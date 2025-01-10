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    «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?

    «Локомотив» — «Спартак». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 10 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Спартак»
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    Александр Полунин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 10 января. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Января 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: На счету «Локомотива» 70 очков по итогам 44 матчей. В таблице Западной конференции команда находится на 1-м месте, опережая на 13 баллов основных конкурентов.

    Последние матчи: На флажке 2024 года «Локомотив» добился побед над «Сочи» — 3:1, «Торпедо» — 5:0 и «Витязем» — 5:3, но последний матч декабря проиграл «Динамо» Минск — 1:4.

    Локомотив — Спартак: коэффициенты букмекеров

    После разгромного поражения в Беларуси команда Игоря Никитина вернулась на домашнюю площадку, где пока выступает без осечек. Так, на днях ярославцы взяли верх над ЦСКА — 4:1 и «Витязем» — 3:0.

    Не сыграют: В составе «Локомотива» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Локомотив» вошел в этот сезон достаточно бодро, а в настоящее время сосредоточен исключительно на поддержке правильного игрового ритма.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Игоря Никитина прославилась за счет сдержанной и расчетливой игры, которая основывается на дисциплине у своих ворот и прагматизме с точки зрения атакующих действий.

    Большое количество заброшенных шайб для «Локомотива» остается редкостью, однако отсутствие сумасшедших цифр в нападении не мешает ярославцам уверенно проходить эту дистанцию.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» провел 41 встречу, в которой заработал 57 очков. В таблице Западной конференции «красно-белые» вернули 2-ю строчку, сместив ввиду лучших дополнительных показателей ЦСКА.

    Последние матчи: В настоящее время «Спартак» чередует первоклассные матчи непременными провалами. В такой ритм москвичи вошли после неудачного дерби на льду ЦСКА — 4:5 ОТ.

    В рамках последних матчей команда Алексея Жамнова обыграла «Динамо» Минск — 3:2 ОТ, потерпела поражение от «Куньлуня» — 2:4, взяла верх над «Витязем» — 4:2, уступила «Северстали» — 3:5 и разгромила СКА — 5:0.

    Не сыграют: Андрей Миронов.

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    • Состояние команды: В нынешнем сезоне «Спартак» пытается развить успехи, которых добился годом ранее, совершенствуя свою игру и нацеливаясь на новые задачи.

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    Однако на длительном отрезке турнира команде Алексея Жамнова по-прежнему не хватает стабильности, ввиду чего «Спартак» при сравнительной неплохом качестве исполнения уступает сильнейшим представителям конференции.

    Довольно часто результаты «красно-белых» страдают ввиду недопустимо слабой игры на своей половине площадке, в то время как атакующая острота по-прежнему входит в число достоинств московского клуба.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» победил в 5 матчах из 6 последних

    • Ни в одной встрече из 3 последних в Ярославле «Локомотив» не пропустил больше гола

    • Только в одном очном матче в Ярославле из 5 последних «Локомотив» забил в ворота «Спартака» больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.79.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: «Локомотив» остается уверенным в себе коллективом, который на домашнем льду не побоится в очередной раз проявить сдержанность, чтобы не позволить забивному сопернику реализовать его атакующий потенциал.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.80.

    Прогноз: На своей территории команда Игоря Никитина является железным фаворитом на фоне любого гостя, включая «Спартак», которому временами присущи провалы в топ-матчах.

    Ставка: «Локомотив» победит за 2.24.

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    «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
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