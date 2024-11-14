В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: За 20 матчей «Кэпиталз» заработали 20 очков и обосновались на 4-м месте в таблице Востока. По дополнительным цифрам команда обходит 5-й «Торонто».

Последние матчи: Неделями ранее «Вашингтон» провел 3-матчевую серию без поражений, на смену которой пришла непоследовательность в плане результатов.

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В частности, в четырех последних матчах команда Спенсера Карбери проиграла «Каролине» — 2:4, взяла верх над «Нэшвиллом» — 3:2, уступила «Питтсбургу» — 2:4 и разнесла «Сент-Луис» — 8:1.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

Состояние команды: В новый сезон «Вашингтон» вошел лучше, чем прогнозировалась: команда завелась не на шутку, а в особенности Александр Овечкин в погоне за вечным рекордом.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На старте чемпионата «Кэпиталз» демонстрируют готовность пробиться в плей-офф, однако на продолжительной дистанции «Вашингтону» важно сберечь этот ритм и банально не перегореть.

В контексте состава «Вашингтон» не столь гибкий, как многие другие конкуренты с Востока, но на фоне характера и желания гнаться за большими целями «Кэпс» стараются этого не замечать.

«Торонто»

Турнирное положение: Канадцы из Онтарио провели 17 матчей, в которых заработали 20 очков и расположились на 5-м месте в таблице Востока, опережая на 1 балл «Рейнджерс».

Последние матчи: В начале месяца «Торонто» потерпел два поражения в трех матчах, однако накануне выдал серию, итогом которой стали три победы кряду.

В рамках успешного отрезка команда Крейга Беруби взяла верх над «Бостоном» — 4:0, «Детройтом» — 3:1 и «Монреалем» — 4:1. Но в последней встрече «Лифс» были разгромлены «Оттавой» — 0:3.

Не сыграют: Калле Ярнкрок, Джон Клингберг, Дакота Мемрис, Макс Пачиоретти, Яни Хаканпаа, Остон Мэттьюс (под вопросом).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Торонто» принадлежит роль твердого середняка, в выходе в плей-офф которого едва ли можно усомниться уже сейчас.

Результаты «Лифс» на дистанции к этому моменту полностью соответствуют представлению о том, каким канадский коллектив будет на протяжении всей продолжительной кампании.

Зачастую «Торонто» может выдать серию ярких и результативных побед с крайне низким периодом действия: после двух-трех успешных матчей «Лифс» меняют курс в обратную сторону.

Статистика для ставок

«Вашингтон» одержал семь побед в девяти домашних матчах в нынешнем сезоне

В четырех встречах из шести последних в столице «Кэпиталз» забивали от 5 голов и более

Поражением «Торонто» закончились четыре гостевые встречи из последних пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.51, а победа «Торонто» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: К очной встрече в столице Штатов «Торонто» подходит с очевидными проблемами, которые стали причиной отсутствия вменяемых результатов на чужой площадке. Играть с таким соперником на родной арене «Вашингтону» будет достаточно комфортно.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет — ТБ 4.5 за 2.02.

Прогноз: По ходу сезона Овечкин и компания весьма успешно выступают на домашней площадке, ввиду чего вполне можно рассчитывать на то, что «Кэпс» разберутся с «Лифс» в основное время.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.15.