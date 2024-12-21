В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» примет «Барыс». Игра пройдет в «Трактор Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: В активе челябинской команды 48 очков по итогам 36 матчей. В таблице Восточной конференции она находится на 1-й строчке, опережая по дополнительным показателям «Салават Юлаев».

Последние матчи: Нынешний этап «Трактора» едва ли можно назвать уверенным: челябинцы выдают редкие победы, которые приходят на смену более частым поражениям.

Еще недавно команда Бенуа Гру проиграла битву лидеров «Локомотиву» — 2:4, а также провалила значимую встречу с «Салаватом Юлаевым» — 1:4, перед и после которой был обыгран «Автомобилист» — 5:3; 3:1. Накануне «Трактор» уступил «Северстали» — 1:2 и «Динамо» Минск — 1:3.

Не сыграют: В составе «Трактора» отсутствуют кадровые потери.

Состояние команды: «Трактор» начал нынешний сезон во всех отношениях превосходно. На фоне перестройки команда Бенуа Гру излучала предельную уверенность на игровой площадке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящий момент «Трактор» заметно сбавил обороты: в статистике челябинцев становится больше поражений, а атакующая динамика ослабевает, в результате чего страдает качество реализации.

Тем не менее «Трактор» продолжает прогрессировать в контексте превращения в одну из ведущих команд лиги, вместе с тем соперничая с сильнейшими представителями Востока за лидерство в конференции.

«Барыс»

Турнирное положение: В 38 матчах казахстанцы заработали 23 очка, с которыми в настоящее время занимают 11-ю строчку в таблице Востока. От зоны кубковой восьмерки команду отделяет дистанция в 13 баллов.

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель турнирный маршрут «Барыса» сопровождался отрицательными результатами, которые собрались в серию из 8 поражений подряд.

Прервать очередной неудачный цикл команде Галыма Мамбеталиева удалось после перерыва в чемпионате: в гостях «Барыс» сенсационно обыграл московское «Динамо» — 2:0. Тем не менее в следующем матче был допущен очередной промах: уступили казахстанцы «Куньлуню» — 0:2.

Не сыграют: Роман Старченко.

Состояние команды: Нынешний сезон «Барыс» проводит весьма неудачно, допуская провалы как с точки зрения игровых достижений, так и в контексте развития флагманского клуба Казахстана.

По ходу сезона «Барыс» отказался от услуг ряда тренеров и хоккеистов. С приходом в команду Галыма Мамбеталиева казахстанцы в моменте сумели выправить ситуацию. Тем не менее подъем оказался краткосрочным

Спустя несколько успешных матчей «Барыс» откатился к более привычным результатам, ввиду которых решать даже минимальные турнирные задачи он вряд ли будет способен.

Статистика для ставок

«Трактор» проиграл в 5 матчах из 8 последних на своей территории

В 5 матчах из предыдущих 8 результативность «Трактора» ограничивалась 2 заброшенными шайбами

Победой «Трактора» закончились 3 личные встречи с «Барысом» из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 5.20, а победа «Барыса» — в 6.30.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: Ввиду текущих неудач «Трактору» важно абстрагироваться от происходящего и продемонстрировать лучшую игру. Статус аутсайдера, присущий «Барысу», будет этому способствовать.

Ставка: «Трактор» забьет во всех периодах за 2.75.

Прогноз: Результативность предстоящей игры будет зависеть от настроя «Трактора», в то время как «Барысу» едва ли позволят что-либо придумывать у ворот соперника.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.81.