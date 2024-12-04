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    Смогут ли «волки» взять реванш у «драконов»?

    «Куньлунь» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.70) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик» попытается обыграть «Куньлунь»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Нефтехимик». Игра состоится 4 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Как ни странно, но «Куньлунь» продолжает бороться за плей-офф. «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе, отставая от 8-й позиции на 7 пунктов.

    Последние матчи: В прошлом поединке китайская команда проиграла московскому «Динамо» в овертайме со счетом 4:5, совершив камбэк по ходу матча с 2-х шайб. Встречей ранее «Куньлунь» уступил «Ладе» (1:2).

    Куньлунь Ред Стар — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    До этого команда неожиданно выдала 4-х матчевую победную серию. За этот период «Куньлунь» обыграл «Нефтехимик» (3:1), «Трактор» (4:1), «Автомобилист» (2:1 Б) и минское «Динамо» (3:0).

    Не сыграет: Семен Синяткин (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Куньлунь» действительно является очень кусачей командой, которая может обыграть любого соперника. Казалось бы, китайцы точно мимо плей-офф, но они все еще в борьбе.

    За победную серию из 4-х матчей «Куньлунь» пропустил всего 3 шайбы, у команды действительно наладилась оборона и голкипер Джереми Смит выступает более менее надежно.

    «Куньлунь» частенько обыгрывает «Нефтехимик» в очных противостояниях. Обе команды борятся в каждом матче и не ясно, кто победит в предстоящей встрече, но у китайцев будет преимущество своей площадки.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Волки» располагаются на 7-й позиции Востока с 33 очками в активе после 34-х сыгранных матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 5 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Витязю» по буллитам со счетом 3:4, а до этого в овертайме с таким же счетом обыграла «Спартак».

    В последних 5-и встречах «Нефтехимик» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда уступила тому же «Куньлуню» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2), а обыграл «Салават Юлаев» (4:2).

    Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: Сейчас можно сказать, что «Нефтехимик» выбрался из той затяжной серии неудач, команда начала набирать очки и укреплять свое турнирное положение на Востоке.

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    После нескольких изменений в защитной линии «Нефтехимика» команда стала играть куда лучше на своей половине поля, а также вратари «волков» весь сезон буквально тащат команду.

    К тому же, легионеры «Нефтехимика» начинают просыпаться и давать результат. В предстоящем матче «волки» будут настроены взять реванш у «Куньлуня» за прошлое поражение перед паузой в 2 недели.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах «Куньлунь» только 1 раз проиграл в основное время

    • В последних 14-и матчах на чужом поле «Нефтехимик» выиграл только 1 раз

    • «Куньлунь» трижды обыгрывал «Нефтехимик» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Нефтехимика» — в 2.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что у «Нефтехимика» получится взять реванш у китайцев за прошлое поражение.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.70.

    Прогноз: Нас ждет действительно жесткая борьба за 2 очка. Прогнозируем довольно результативный матч.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.75.

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    «Куньлунь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на хоккей. Смогут ли «волки» взять реванш у «драконов»?
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