В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» встретится с «Трактором». Игра состоится 28 декабря . Начало запланировано на 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы занимают 3-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе после 36-и встреч. «Ак Барс» отстает от 1-й позиции в конференции всего на 4 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно проиграла минскому «Динамо» со счетом 1:5. До этого «Ак Барс» в веселом матче одолела московское «Динамо» (6:5).

В последних 5-и встречах казанцы трижды проиграли и дважды выиграли. За этот период «Ак Барс» снова уступил минскому «Динамо» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), а обыграл все ту же уфимскую команду со счетом 3:2.

Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последнее время «Ак Барс» выступает не очень стабильно, частенько теряя очки, но казанцы все равно претендуют и будут бороться за лидерство на Востоке.

Неожиданно, но у «Ак Барса» начались проблемы во вратарской бригаде. Некогда основной голкипер казанцев Тимур Билялов вдруг перестал тащить, а надеется на одного Амира Мифтахова в плей-офф будет очень рисково.

В предстоящем матче «Ак Барс» встретится с «Трактором», который практически весь сезон лидирует на Востоке. Смогут ли казанцы дать бой челябинцам? К слову, на своем поле «Ак Барс» выступает довольно уверенно, поэтому шансы точно есть.

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы располагаются на 1-й позиции Востока с 52 очками в активе после 39-и встреч. «Трактор» ведет борьбу с «Салаватом Юлаевым» за лидерство в конференции.

Последние матчи: В прошлом поединке челябинцы проиграли «Автомобилисту» со счетом 1:3, а до этого команда одолела «Барыс» (5:3). Матчем ранее «Трактор» вновь оказался сильнее астанинской команды (3:2).

В последних 5-и встречах у команды 3 поражения и 2 победы. За этот период челябинцы уступили минскому «Динамо» (1:3) и «Северстали» (1:2).

Состояние команды: «Трактор» до сих пор является очень грозной силой на Востоке. Стиль игры команды Бенуа Гру вполне позволяет челябинцам побороться за высокие места по итогам сезона.

Несмотря на это, «Трактор» все чаще стал проигрывать. Да, предстоящий соперник челябинцев «Ак Барс» также находится не в лучшей форме, но гостям будет непросто.

В «Тракторе» продолжает стабильно забрасывать шайбы Александр Кадейкин. Этот форвард сумел реабилитироваться за неудачный прошлый сезон и стать настоящим лидером.

Статистика для ставок

«Ак Барс» проиграл 3 матча из последних пяти

В последних 5-и встречах «Трактор» также трижды уступил

«Ак Барс» трижды обыгрывал «Трактор» в последних 5-и очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 3.80, а победа «Трактора» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: Обе команды будут настроены на победу. Прогнозируем результативный матч.

Ставка: Тотал 5 больше за 2.05.

Прогноз: Можно предположить, что одна из команд откроет счет уже в 1-м периоде.

Ставка: В 1-м периоде забьет только одна команда за 1.85.