Чикаго
Даллас
«Чикаго»
Турнирное положение: Настрой и игра «Чикаго» разочаровывают, поскольку клуб все никак не может подняться с последнего места западной конференции.
Последние матчи: За три последних сыгранных матча «Чикаго» не победил ни разу, а в обороне снова проходной двор.
Чикаго — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «Чикаго» Броссуа продолжает мучиться с коленом, а у Смита есть проблемы со спиной.
Общий тонус клуба: Последний матч между этими клубами остался за «Чикаго», поэтому готи будут полны желания отомстить своему обидчику.
«Даллас»
Турнирное положение: Пока что разобраться в причинах кризиса «Далласа» не представляется возможным. Сейчас клуб из Техаса на восьмой позиции западной конференции.
Последние матчи: В последних поединках у «Далласа» не все хорошо, поскольку подопечным Дебура удалось победить только в одном матче из четырех.
Травмированные игроки: По «Далласу» серьезно ударила травма Сегина. Также предстоящий поединок могут пропустить Дамба и Маршмент.
Общий тонус клуба: Если не обыгрывать «Чикаго», то на победы над кем рассчитывать сильному клубу, претендующему даже на Кубок Стэнли.
Статистика для ставок
- «Чикаго» проиграл три последних поединка
- В трёх последних очных противостояниях «звезды» одержали две победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.85, на ничью — 4.61, на гостей — 1.80.
Прогноз: Не видно, за счет чего «Чикаго» сможет обыграть «Даллас».
- 1.82Канада — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.30Динамо Минск — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:10
- 1.83Лос-Анджелес — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Вполне может получиться результативный хоккей.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.