Локомотив
Спартак
«Локомотив»
Турнирное положение: На счету «Локомотива» 70 очков по итогам 44 матчей. В таблице Западной конференции команда находится на 1-м месте, опережая на 13 баллов основных конкурентов.
Последние матчи: На флажке 2024 года «Локомотив» добился побед над «Сочи» — 3:1, «Торпедо» — 5:0 и «Витязем» — 5:3, но последний матч декабря проиграл «Динамо» Минск — 1:4.
Локомотив — Спартак: коэффициенты букмекеров
После разгромного поражения в Беларуси команда Игоря Никитина вернулась на домашнюю площадку, где пока выступает без осечек. Так, на днях ярославцы взяли верх над ЦСКА — 4:1 и «Витязем» — 3:0.
Не сыграют: В составе «Локомотива» нет кадровых потерь.
Состояние команды: «Локомотив» вошел в этот сезон достаточно бодро, а в настоящее время сосредоточен исключительно на поддержке правильного игрового ритма.
Команда Игоря Никитина прославилась за счет сдержанной и расчетливой игры, которая основывается на дисциплине у своих ворот и прагматизме с точки зрения атакующих действий.
Большое количество заброшенных шайб для «Локомотива» остается редкостью, однако отсутствие сумасшедших цифр в нападении не мешает ярославцам уверенно проходить эту дистанцию.
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» провел 41 встречу, в которой заработал 57 очков. В таблице Западной конференции «красно-белые» вернули 2-ю строчку, сместив ввиду лучших дополнительных показателей ЦСКА.
Последние матчи: В настоящее время «Спартак» чередует первоклассные матчи непременными провалами. В такой ритм москвичи вошли после неудачного дерби на льду ЦСКА — 4:5 ОТ.
В рамках последних матчей команда Алексея Жамнова обыграла «Динамо» Минск — 3:2 ОТ, потерпела поражение от «Куньлуня» — 2:4, взяла верх над «Витязем» — 4:2, уступила «Северстали» — 3:5 и разгромила СКА — 5:0.
Не сыграют: Андрей Миронов.
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Спартак» пытается развить успехи, которых добился годом ранее, совершенствуя свою игру и нацеливаясь на новые задачи.
Однако на длительном отрезке турнира команде Алексея Жамнова по-прежнему не хватает стабильности, ввиду чего «Спартак» при сравнительной неплохом качестве исполнения уступает сильнейшим представителям конференции.
Довольно часто результаты «красно-белых» страдают ввиду недопустимо слабой игры на своей половине площадке, в то время как атакующая острота по-прежнему входит в число достоинств московского клуба.
Статистика для ставок
- «Локомотив» победил в 5 матчах из 6 последних
- Ни в одной встрече из 3 последних в Ярославле «Локомотив» не пропустил больше гола
- Только в одном очном матче в Ярославле из 5 последних «Локомотив» забил в ворота «Спартака» больше 2 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.79.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.
- 1.89Лада — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.81Куньлунь — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.25Динамо Минск — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:10
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Прогноз: «Локомотив» остается уверенным в себе коллективом, который на домашнем льду не побоится в очередной раз проявить сдержанность, чтобы не позволить забивному сопернику реализовать его атакующий потенциал.
Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.80.
Прогноз: На своей территории команда Игоря Никитина является железным фаворитом на фоне любого гостя, включая «Спартак», которому временами присущи провалы в топ-матчах.
Ставка: «Локомотив» победит за 2.24.