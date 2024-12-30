В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 30 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Настрой и игра «Чикаго» разочаровывают, поскольку клуб все никак не может подняться с последнего места западной конференции.

Последние матчи: За три последних сыгранных матча «Чикаго» не победил ни разу, а в обороне снова проходной двор.

Травмированные игроки: У «Чикаго» Броссуа продолжает мучиться с коленом, а у Смита есть проблемы со спиной.

Общий тонус клуба: Последний матч между этими клубами остался за «Чикаго», поэтому готи будут полны желания отомстить своему обидчику.

«Даллас»

Турнирное положение: Пока что разобраться в причинах кризиса «Далласа» не представляется возможным. Сейчас клуб из Техаса на восьмой позиции западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В последних поединках у «Далласа» не все хорошо, поскольку подопечным Дебура удалось победить только в одном матче из четырех.

Травмированные игроки: По «Далласу» серьезно ударила травма Сегина. Также предстоящий поединок могут пропустить Дамба и Маршмент.

Общий тонус клуба: Если не обыгрывать «Чикаго», то на победы над кем рассчитывать сильному клубу, претендующему даже на Кубок Стэнли.

Статистика для ставок

«Чикаго» проиграл три последних поединка

В трёх последних очных противостояниях «звезды» одержали две победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.85, на ничью — 4.61, на гостей — 1.80.

Прогноз: Не видно, за счет чего «Чикаго» сможет обыграть «Даллас».

Альтернативный прогноз: Вполне может получиться результативный хоккей.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.