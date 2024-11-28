Автомобилист
Авангард
«Автомобилист»
Турнирное положение: В 28 матчах екатеринбуржцы заработали 39 очков. В таблице Востока команда занимает 2-е место, опережая основных конкурентов на 1-2 турнирных пункта.
Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Автомобилист» одержал семь побед подряд. Последним в этом списке стал «Адмирал», которого уральцы обыграли дважды — 4:3 Б; 1:0.
Автомобилист — Авангард: коэффициенты букмекеров
За столь успешным отрезком команды Николая Заварухина последовала череда провалов: «Авто» потерпело поражения от «Нефтехимика» — 1:3 и «Куньлуня» — 1:2 Б. Накануне екатеринбуржцы взяли верх над «Динамо» Минск — 3:2 ОТ.
Не сыграют: Джесси Блэйкер, Ник Эберт, Анатолий Голышев, Никита Ишимников, Кертис Волк.
Состояние команды: Нынешний сезон «Автомобилист» проводит здорово: несмотря на редкие осечки, команда Николая Заварухина уверенно идет по турниру.
Игра «Автомобилиста» не характеризуется излишним блеском атакующих действий, но даже ввиду прагматичного стиля екатеринбуржцам удается добиваться результатов на дистанции.
Атакующие звенья «Автомобилиста» не демонстрируют безумных цифр в плане результативности, но с учетом высокой надежности в обороне команде просто не нужно забивать много.
«Авангард»
Турнирное положение: В 29 встречах «Авангард» набрал 28 очков, с которыми обосновался на 8-м месте в таблице Востока, опередив на 3 очка 9-ю «Сибирь» и 10-ю «Ладу».
Последние матчи: Неделями ранее «Авангард» обыграл СКА — 2:1, после чего уступил московскому «Динамо» — 3:5, а также одержал волевую победу над «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ.
После встречи с нижнекамцами команда Сергея Звягина крупно проиграла «Динамо» Минск — 2:5 и поочередно взяла верх над «Адмиралом» — 2:1, «Барысом» — 3:2 ОТ и «Металлургом» Мг — 2:1 Б.
Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.
Состояние команды: Нынешний сезон складывается для «Авангарда» крайне неудачно. Накануне команда вошла в зону плей-офф, но в начале чемпионата ее амбиции и задачи были о другом.
С Сергеем Звягиным во главе «Авангард» по-прежнему находится в поиске оптимальной игровой модели, которая обеспечивала бы результаты, соответствующие реальному потенциалу омичей.
Пока же «Авангард» испытывает проблемы буквально во всем: оборона «ястребов» нередко проваливается в ключевые моменты, а нападению зачастую не хватает конкретики у чужих ворот.
Статистика для ставок
- В семи домашних матчах из последних десяти «Автомобилист» проиграл.
- Всего в одной домашней игре из пяти предыдущих «Автомобилист» забил больше гола
- В четырех очных матчах из пяти последних в Екатеринбурге «Автомобилист» забивал в ворота «Авангарда» минимум 4 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.60, а победа «Авангарда» — в 3.29.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.
- 3.20Динамо Москва — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.85Адмирал — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.10Тампа-Бэй — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: В гости к «Автомобилисту» едет комфортный для него соперник, который позволит сыграть в излюбленном стиле прагматиков и одержать вполне рабочие 2 очка, без игры с высокой атакующей насыщенностью.
Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.04.
Прогноз: Довольно сдержанная модель игры «Автомобилиста» и слабая результативность «Авангарда» по ходу всего сезона предполагают очередной скромный в плане атакующих свершений матч в исполнении омичей.
Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 1.90.