В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Скоушабанк Сэдлдоум Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: Преобразования в игре «Калгари» пока что больше радуют, нежели наоборот. Канадский коллектив на пятой строчке Запада, хотя такое представить перед стартом нового сезона было крайне сложно.

Последние матчи: Российский десант проносит определённую пользу «Калгари», но её не столько много, как хотелось бы. В последней игре «Флэймз» смогли победить «Нью-Йорк Айлендерс» лишь по буллитам.

Травмированные игроки: Энтони Манта на длительном больничном, поэтому «Калгари» придется обходиться без канадца в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: С «Нью-Йорк Рейнджерс» придется очень сложно, поскольку команда обучена играть, как в атакующий, так и в оборонительный хоккей.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Пока что Лавиолетт не может вывести «Нью-Йорк Рейнджерс» на пиковые мощности, и четвертое место в турнирной таблице Востока отчетливо это подтверждает.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Несмотря на три победы в последних матчах у «Нью-Йорк Рейнджерс» случаются внезапные затмения, и одно из них может произойти как раз в Канаде.

Травмированные игроки: Официально травмированных игроков в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» нет, но пропустить матч может Хитил, который не до конца восстановился после травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гостям не стоит обольщаться, поскольку на домашнем льду «огоньки» не дают спуска никому.

Статистика для ставок

«Калгари» выиграл три из последних четырех встреч по календарю

Два последних очных матча остались за «Нью-Йорк Рейнджерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.09, на ничью — 4.61, на гостей — 2.04.

Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Результативной игры ждать не стоит, поскольку в двух последних матчах между этими командами было заброшено всего лишь шесть шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.04

Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.95