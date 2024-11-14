В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет 14 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы занимают 7-е место в таблице Запада с 29-ю очками в активе после 23-х матчей, опережая 9-ю строчку лишь на 4 балла и имея 3 игры в запасе.

Последние матчи: В прошедшем поединке ЦСКА разгромил «Ладу» со счетом 4:1, а до этого команда проиграла «Спартаку» в московском дерби (1:2). Матчем ранее армейцы обыграли «Торпедо» (3:1).

В последних 5-и встречах у ЦСКА только 1 поражение и 4 победы. За этот период команда также обыграла «Куньлунь» (4:3 ОТ) и «Амур» с разгромным счетом 7:0.

Не сыграет: Егор Афанасьев (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Кажется, в последнее время ЦСКА начинает нащупывать свою игру и регулярно набирать очки, но команде еще предстоит решить очень много проблем.

К примеру, вратарская позиция. Иван Просветов пока не похож на основного голкипера команды, которая идет за кубков. В ЦСКА точно искали варианты со сменой голкипера, но пока ничего не получается.

Пока что армейцы совсем не оправдывают ожиданий. Команда стала более менее стабильно побеждать, но качество игры оставляет желать лучшего. Тем игрокам, которые вернулись в ЦСКА из Северной Америки еще нужно время для адаптации.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда продолжает уходить в отрыв от остальных на Западе. «Локомотив» занимает 1-е место в конференции с 48-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда всухую обыграла «Спартак» на чужой площадке со счетом 2:0, а до этого одолела «Ак Барс» (2:1). Матчем ранее «Локомотив» по буллитам обыграл «Торпедо» (2:1 Б).

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. За этот период «Локомотив» также обыгрывал «Трактор» (5:3), СКА (3:2) и минское «Динамо» (3:2).

Не сыграют: Георгий Иванов и Павел Красковский (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Локомотив» кажется непобедимой командой, которая задушит любого соперника. «Железнодорожникам» не обязательно забрасывать много шайб для того, чтобы победить.

Пока что команда построена идеально. «Локомотив» планомерно идет за кубком, проработав ошибки прошлого сезона. Будет интересно посмотреть, в какой форме команда придет к матчам плей-офф.

В «Локомотив» отлично вписался нападающий Александр Радулов, который приносит пользу команде. В тех же матчах плей-офф этот форвард точно будет одним из ключевых.

Статистика для ставок

«Локомотив» имеет победную серию из 11-и матчей подряд

ЦСКА проиграл только 1 матч из последних 5-и

«Локомотив» выиграл 4 последних очных встречи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.95, а победа «Локомотива» — в те же 2.50.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды определят победителя за пределами основного времени.

Ставка: Ничья за 3.95.

Прогноз: В 1-м периоде одна из команды попытается выйти вперед.

Ставка: В 1-м периоде забьет только одна команда за 1.87.