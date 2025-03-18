Спартак
Нефтехимик
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 3-е место в таблице Запада с 83 очками в активе после 65-и матчей. «Спартак» отстает от 2-й позиции на 4 пункта.
Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Северсталь» со счетом 4:2, забрасывая шайбы в каждом периоде. До этого «Спартак» с таким же счетом одолел «Ладу».
Спартак — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
У «красно-белых» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Спартак» также одолел «Ак Барс» со счетом 5:3.
У «красно-белых» пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: «Спартак» уже давненько гарантировал себе место в плей-офф, а сейчас главная задача команды — сохранить позиции в топ-4 Запада для того, чтобы начать решающую стадию турнира на своей площадке.
В последних матчах активизировалась тройка нападения «Спартака» Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин. В прошедших 3-х встречах эти форварды решают исходы матчей.
К тому же, «Спартак» — одна из самых результативных команд на Западе, забросив уже 213 шайб за 65 встреч. «Красно-белые» занимают 2-е место в конференции по этому показателю.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: «Волки» располагаются на 9-й позиции Востока, набрав 61 очко за 65 матчей. «Нефтехимик» отстает от «Сибири» (8-е место) на 5 баллов за 3 матча до конца регулярного чемпионата.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно проиграла «Ладе» (1:7), уступив в каждом периоде. До этого «Нефтехимик» смог одолеть «Локомотив» по буллитам по счетом 2:1.
В последних 5-и встречах у «волков» 3 победы и 2 поражения. За этот отрезок «Нефтехимик» одолел московское «Динамо» (4:3) и «Адмирал» (3:2), а также уступил дальневосточной команде (0:1).
Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев. Федор Крощинский и Лука Профака (у всех — травмы).
Состояние команды: «Нефтехимик» практически потерял шансы на выход в плей-офф, сейчас от команды уже мало что зависит. Возьми «Сибирь» хотя бы один балл — «волки» останутся без плей-офф.
Несмотря на это, «Нефтехимик» вряд-ли будет опускать руки. Команда наберется сил перед матчем и создаст «Спартаку» проблемы, но будет ли от этого смысл в плане борьбы за плей-офф — большой вопрос...
В прошедшей встрече «Нефтехимик» полностью провалился, пропустив от «Лады» 7 шайб. Несмотря на это, «волки» способны собраться и набрать важнейшие очки.
Статистика для ставок
- «Спартак» выиграл 3 последних матча
- В последних 5-и встречах «Нефтехимик» трижды победил
- В последних 5-и очных противостояниях «Нефтехимик» трижды обыгрывал «Спартак»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.80, а победа «Нефтехимика» — в 4.50.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.
- 2.15Динамо Москва — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.13Трактор — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.91Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Команды смогут забросить большое количество шайб. Атака «Спартака» — одна из лучших в лиге.
Ставка: Тотал 6 больше за 2.35.
Прогноз: В 1-м периоде команды уже активизируются. Ожидаем результативную игру на старте матча.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.83.