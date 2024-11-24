В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Металлург Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Команда Андрея Разина занимает 5-е место в таблице Востока с 31-м очком в активе после 30-и матчей. «Металлург» Мг опережает 9-ю строчку на 6 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно проиграла «Барысу» (1:2), сумев забросить только одну шайбу. До этого «Металлург» Мг одолел «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в овертайме.

В последних 5-и матчах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Металлург» Мг сумел одолеть «Ладу» (2:1 Б) и «Сибирь» (4:1), а также проиграть «Трактору» (0:4).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Металлург» Мг играет не очень стабильно, команда точно не похожа на прошлогоднюю, у подопечных Разина сейчас довольно много проблем.

Прогнозы и ставки на КХЛ

К примеру, у «Металлурга» Мг в последнее время появились проблемы с реализацией. За 4 последних матча команда забросила всего 5 шайб при 9-и пропущенных.

Безусловно, игрокам «Металлурга» Мг нужна встряска, чтобы начать давать тот результат, который от них ждут. Возможно пару обменов изменят ситуацию, но пока ничего не происходит.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда располагается на 8-й позиции Востока с 25-ю очками в активе после 27-и сыгранных матчей. «Сибирь» набрала столько же баллов, сколько и у «Лады», которая находится вне зоны плей-офф.

Последние матчи: В прошедшей встрече подопечные Вадима Епанчинцева совершили камбэк в матче с «Сочи» с 0:2 и выиграли со счетом 4:2. Матчем ранее «Сибирь» уступила московскому «Динамо» (2:4).

В последних 6-и встречах у команды только 1 победа и 5 поражений. За этот период «Сибирь» вновь проиграла московскому «Динамо» (1:2) и СКА по буллитам со счетом 0:1.

Состояние команды: Долгое время нападающие «Сибири» никак не могли отличиться заброшенной шайбой, но в последнем матче у них получилось, аж 4 раза.

В состав «Сибири» вернулся лидер нападения Тейлор Бек и практически сразу команда стала больше атаковать и лучше реализовывать свои моменты, но оптимизма в игре пока маловато.

Нет сомнений в том, что «Сибирь» до последнего матча будет бороться за плей-офф, но сейчас команду продолжает штормить. К тому же, «Металлург» Мг не очень удобный соперник для сибиряков.

Статистика для ставок

«Сибирь» в последних 6-и матчах проиграла 5 раз

«Металлург» Мг проиграл 3 последних матча на своей площадке

В 4-х из 5-и последних очных встречах «Металлург» Мг обыгрывал «Сибирь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Металлурга» Мг — 1.80, победа «Сибири» — 3.80, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Победа «Сибири» в матче с «Сочи» не говорит о том, что команда вышла из кризиса. Прогнозируем убедительную победу «Металлурга» Мг.

Ставка: Победа «Металлурга» Мг с форой (-1) за 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что у «Металлурга» Мг не получится забросить много шайб, «Сибирь» точно даст бой.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг 3 меньше за 1.91.