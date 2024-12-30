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    «Чикаго» создаст проблемы «Далласу»?

    «Чикаго» — «Даллас». Ставка (к. 1.80), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Даллас»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 30 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Декабря 2024 года

    Чикаго

  • НХЛ
    •  Чикаго 04:30 Даллас

    Даллас

  • НХЛ
    •

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Настрой и игра «Чикаго» разочаровывают, поскольку клуб все никак не может подняться с последнего места западной конференции.

    Последние матчи: За три последних сыгранных матча «Чикаго» не победил ни разу, а в обороне снова проходной двор.

    Чикаго — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У «Чикаго» Броссуа продолжает мучиться с коленом, а у Смита есть проблемы со спиной.

    Общий тонус клуба: Последний матч между этими клубами остался за «Чикаго», поэтому готи будут полны желания отомстить своему обидчику.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Пока что разобраться в причинах кризиса «Далласа» не представляется возможным. Сейчас клуб из Техаса на восьмой позиции западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В последних поединках у «Далласа» не все хорошо, поскольку подопечным Дебура удалось победить только в одном матче из четырех.

    Травмированные игроки: По «Далласу» серьезно ударила травма Сегина. Также предстоящий поединок могут пропустить Дамба и Маршмент.

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    Общий тонус клуба: Если не обыгрывать «Чикаго», то на победы над кем рассчитывать сильному клубу, претендующему даже на Кубок Стэнли.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» проиграл три последних поединка

    • В трёх последних очных противостояниях «звезды» одержали две победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.85, на ничью — 4.61, на гостей — 1.80.

    Прогноз: Не видно, за счет чего «Чикаго» сможет обыграть «Даллас».

    Альтернативный прогноз: Вполне может получиться результативный хоккей.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.

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    «Чикаго» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Чикаго» создаст проблемы «Далласу»?
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