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    «Нью-Йорк Рейнджерс» снова наберёт два очка в Канаде?

    «Калгари» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Ставка (к. 2.04), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Скоушабанк Сэдлдоум Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Калгари»

    Турнирное положение: Преобразования в игре «Калгари» пока что больше радуют, нежели наоборот. Канадский коллектив на пятой строчке Запада, хотя такое представить перед стартом нового сезона было крайне сложно.

    Последние матчи: Российский десант проносит определённую пользу «Калгари», но её не столько много, как хотелось бы. В последней игре «Флэймз» смогли победить «Нью-Йорк Айлендерс» лишь по буллитам.

    Травмированные игроки: Энтони Манта на длительном больничном, поэтому «Калгари» придется обходиться без канадца в предстоящей игре.

    Общий тонус клуба: С «Нью-Йорк Рейнджерс» придется очень сложно, поскольку команда обучена играть, как в атакующий, так и в оборонительный хоккей.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Пока что Лавиолетт не может вывести «Нью-Йорк Рейнджерс» на пиковые мощности, и четвертое место в турнирной таблице Востока отчетливо это подтверждает.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Несмотря на три победы в последних матчах у «Нью-Йорк Рейнджерс» случаются внезапные затмения, и одно из них может произойти как раз в Канаде.

    Травмированные игроки: Официально травмированных игроков в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» нет, но пропустить матч может Хитил, который не до конца восстановился после травмы нижней части тела.

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    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гостям не стоит обольщаться, поскольку на домашнем льду «огоньки» не дают спуска никому.

    Статистика для ставок

    • «Калгари» выиграл три из последних четырех встреч по календарю

    • Два последних очных матча остались за «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.09, на ничью — 4.61, на гостей — 2.04.

    Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Результативной игры ждать не стоит, поскольку в двух последних матчах между этими командами было заброшено всего лишь шесть шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.04

    Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.95

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    «Калгари» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» снова наберёт два очка в Канаде?
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