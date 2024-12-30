В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет в «Нагорном» 30 декабря. Начало встречи — в 13:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей нижегородцы закрепились на 8-й позиции в таблице Западной конференции, опережая на 5 баллов 9-й «Витязь» при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: После возобновления чемпионата во второй половине декабря турнирный маршрут «Торпедо» сопровождался очередной серией отрицательных результатов.

В 3-х матчах команда Игоря Ларионова уступила «Витязю» — 5:6, СКА — 4:6 и «Локомотиву» — 0:5. После серии неудач торпедовцам подвернулась возможность заработать 2 очка в игре с «Барысом». Этот шанс нижегородцы использовали, хотя было сложно — 3:1.

Не сыграют: Михаил Абрамов, Артем Мисников, Маркус Филлипс.

Состояние команды: На протяжении длительного отрезка «Торпедо» переживает спад, теряя вместе с тем шансы приблизиться к клубам-лидерам конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда из Нижнего Новгорода демонстрирует нестабильную игру, ввиду которой ей не удается добиваться нужных результатов в ключевых матчах. В настоящее время уровень «Торпедо» банально не соответствует его потенциалу.

Важно отметить, что «Торпедо» остается одним из наиболее результативных клубов чемпионата, однако некачественная оборона отчается заметной проблемой команды Игоря Ларионова.

«Куньлунь»

Турнирное положение: На счету «Куньлуня» 34 очка после 39 матчей, в результате которых китайская команда застряла на 10-й строчке в таблице Запада, отставая от кубковых границ на 7 турнирных пунктов.

Последние матчи: Неделями ранее «Куньлунь» допустил 3 поражения подряд, а одну из недавних побед сумел оформить над «Сочи» в битве аутсайдеров конференции — 5:3.

В последних матчах команда Михаила Кравца проиграла «Сибири» — 5:7 и ЦСКА — 2:3, а накануне сумела разделаться с «Барысом» — 2:0 и сенсационно обыграть «Спартак» — 4:2.

Не сыграют: Семен Синяткин,

Состояние команды: Очередной сезон «Куньлуня» ассоциируется с проблемами разного содержания, которые в совокупности не позволяют участвовать в борьбе за плей-офф.

Несмотря на редкие успехи и довольно качественные матчи против фаворитов, команде Михаила Кравца не удается демонстрировать стабильность и дисциплину на длительных отрезках.

Невысокая реализация моментов и безобразная игра в обороне традиционно препятствуют продвижению «Куньлуня». Выправить столь тяжелое положение в нынешних условиях не представляется возможным.

Статистика для ставок

В 4-х гостевых встречах из последних 5 «Куньлунь» не проигрывал в основное время

Победой «Куньлуня» закончились 3 матча на выезде из 4-х последних, в каждой встрече в ворота пекинцев не забивали больше гола

В 7 последних очных матчах нижегородцы в статусе хозяев непременно побеждали

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 5.00, а победа «Куньлуня» — в 6.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: В нынешнем сезоне «Куньлунь» является палачом фаворитов, однако «Торпедо» на фоне последних неудач сумеет правильно настроиться на матч и добыть значимые баллы.

Ставка: «Торпедо» победит + ТБ 5.5 за 1.85.

Прогноз: Как уже упоминалось ранее, китайская команда здорово включается в игру против топ-соперников. По этой причине — и ввиду проблем «Торпедо» в обороне — вполне закономерной будет высокая результативность «Куньлуня» в «Нагорном».

Ставка: Индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 1.81.