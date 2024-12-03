В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» примет «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Нагорном» 3 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: В 31 встрече нижегородцы набрали 35 очков, с которыми прописались на 7-й строчке в таблице Западной конференции, опередив на 1 балл минское «Динамо».

Последние матчи: Последнюю домашнюю игру «Торпедо» провело во второй половине ноября: у себя в «Нагорном» волжане не смогли справиться с «Локомотивом» — 0:1.

За минимальным поражением от ярославцев последовала крупная неудача на катке СКА — 1:4. В других гостевых матчах команда Игоря Ларионова одержала верх над «Локомотивом» — 3:0 и разбила «Спартак» — 6:0.

Не сыграют: В составе нижегородцев потери отсутствуют.

Состояние команды: Как и на протяжении последних сезонов, «Торпедо» ведет упорную борьбу за верхние позиции в зоне плей-офф, но с учетом своей непоследовательности не может закрепиться хотя бы в первой пятерке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Глобально нынешний чемпионат складывается для «Торпедо» противоречиво: команда Игоря Ларионова неровно перемещается по дистанции, демонстрируя как содержательные отрезки, так и крайне неудачные периоды.

Нижегородцы стараются играть в красивый и живой хоккей, но нередко высокая интенсивность работает против них. Нестабильность по-прежнему сопровождает «Торпедо», и пока тренерскому штабу не удается это побороть.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Магнитка» по-прежнему находится на 5-м месте в таблице Восточной конференции. С 36 очками по итогам 33 матчей, южноуральцы опережают «Адмирал» на 1 балл.

Последние матчи: Сейчас «Металлург» Мг проводит довольно равный отрезок, не имея возможности зацепиться за определенную последовательность с точки зрения результатов.

В одном из последних матчей команда Андрея Разина разобралась с «Салаватом Юлаевым» — 3:2 ОТ, после чего уступила «Барысу» — 1:2. Затем «Магнитка» взяла верх над «Сибирью» — 3:1, но проиграла «Авангарду» — 1:2 Б. В последней встрече южноуральцы победили «Барыс» — 2:0.

Не сыграют: У «Металлурга» Мг не наблюдается кадровых потерь.

Состояние команды: Нынешний сезон складывается для «Металлурга» Мг очень непросто. Команда выдала один из наиболее слабых дебютов в своей истории.

На фоне провального начала «Металлург» Мг достаточно долго искал решения, которые позволили бы выправить ситуацию. Сейчас южноуральцы демонстрируют улучшения, однако прогресс продвигается крайне низкими темпами.

Отсутствие последовательности в игре напрямую влияет на результаты команды Андрея Разина. Вместе с тем «Металлург» Мг застрял на 5-й позиции, без особых перспектив улучшить положение в обозримом будущем.

Статистика для ставок

«Торпедо» потерпело поражение в шести домашних матчах из последних семи

В пяти гостевых встречах из шести предыдущих «Металлург» Мг одержал победу

Ни в одной выездной игре из шести последних «Металлург» Мг не пропустил больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 3.70, а победа «Металлурга» Мг — в 2.89.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

Прогноз: «Торпедо» демонстрирует предельную нестабильность, ввиду чего фаворитом предстоящего матча, даже несмотря на недавние успехи нижегородцев, станет «Металлург» Мг, который в гостях выглядит весьма убедительно.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 6.5 за 2.09.

Прогноз: В последних матчах результативность «Торпедо» оставляет желать лучшего. Если учесть при этом довольно неплохую защиту «Магнитки», то шансы команды Игоря Ларионов становятся еще ниже.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 за 1.98.