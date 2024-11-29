ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ Микель АртетаИгры разума. Почему футбольные тренеры лгут о травмах игроков — и имеет ли это значение? Поль ПогбаВозможный переход Погба в клуб МЛС: аргументы за и против
  • 00:59
    • «Монако» уступил на своем поле «Бенфике» в ЛЧ
  • 00:55
    • «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ювентусом»
  • 00:53
    • «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче ЛЧ
    Все новости спорта

    «Куньлунь» продлит собственную серию без поражений

    «Куньлунь» — «Лада». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Куньлунь»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» примет «Ладу». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 29 Ноября 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Представляющий Китай коллектив провел 31 встречу, в которой заработал 27 очков. В таблице Западной конференции «драконы» обосновались на 10-й строчке.

    Последние матчи: В начале месяца «Куньлунь» потерпел серию из четырех поражений, которая закончилась искрометной игрой с «Сочи» в «Большом» — 6:5 ОТ.

    Куньлунь Ред Стар — Лада: коэффициенты букмекеров

    После очередного цикла провалов команда Михаила Кравца выдала самый продуктивный в нынешнем сезоне отрезок, поочередно одержав верх над «Динамо» Минск — 3:0, «Автомобилистом» — 2:1 Б, «Трактором» — 4:1 и «Нефтехимиком» — 3:1.

    Не сыграют: Потерь в составе «Куньлуня» нет.

    Состояние команды: В межсезонье «Куньлунь» обозначил готовность решать большие по своим стандартам турнирные задачи, но очередная регулярка для него близка к провалу.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    С опытным Михаилом Кравцом на посту тренера «Куньлунь» не избавился от клейма одного из главных аутсайдеров лиги. При этом победы над фаворитами не помогают переломить ситуацию.

    На дистанции «Куньлунь» выглядит недопустимо слабо для клуба, который хочет пробиться в кубковую зону. Отдельным предметом для дискуссий остается оборона, демонстрирующая тотальный разлад.

    «Лада»

    Турнирное положение: За 29 матчей тольяттинцы заработали 27 очков и сместились на 10-е место в таблице Восточной конференции. На 1 балл «автозаводцы» отстают от зоны плей-офф.

    Последние матчи: На протяжении нескольких недель «Лада» не выиграла ни одного матча: серия поражений тольяттинцев разрослась до шести поединков кряду.

    За этот период «Лада» уступила ЦСКА (дважды — 1:4; 1:4), «Салавату Юлаеву» (дважды — 1:3; 1:2 Б), «Металлургу» Мг — 1:2 Б и «Сочи» — 2:3. Накануне эту серию удалось прервать благодаря крупной победе над «Северсталью» — 3:0.

    Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев.

  • Победная серия «Спартака», прогресс московского «Динамо», активный рывок «Куньлуня»
  • КХЛ: обзор двенадцатой игровой недели
  • 25/11/2024

    • Состояние команды: Как и годом ранее, «Лада» участвует в гонке за кубковые места, но закрепиться в зоне плей-офф команде не удается ввиду довольно скромных свершений.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    На текущий момент «Ладе» крайне сложно выдерживать продолжительную конкуренцию: успехи в плане результатов для нынешних тольяттинцев стали большой редкостью.

    Ранее «Лада» отправила в отставку Олега Браташа — человека, который ознаменовал яркое возвращение «Лады» в КХЛ, но с момента назначения Павла Зубова игровая картина «автозаводцев» не меняется.

    Статистика для ставок

    • «Куньлунь» не проигрывает на протяжении четырех последних матчей

    • Ни в одной встрече из последних четырех «Куньлунь» не пропустил больше гола

    • В единственном с момента возвращения «Лады» в КХЛ очном матче в Мытищах «Куньлунь» победил со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 2.50.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: Китайский представитель лиги проводит лучший индивидуальный отрезок в нынешнем сезоне, в то время как у «Лады» ситуация обратно пропорциональная. Пока тольяттинцы находятся в фазе затяжного кризиса, «Куньлунь» на своей территории будет фаворитом очного противостояния.

    Ставка: «Куньлунь» победит в матче за 1.87.

    Прогноз: В четырех матчах из последних пяти команда Михаила Кравца демонстрировала неплохую по своим стандартам результативность, которая, вероятно, будет сопровождать и предстоящую игру.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2.5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пассаро — Гаубас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Макарова — Риера
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Андерлехт — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Карабах — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куньлунь» — «Лада»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» продлит собственную серию без поражений
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры