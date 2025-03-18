В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «ТД Гардене» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Баффало», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Руководство «Бостона» смирилось с непопаданием в плей-офф, поэтому с 12 позиции Востока «мишкам» было бы неплохо наигрывать комбинации на будущее.

Последние матчи: В двух последних поединках «Бостон» без шансов проиграл «Оттаве» и «Тампе», пропустив по шесть голов в каждой игре.

Травмированные игроки: Линдхольм и МакАвой по-прежнему вне игры у «Бостона», а без двух ведущих защитников коллективу Сакко будет действительно туго.

Общий тонус клуба: В поединке против аутсайдера Востока также можно получить неудовлетворительный исход матча на выходе.

«Баффало»

Турнирное положение: Терять «Баффало» уже нечего, поэтому коллективу из Нью-Йорка остается играть в зрелищный хоккей с последнего места Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Баффало» смог выиграть два раза, но уровень игры в обороне просто никакой.

Травмированные игроки: Точно не сыграет за «Баффало» Петерка по причине травмы верхней части тела. Проблемы со здоровьем имеются также у Кулиха и Норриса, но они не критические.

Общий тонус клуба: Встреча против «Бостона» не будет безнадежной, поскольку в обороне коллектива Сакко можно найти изъяны при желании.

Статистика для ставок

За «Баффало» осталось последнее очное противостояние

«Бостон» проиграл два последних матча, пропустив в них 12 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.46, на гостей — 2.68.

Прогноз: «Баффало» способен забрать эту игру себе.

Альтернативный прогноз: В этом матче будет наблюдаться результативный хоккей.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.68.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.