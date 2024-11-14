ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНичего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года сборная России готовится к матчамС надеждой на рекорд. Сборная России ведет подготовку к матчам с Брунеем и Сирией Александр ЗинченкоТоп-5 игроков АПЛ, которые очень ждали перерыва на матчи сборных
  • 19:26
    • «Трактор» разгромил «Металлург» в КХЛ
  • 19:10
    • «Динамо» выиграло у «Авангарда» в КХЛ
    Все новости спорта

    На домашнем льду «Вашингтон» справится с проблемным «Торонто»

    «Вашингтон» — «Торонто». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, НХЛ, 14 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ник Дауд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 14 Ноября 2024 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:30 Торонто

    Торонто

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: За 20 матчей «Кэпиталз» заработали 20 очков и обосновались на 4-м месте в таблице Востока. По дополнительным цифрам команда обходит 5-й «Торонто».

    Последние матчи: Неделями ранее «Вашингтон» провел 3-матчевую серию без поражений, на смену которой пришла непоследовательность в плане результатов.

    Вашингтон — Торонто: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.094.222.95Фрибет€5
    •

    В частности, в четырех последних матчах команда Спенсера Карбери проиграла «Каролине» — 2:4, взяла верх над «Нэшвиллом» — 3:2, уступила «Питтсбургу» — 2:4 и разнесла «Сент-Луис» — 8:1.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

    Состояние команды: В новый сезон «Вашингтон» вошел лучше, чем прогнозировалась: команда завелась не на шутку, а в особенности Александр Овечкин в погоне за вечным рекордом.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На старте чемпионата «Кэпиталз» демонстрируют готовность пробиться в плей-офф, однако на продолжительной дистанции «Вашингтону» важно сберечь этот ритм и банально не перегореть.

    В контексте состава «Вашингтон» не столь гибкий, как многие другие конкуренты с Востока, но на фоне характера и желания гнаться за большими целями «Кэпс» стараются этого не замечать.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Канадцы из Онтарио провели 17 матчей, в которых заработали 20 очков и расположились на 5-м месте в таблице Востока, опережая на 1 балл «Рейнджерс».

    Последние матчи: В начале месяца «Торонто» потерпел два поражения в трех матчах, однако накануне выдал серию, итогом которой стали три победы кряду.

    В рамках успешного отрезка команда Крейга Беруби взяла верх над «Бостоном» — 4:0, «Детройтом» — 3:1 и «Монреалем» — 4:1. Но в последней встрече «Лифс» были разгромлены «Оттавой» — 0:3.

    Не сыграют: Калле Ярнкрок, Джон Клингберг, Дакота Мемрис, Макс Пачиоретти, Яни Хаканпаа, Остон Мэттьюс (под вопросом).

  • НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Виннипегу», «Сиэтл» победил «Коламбус», «Эдмонтон» — «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября
  • Сегодня

    • Состояние команды: В нынешнем сезоне «Торонто» принадлежит роль твердого середняка, в выходе в плей-офф которого едва ли можно усомниться уже сейчас.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Результаты «Лифс» на дистанции к этому моменту полностью соответствуют представлению о том, каким канадский коллектив будет на протяжении всей продолжительной кампании.

    Зачастую «Торонто» может выдать серию ярких и результативных побед с крайне низким периодом действия: после двух-трех успешных матчей «Лифс» меняют курс в обратную сторону.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» одержал семь побед в девяти домашних матчах в нынешнем сезоне

    • В четырех встречах из шести последних в столице «Кэпиталз» забивали от 5 голов и более

    • Поражением «Торонто» закончились четыре гостевые встречи из последних пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.51, а победа «Торонто» — в 2.90.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

    Прогноз: К очной встрече в столице Штатов «Торонто» подходит с очевидными проблемами, которые стали причиной отсутствия вменяемых результатов на чужой площадке. Играть с таким соперником на родной арене «Вашингтону» будет достаточно комфортно.

    Ставка: «Вашингтон» не проиграет — ТБ 4.5 за 2.02.

    Прогноз: По ходу сезона Овечкин и компания весьма успешно выступают на домашней площадке, ввиду чего вполне можно рассчитывать на то, что «Кэпс» разберутся с «Лифс» в основное время.

    Ставка: «Вашингтон» победит за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фламенго — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Орландо — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оклахома — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Филадельфия — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Милуоки — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Юта — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Анахайм — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Австралия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 12:10
    •  2.03
  • Прогноз на матч КНДР — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на хоккей. На домашнем льду «Вашингтон» справится с проблемным «Торонто»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры