В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Нефтехимик». Игра состоится 4 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Как ни странно, но «Куньлунь» продолжает бороться за плей-офф. «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе, отставая от 8-й позиции на 7 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке китайская команда проиграла московскому «Динамо» в овертайме со счетом 4:5, совершив камбэк по ходу матча с 2-х шайб. Встречей ранее «Куньлунь» уступил «Ладе» (1:2).

До этого команда неожиданно выдала 4-х матчевую победную серию. За этот период «Куньлунь» обыграл «Нефтехимик» (3:1), «Трактор» (4:1), «Автомобилист» (2:1 Б) и минское «Динамо» (3:0).

Не сыграет: Семен Синяткин (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Куньлунь» действительно является очень кусачей командой, которая может обыграть любого соперника. Казалось бы, китайцы точно мимо плей-офф, но они все еще в борьбе.

За победную серию из 4-х матчей «Куньлунь» пропустил всего 3 шайбы, у команды действительно наладилась оборона и голкипер Джереми Смит выступает более менее надежно.

«Куньлунь» частенько обыгрывает «Нефтехимик» в очных противостояниях. Обе команды борятся в каждом матче и не ясно, кто победит в предстоящей встрече, но у китайцев будет преимущество своей площадки.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Волки» располагаются на 7-й позиции Востока с 33 очками в активе после 34-х сыгранных матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Витязю» по буллитам со счетом 3:4, а до этого в овертайме с таким же счетом обыграла «Спартак».

В последних 5-и встречах «Нефтехимик» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда уступила тому же «Куньлуню» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2), а обыграл «Салават Юлаев» (4:2).

Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сейчас можно сказать, что «Нефтехимик» выбрался из той затяжной серии неудач, команда начала набирать очки и укреплять свое турнирное положение на Востоке.

После нескольких изменений в защитной линии «Нефтехимика» команда стала играть куда лучше на своей половине поля, а также вратари «волков» весь сезон буквально тащат команду.

К тому же, легионеры «Нефтехимика» начинают просыпаться и давать результат. В предстоящем матче «волки» будут настроены взять реванш у «Куньлуня» за прошлое поражение перед паузой в 2 недели.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Куньлунь» только 1 раз проиграл в основное время

В последних 14-и матчах на чужом поле «Нефтехимик» выиграл только 1 раз

«Куньлунь» трижды обыгрывал «Нефтехимик» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Нефтехимика» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что у «Нефтехимика» получится взять реванш у китайцев за прошлое поражение.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.70.

Прогноз: Нас ждет действительно жесткая борьба за 2 очка. Прогнозируем довольно результативный матч.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.75.