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    «Трактор» проведет яркий матч после серии провалов

    «Трактор» — «Барыс». Ставка (к. 2.75) и прогноз на хоккей, КХЛ, 21 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Барыс»
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    Владимир Жарков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» примет «Барыс». Игра пройдет в «Трактор Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2024 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 14:00 Барыс

    Барыс

  • Астана
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    «Трактор»

    Турнирное положение: В активе челябинской команды 48 очков по итогам 36 матчей. В таблице Восточной конференции она находится на 1-й строчке, опережая по дополнительным показателям «Салават Юлаев».

    Последние матчи: Нынешний этап «Трактора» едва ли можно назвать уверенным: челябинцы выдают редкие победы, которые приходят на смену более частым поражениям.

    Трактор — Барыс: коэффициенты букмекеров

    Еще недавно команда Бенуа Гру проиграла битву лидеров «Локомотиву» — 2:4, а также провалила значимую встречу с «Салаватом Юлаевым» — 1:4, перед и после которой был обыгран «Автомобилист» — 5:3; 3:1. Накануне «Трактор» уступил «Северстали» — 1:2 и «Динамо» Минск — 1:3.

    Не сыграют: В составе «Трактора» отсутствуют кадровые потери.

    Состояние команды: «Трактор» начал нынешний сезон во всех отношениях превосходно. На фоне перестройки команда Бенуа Гру излучала предельную уверенность на игровой площадке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящий момент «Трактор» заметно сбавил обороты: в статистике челябинцев становится больше поражений, а атакующая динамика ослабевает, в результате чего страдает качество реализации.

    Тем не менее «Трактор» продолжает прогрессировать в контексте превращения в одну из ведущих команд лиги, вместе с тем соперничая с сильнейшими представителями Востока за лидерство в конференции.

    «Барыс»

    Турнирное положение: В 38 матчах казахстанцы заработали 23 очка, с которыми в настоящее время занимают 11-ю строчку в таблице Востока. От зоны кубковой восьмерки команду отделяет дистанция в 13 баллов.

    Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель турнирный маршрут «Барыса» сопровождался отрицательными результатами, которые собрались в серию из 8 поражений подряд.

    Прервать очередной неудачный цикл команде Галыма Мамбеталиева удалось после перерыва в чемпионате: в гостях «Барыс» сенсационно обыграл московское «Динамо» — 2:0. Тем не менее в следующем матче был допущен очередной промах: уступили казахстанцы «Куньлуню» — 0:2.

    Не сыграют: Роман Старченко.

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    • Состояние команды: Нынешний сезон «Барыс» проводит весьма неудачно, допуская провалы как с точки зрения игровых достижений, так и в контексте развития флагманского клуба Казахстана.

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    По ходу сезона «Барыс» отказался от услуг ряда тренеров и хоккеистов. С приходом в команду Галыма Мамбеталиева казахстанцы в моменте сумели выправить ситуацию. Тем не менее подъем оказался краткосрочным

    Спустя несколько успешных матчей «Барыс» откатился к более привычным результатам, ввиду которых решать даже минимальные турнирные задачи он вряд ли будет способен.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» проиграл в 5 матчах из 8 последних на своей территории

    • В 5 матчах из предыдущих 8 результативность «Трактора» ограничивалась 2 заброшенными шайбами

    • Победой «Трактора» закончились 3 личные встречи с «Барысом» из 4 последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 5.20, а победа «Барыса» — в 6.30.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    Прогноз: Ввиду текущих неудач «Трактору» важно абстрагироваться от происходящего и продемонстрировать лучшую игру. Статус аутсайдера, присущий «Барысу», будет этому способствовать.

    Ставка: «Трактор» забьет во всех периодах за 2.75.

    Прогноз: Результативность предстоящей игры будет зависеть от настроя «Трактора», в то время как «Барысу» едва ли позволят что-либо придумывать у ворот соперника.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.81.

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    «Трактор» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» проведет яркий матч после серии провалов
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