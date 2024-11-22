«Калгари»
Турнирное положение: Преобразования в игре «Калгари» пока что больше радуют, нежели наоборот. Канадский коллектив на пятой строчке Запада, хотя такое представить перед стартом нового сезона было крайне сложно.
Последние матчи: Российский десант проносит определённую пользу «Калгари», но её не столько много, как хотелось бы. В последней игре «Флэймз» смогли победить «Нью-Йорк Айлендерс» лишь по буллитам.
Травмированные игроки: Энтони Манта на длительном больничном, поэтому «Калгари» придется обходиться без канадца в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: С «Нью-Йорк Рейнджерс» придется очень сложно, поскольку команда обучена играть, как в атакующий, так и в оборонительный хоккей.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Пока что Лавиолетт не может вывести «Нью-Йорк Рейнджерс» на пиковые мощности, и четвертое место в турнирной таблице Востока отчетливо это подтверждает.
Последние матчи: Несмотря на три победы в последних матчах у «Нью-Йорк Рейнджерс» случаются внезапные затмения, и одно из них может произойти как раз в Канаде.
Травмированные игроки: Официально травмированных игроков в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» нет, но пропустить матч может Хитил, который не до конца восстановился после травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гостям не стоит обольщаться, поскольку на домашнем льду «огоньки» не дают спуска никому.
Статистика для ставок
- «Калгари» выиграл три из последних четырех встреч по календарю
- Два последних очных матча остались за «Нью-Йорк Рейнджерс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.09, на ничью — 4.61, на гостей — 2.04.
Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке
- 2.00Трактор — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.05СКА — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Лада — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативной игры ждать не стоит, поскольку в двух последних матчах между этими командами было заброшено всего лишь шесть шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.04
Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.95