В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 10 января. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: На счету «Локомотива» 70 очков по итогам 44 матчей. В таблице Западной конференции команда находится на 1-м месте, опережая на 13 баллов основных конкурентов.

Последние матчи: На флажке 2024 года «Локомотив» добился побед над «Сочи» — 3:1, «Торпедо» — 5:0 и «Витязем» — 5:3, но последний матч декабря проиграл «Динамо» Минск — 1:4.

После разгромного поражения в Беларуси команда Игоря Никитина вернулась на домашнюю площадку, где пока выступает без осечек. Так, на днях ярославцы взяли верх над ЦСКА — 4:1 и «Витязем» — 3:0.

Не сыграют: В составе «Локомотива» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Локомотив» вошел в этот сезон достаточно бодро, а в настоящее время сосредоточен исключительно на поддержке правильного игрового ритма.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Игоря Никитина прославилась за счет сдержанной и расчетливой игры, которая основывается на дисциплине у своих ворот и прагматизме с точки зрения атакующих действий.

Большое количество заброшенных шайб для «Локомотива» остается редкостью, однако отсутствие сумасшедших цифр в нападении не мешает ярославцам уверенно проходить эту дистанцию.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» провел 41 встречу, в которой заработал 57 очков. В таблице Западной конференции «красно-белые» вернули 2-ю строчку, сместив ввиду лучших дополнительных показателей ЦСКА.

Последние матчи: В настоящее время «Спартак» чередует первоклассные матчи непременными провалами. В такой ритм москвичи вошли после неудачного дерби на льду ЦСКА — 4:5 ОТ.

В рамках последних матчей команда Алексея Жамнова обыграла «Динамо» Минск — 3:2 ОТ, потерпела поражение от «Куньлуня» — 2:4, взяла верх над «Витязем» — 4:2, уступила «Северстали» — 3:5 и разгромила СКА — 5:0.

Не сыграют: Андрей Миронов.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Спартак» пытается развить успехи, которых добился годом ранее, совершенствуя свою игру и нацеливаясь на новые задачи.

Однако на длительном отрезке турнира команде Алексея Жамнова по-прежнему не хватает стабильности, ввиду чего «Спартак» при сравнительной неплохом качестве исполнения уступает сильнейшим представителям конференции.

Довольно часто результаты «красно-белых» страдают ввиду недопустимо слабой игры на своей половине площадке, в то время как атакующая острота по-прежнему входит в число достоинств московского клуба.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 5 матчах из 6 последних

Ни в одной встрече из 3 последних в Ярославле «Локомотив» не пропустил больше гола

Только в одном очном матче в Ярославле из 5 последних «Локомотив» забил в ворота «Спартака» больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.79.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: «Локомотив» остается уверенным в себе коллективом, который на домашнем льду не побоится в очередной раз проявить сдержанность, чтобы не позволить забивному сопернику реализовать его атакующий потенциал.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.80.

Прогноз: На своей территории команда Игоря Никитина является железным фаворитом на фоне любого гостя, включая «Спартак», которому временами присущи провалы в топ-матчах.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.24.