз и ставка за 1.79, статистика, коэффициенты матча 25.03.202503:00. «Миннесота» способна продлить победную серию?
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