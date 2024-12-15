В матче Швейцарских хоккейных игр Швейцария встретится с Финляндией. Игра пройдет на «БСФ Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 17:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Швейцария — Финляндия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: Хозяева декабрьского турнира остались без набранных очков по итогам двух матчей. В таблице швейцарцы прописались на последней строчке, отстав от ближайших конкурентов на 3 балла.

Последние матчи: Первый и самый крупный провал сборная Швейцарии потерпела 12 декабря во встрече со Швецией, которая закончилась поражением со счетом 1:4. В следующем матче команда Патрика Фишера уступила Чехии — 0:2.

Не сыграют: Потери в составе швейцарской команды отсутствуют.

Состояние команды: На мировом хоккейном форуме сборная Швейцарии демонстрирует первоклассную игру и нередко становится проблемой для более влиятельных соперников.

Прогнозы и ставки на хоккей

В то же время турнирная картина Швейцарии в соревновании четырех европейских сборных выглядит совсем иначе. На фоне Швеции, Финляндии и Чехии команда Патрика Фишера остается главным аутсайдером.

Еще ни разу с момента интеграции в Евротур сборная Швейцарии по-настоящему не приблизилась к победе на сумме очков. Текущее соревнование на сегодняшний день вписывается в общую негативную тенденцию.

Финляндия

Турнирное положение: После двух сыгранных матчей сборная Финляндии разместилась на 2-м месте в квартете с 3 очками в активе. От лидирующей Чехии она отстает на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: Единственную в настоящее время осечку в Швейцарии команда Антти Пеннанена допустила в матче с Чехией 12 декабря — 1:3. Тем не менее в следующей игре финны вернулись в ритм победителей, разгромив Швецию — 3:0.

Не сыграют: У финнов нет кадровых потерь перед матчем со Швейцарией.

Состояние команды: После безупречно проведенного Кубка Карьяла сборная Финляндии была нацелена на то, чтобы развить ноябрьский успех. Однако матч с Чехией спутал все карты.

В рамках декабрьского этапа соревнования команда Антти Пеннанена вновь выглядит довольно неровно и демонстрирует крайне нестабильную игру во всех ключевых ее проявлениях.

В частности, линия нападения Финляндии провалилась в игре с Чехией, но вернулась к образцовому уровню на льду против Швеции. По аналогии команда действует и на своей половине площадки.

Статистика для ставок

В рамках Евротура-2024/25 Швейцария потерпела четыре поражения в пяти матчах

Всего в одном матче с участием Финляндии из пяти в рамках Евротура-2024/25 был пробит тотал больше 4.5

В трех последних личных встречах в разных турнирах пределом общей результативности были 4 заброшенные шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 3.14, ничья — в 4.10, а победа Финляндии — в 2.05.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.16.

Прогноз: Финляндия приехала на очередной турнир не в лучшей форме, но на фоне проблем сборной Швейцарии в ее нынешнем формате команда Антти Пеннанена выглядит фаворитом.

Ставка: Финляндия победит за 2.05.

Прогноз: Последние очные матчи между этими соперниками не были подкреплены высокой результативностью. В нынешних условиях борьбы нарушать этот баланс команды также не станут.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.16.