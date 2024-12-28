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    «Ак Барс» — «Трактор». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, КХЛ, 28 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Трактор»
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    «Ак Барс»
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» встретится с «Трактором». Игра состоится 28 декабря . Начало запланировано на 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
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    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы занимают 3-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе после 36-и встреч. «Ак Барс» отстает от 1-й позиции в конференции всего на 4 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно проиграла минскому «Динамо» со счетом 1:5. До этого «Ак Барс» в веселом матче одолела московское «Динамо» (6:5).

    Ак Барс — Трактор: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах казанцы трижды проиграли и дважды выиграли. За этот период «Ак Барс» снова уступил минскому «Динамо» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), а обыграл все ту же уфимскую команду со счетом 3:2.

    Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: В последнее время «Ак Барс» выступает не очень стабильно, частенько теряя очки, но казанцы все равно претендуют и будут бороться за лидерство на Востоке.

    Неожиданно, но у «Ак Барса» начались проблемы во вратарской бригаде. Некогда основной голкипер казанцев Тимур Билялов вдруг перестал тащить, а надеется на одного Амира Мифтахова в плей-офф будет очень рисково.

    В предстоящем матче «Ак Барс» встретится с «Трактором», который практически весь сезон лидирует на Востоке. Смогут ли казанцы дать бой челябинцам? К слову, на своем поле «Ак Барс» выступает довольно уверенно, поэтому шансы точно есть.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинцы располагаются на 1-й позиции Востока с 52 очками в активе после 39-и встреч. «Трактор» ведет борьбу с «Салаватом Юлаевым» за лидерство в конференции.

    Последние матчи: В прошлом поединке челябинцы проиграли «Автомобилисту» со счетом 1:3, а до этого команда одолела «Барыс» (5:3). Матчем ранее «Трактор» вновь оказался сильнее астанинской команды (3:2).

    В последних 5-и встречах у команды 3 поражения и 2 победы. За этот период челябинцы уступили минскому «Динамо» (1:3) и «Северстали» (1:2).

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    • Состояние команды: «Трактор» до сих пор является очень грозной силой на Востоке. Стиль игры команды Бенуа Гру вполне позволяет челябинцам побороться за высокие места по итогам сезона.

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    Несмотря на это, «Трактор» все чаще стал проигрывать. Да, предстоящий соперник челябинцев «Ак Барс» также находится не в лучшей форме, но гостям будет непросто.

    В «Тракторе» продолжает стабильно забрасывать шайбы Александр Кадейкин. Этот форвард сумел реабилитироваться за неудачный прошлый сезон и стать настоящим лидером.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» проиграл 3 матча из последних пяти

    • В последних 5-и встречах «Трактор» также трижды уступил

    • «Ак Барс» трижды обыгрывал «Трактор» в последних 5-и очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 3.80, а победа «Трактора» — в 2.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

    Прогноз: Обе команды будут настроены на победу. Прогнозируем результативный матч.

    Ставка: Тотал 5 больше за 2.05.

    Прогноз: Можно предположить, что одна из команд откроет счет уже в 1-м периоде.

    Ставка: В 1-м периоде забьет только одна команда за 1.85.

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    «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на хоккей. Стоит ли ждать голевую феерию в матче?
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