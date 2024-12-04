В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Спартак». Игра состоится 4 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Астанинцы занимают предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф уже на 8 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила ЦСКА на чужой площадке со счетом 1:3. До этого «Барыс» всухую проиграл «Металлургу» Мг (0:2), пропустив голы во 2-м и 3-м периодах.

У астанинцев продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Барыс» проиграл «Сибири» (0:2), «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Амуру» (0:3).

Не сыграют: Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: После довольно неплохого всплеска в игре у «Барыса» начался очередной спад. В 3-х из 5-и последних матчах астанинцы и вовсе не смогли забросить ни одной шайбы.

Стоит отметить, что «Барыс» — худшая команда лиги по заброшенным шайбам. Астанинцем удалось отметиться только 43 голами за 33 встречи — это ужасный показатель.

В последнем матче против ЦСКА (1:3) «Барыс» нанес только 10 бросков в створ ворот соперника, давно такого не было в КХЛ. К тому же, в последних 5-и встречах астанинцы не наносили больше 30-и бросков.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции Запада с 46-ю очками в активе, продолжая погоню за «Локомотивом». Сейчас «Спартак» отстает от лидерства в конференции на 10 пунктов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Автомобилист» по буллитам со счетом 5:4, упустив преимущество в 3 шайбы в третьем периоде. До этого «Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:5).

В последних 5-и встречах «красно-белые» трижды проиграли и дважды победили. За этот период команда также уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (0:6), а обыграла «Витязь» (5:4 ОТ).

Не сыграет: Андрей Миронов (травма).

Состояние команды: Сейчас «Спартак» играет крайне нестабильно, команда может выиграть и проиграть абсолютно любому сопернику, а также упускать преимущество в концовке.

К примеру, «Спартак» отыграл 2 шайбы в третьем периода матча с «Нефтехимиком», а в последней встрече упустил преимущество уже в 3 гола против «Автомобилиста».

«Спартак» частенько обыгрывает «Барыс» в очных противостояниях. Практически во всех этих встречах «красно-белые» громили астанинцев, получится ли в следующий раз?

Статистика для ставок

«Барыс» проиграл 5 последних матчей

«Спартак» пропустил 23 шайбы в последних 5-и встречах

В последних 3-х очных матчах «Спартак» непременно обыгрывал «Барыс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.40, а победа «Барыса» — в 4.70.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.62 соответственно.

Прогноз: «Спартак» уверенно победит «Барыс», кризис астанинцев затянется.

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.10.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» забросит довольно много шайб. Нападение «красно-белых» до сих пор в полном порядке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 3 больше за 1.82.