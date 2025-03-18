Бостон
Баффало
«Бостон»
Турнирное положение: Руководство «Бостона» смирилось с непопаданием в плей-офф, поэтому с 12 позиции Востока «мишкам» было бы неплохо наигрывать комбинации на будущее.
Последние матчи: В двух последних поединках «Бостон» без шансов проиграл «Оттаве» и «Тампе», пропустив по шесть голов в каждой игре.
Бостон — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Линдхольм и МакАвой по-прежнему вне игры у «Бостона», а без двух ведущих защитников коллективу Сакко будет действительно туго.
Общий тонус клуба: В поединке против аутсайдера Востока также можно получить неудовлетворительный исход матча на выходе.
«Баффало»
Турнирное положение: Терять «Баффало» уже нечего, поэтому коллективу из Нью-Йорка остается играть в зрелищный хоккей с последнего места Востока.
Последние матчи: В трех последних матчах «Баффало» смог выиграть два раза, но уровень игры в обороне просто никакой.
Травмированные игроки: Точно не сыграет за «Баффало» Петерка по причине травмы верхней части тела. Проблемы со здоровьем имеются также у Кулиха и Норриса, но они не критические.
Общий тонус клуба: Встреча против «Бостона» не будет безнадежной, поскольку в обороне коллектива Сакко можно найти изъяны при желании.
Статистика для ставок
- За «Баффало» осталось последнее очное противостояние
- «Бостон» проиграл два последних матча, пропустив в них 12 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.46, на гостей — 2.68.
Прогноз: «Баффало» способен забрать эту игру себе.
- 1.98Металлург Мг — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Сибирь — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.55Локомотив — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Альтернативный прогноз: В этом матче будет наблюдаться результативный хоккей.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.68.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.