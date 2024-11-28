В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» примет «Авангард». Игра пройдет на «Арене Уралец» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 28 матчах екатеринбуржцы заработали 39 очков. В таблице Востока команда занимает 2-е место, опережая основных конкурентов на 1-2 турнирных пункта.

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Автомобилист» одержал семь побед подряд. Последним в этом списке стал «Адмирал», которого уральцы обыграли дважды — 4:3 Б; 1:0.

За столь успешным отрезком команды Николая Заварухина последовала череда провалов: «Авто» потерпело поражения от «Нефтехимика» — 1:3 и «Куньлуня» — 1:2 Б. Накануне екатеринбуржцы взяли верх над «Динамо» Минск — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Джесси Блэйкер, Ник Эберт, Анатолий Голышев, Никита Ишимников, Кертис Волк.

Состояние команды: Нынешний сезон «Автомобилист» проводит здорово: несмотря на редкие осечки, команда Николая Заварухина уверенно идет по турниру.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игра «Автомобилиста» не характеризуется излишним блеском атакующих действий, но даже ввиду прагматичного стиля екатеринбуржцам удается добиваться результатов на дистанции.

Атакующие звенья «Автомобилиста» не демонстрируют безумных цифр в плане результативности, но с учетом высокой надежности в обороне команде просто не нужно забивать много.

«Авангард»

Турнирное положение: В 29 встречах «Авангард» набрал 28 очков, с которыми обосновался на 8-м месте в таблице Востока, опередив на 3 очка 9-ю «Сибирь» и 10-ю «Ладу».

Последние матчи: Неделями ранее «Авангард» обыграл СКА — 2:1, после чего уступил московскому «Динамо» — 3:5, а также одержал волевую победу над «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ.

После встречи с нижнекамцами команда Сергея Звягина крупно проиграла «Динамо» Минск — 2:5 и поочередно взяла верх над «Адмиралом» — 2:1, «Барысом» — 3:2 ОТ и «Металлургом» Мг — 2:1 Б.

Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.

Состояние команды: Нынешний сезон складывается для «Авангарда» крайне неудачно. Накануне команда вошла в зону плей-офф, но в начале чемпионата ее амбиции и задачи были о другом.

С Сергеем Звягиным во главе «Авангард» по-прежнему находится в поиске оптимальной игровой модели, которая обеспечивала бы результаты, соответствующие реальному потенциалу омичей.

Пока же «Авангард» испытывает проблемы буквально во всем: оборона «ястребов» нередко проваливается в ключевые моменты, а нападению зачастую не хватает конкретики у чужих ворот.

Статистика для ставок

В семи домашних матчах из последних десяти «Автомобилист» проиграл.

Всего в одной домашней игре из пяти предыдущих «Автомобилист» забил больше гола

В четырех очных матчах из пяти последних в Екатеринбурге «Автомобилист» забивал в ворота «Авангарда» минимум 4 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.60, а победа «Авангарда» — в 3.29.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: В гости к «Автомобилисту» едет комфортный для него соперник, который позволит сыграть в излюбленном стиле прагматиков и одержать вполне рабочие 2 очка, без игры с высокой атакующей насыщенностью.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.04.

Прогноз: Довольно сдержанная модель игры «Автомобилиста» и слабая результативность «Авангарда» по ходу всего сезона предполагают очередной скромный в плане атакующих свершений матч в исполнении омичей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 1.90.