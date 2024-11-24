ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовНа краю пропасти. Черчесов терпит фиаско у руля сборной Казахстана «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге Мартин Субименди Кем заменить Родри: шесть вариантов для «Манчестер Сити»
  • 00:56
    • «ПСЖ» разбил «Тулузу», Сафонов отыграл на ноль
  • 00:29
    • «Бавария» разгромила «Аугсбург», у Кейна — хет-трик
  • 22:59
    • «Монако» победил «Брест», Головин забил гол
  • 21:50
    • Московское «Динамо» совершило камбэк и победило минское «Динамо» в КХЛ
  • 20:57
    • «Рубин» разгромил «Акрон»
    Все новости спорта

    «Магнитке» не составит труда обыграть кризисную «Сибирь»

    «Металлург» Мг — «Сибирь». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Сибирь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Вовченко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Металлург Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:30 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Команда Андрея Разина занимает 5-е место в таблице Востока с 31-м очком в активе после 30-и матчей. «Металлург» Мг опережает 9-ю строчку на 6 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно проиграла «Барысу» (1:2), сумев забросить только одну шайбу. До этого «Металлург» Мг одолел «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в овертайме.

    Металлург Мг — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Металлург» Мг сумел одолеть «Ладу» (2:1 Б) и «Сибирь» (4:1), а также проиграть «Трактору» (0:4).

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Металлург» Мг играет не очень стабильно, команда точно не похожа на прошлогоднюю, у подопечных Разина сейчас довольно много проблем.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    К примеру, у «Металлурга» Мг в последнее время появились проблемы с реализацией. За 4 последних матча команда забросила всего 5 шайб при 9-и пропущенных.

    Безусловно, игрокам «Металлурга» Мг нужна встряска, чтобы начать давать тот результат, который от них ждут. Возможно пару обменов изменят ситуацию, но пока ничего не происходит.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Команда располагается на 8-й позиции Востока с 25-ю очками в активе после 27-и сыгранных матчей. «Сибирь» набрала столько же баллов, сколько и у «Лады», которая находится вне зоны плей-офф.

    Последние матчи: В прошедшей встрече подопечные Вадима Епанчинцева совершили камбэк в матче с «Сочи» с 0:2 и выиграли со счетом 4:2. Матчем ранее «Сибирь» уступила московскому «Динамо» (2:4).

    В последних 6-и встречах у команды только 1 победа и 5 поражений. За этот период «Сибирь» вновь проиграла московскому «Динамо» (1:2) и СКА по буллитам со счетом 0:1.

  • Очередная тренерская отставка, беспроигрышная неделя ЦСКА, спад «Северстали»
  • КХЛ: обзор одиннадцатой игровой недели
  • 18/11/2024

    • Состояние команды: Долгое время нападающие «Сибири» никак не могли отличиться заброшенной шайбой, но в последнем матче у них получилось, аж 4 раза.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В состав «Сибири» вернулся лидер нападения Тейлор Бек и практически сразу команда стала больше атаковать и лучше реализовывать свои моменты, но оптимизма в игре пока маловато.

    Нет сомнений в том, что «Сибирь» до последнего матча будет бороться за плей-офф, но сейчас команду продолжает штормить. К тому же, «Металлург» Мг не очень удобный соперник для сибиряков.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» в последних 6-и матчах проиграла 5 раз

    • «Металлург» Мг проиграл 3 последних матча на своей площадке

    • В 4-х из 5-и последних очных встречах «Металлург» Мг обыгрывал «Сибирь»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Металлурга» Мг — 1.80, победа «Сибири» — 3.80, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Победа «Сибири» в матче с «Сочи» не говорит о том, что команда вышла из кризиса. Прогнозируем убедительную победу «Металлурга» Мг.

    Ставка: Победа «Металлурга» Мг с форой (-1) за 2.00.

    Прогноз: Можно предположить, что у «Металлурга» Мг не получится забросить много шайб, «Сибирь» точно даст бой.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг 3 меньше за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Питтсбург — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хассан — Маккейб
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Чикаго — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Захаров — Лестьенн
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Анахайм — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Магнитке» не составит труда обыграть кризисную «Сибирь»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры