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    «Спартак» уничтожит «Барыс» в Астане?

    «Барыс» — «Спартак». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Спартак»
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    Михаил Мальцев — нападающий «Спартака»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Спартак». Игра состоится 4 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: Астанинцы занимают предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф уже на 8 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила ЦСКА на чужой площадке со счетом 1:3. До этого «Барыс» всухую проиграл «Металлургу» Мг (0:2), пропустив голы во 2-м и 3-м периодах.

    Барыс — Спартак: коэффициенты букмекеров

    У астанинцев продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Барыс» проиграл «Сибири» (0:2), «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Амуру» (0:3).

    Не сыграют: Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: После довольно неплохого всплеска в игре у «Барыса» начался очередной спад. В 3-х из 5-и последних матчах астанинцы и вовсе не смогли забросить ни одной шайбы.

    Стоит отметить, что «Барыс» — худшая команда лиги по заброшенным шайбам. Астанинцем удалось отметиться только 43 голами за 33 встречи — это ужасный показатель.

    В последнем матче против ЦСКА (1:3) «Барыс» нанес только 10 бросков в створ ворот соперника, давно такого не было в КХЛ. К тому же, в последних 5-и встречах астанинцы не наносили больше 30-и бросков.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции Запада с 46-ю очками в активе, продолжая погоню за «Локомотивом». Сейчас «Спартак» отстает от лидерства в конференции на 10 пунктов.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Автомобилист» по буллитам со счетом 5:4, упустив преимущество в 3 шайбы в третьем периоде. До этого «Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:5).

    В последних 5-и встречах «красно-белые» трижды проиграли и дважды победили. За этот период команда также уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (0:6), а обыграла «Витязь» (5:4 ОТ).

    Не сыграет: Андрей Миронов (травма).

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    • Состояние команды: Сейчас «Спартак» играет крайне нестабильно, команда может выиграть и проиграть абсолютно любому сопернику, а также упускать преимущество в концовке.

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    К примеру, «Спартак» отыграл 2 шайбы в третьем периода матча с «Нефтехимиком», а в последней встрече упустил преимущество уже в 3 гола против «Автомобилиста».

    «Спартак» частенько обыгрывает «Барыс» в очных противостояниях. Практически во всех этих встречах «красно-белые» громили астанинцев, получится ли в следующий раз?

    Статистика для ставок

    • «Барыс» проиграл 5 последних матчей

    • «Спартак» пропустил 23 шайбы в последних 5-и встречах

    • В последних 3-х очных матчах «Спартак» непременно обыгрывал «Барыс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.40, а победа «Барыса» — в 4.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.62 соответственно.

    Прогноз: «Спартак» уверенно победит «Барыс», кризис астанинцев затянется.

    Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.10.

    Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» забросит довольно много шайб. Нападение «красно-белых» до сих пор в полном порядке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 3 больше за 1.82.

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    «Барыс» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» уничтожит «Барыс» в Астане?
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