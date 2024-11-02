ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей Эрик Тен ХагХроника пикирующего Тен Хага. Почему голландец потерпел неудачу в «МЮ» Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    СКА уничтожит «Салават Юлаев» в Уфе?!

    «Салават Юлаев» — СКА. Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккей, КХЛ, 2 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать СКА. Игра пройдет 2 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Ноября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Востока с 22 очками в активе после 18-и встреч. «Салават Юлаев» отстает от 1-й позиции в конференции на 12 баллов, имея 4 игры в запасе.

    Последние матчи: В прошлом поединке уфимцы уступили «Адмиралу» (2:4), а до этого одолели тех же подопечных Леонида Тамбиева со счетом 2:1. Матчем ранее «Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» (5:4).

    Салават Юлаев — СКА: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах у уфимцев только 2 поражения и 3 победы. За этот период команда также одолела «Сочи» по буллитам (3:2) и проиграла «Трактору» (2:4).

    Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас «Салават Юлаев», после неудачного старта, потихоньку набирает обороты, ведя борьбу за лидирующие строчки на Востоке. Команда стала действовать куда увереннее.

    Дело в том, что у «Салавата Юлаева» получился не очень удачный календарь на старте регулярки, у команды не было тонуса. К тому же, главный тренер Виктор Козлов должен показать лучший результат, ведь ему могут не простить 3-й неудачный год подряд.

    Откровенно говоря, «Салават Юлаев» тащат легионеры. Александр Хмелевски, Джош Ливо, Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд полностью оправдывают ожидания, показывая игру высочайшего уровня.

    СКА

    Турнирное положение: Команда Романа Ротенберга располагается на 2-й позиции Запада с 31-м очком в активе после 22-х встреч, отставая от лидеров конференции («Локомотив») на 7 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече СКА не сумел обыграть тот же «Локомотив» на чужой площадке (2:3), а до этого команда одержала уверенную победу над «Сибирью» со счетом 6:3.

    В последних 8-и встречах у СКА только 1 поражение и 7 побед. За этот период команда также обыгрывала «Спартак» со счетом 5:2, «Куньлунь» (8:0) и «Витязь» (8:1).

    Не сыграет: Артем Земченок (травма).

  • Кричалки за сто тысяч, победные серии «Локомотива» и «Трактора», отставка Андрея Мартемьянова
  • КХЛ: обзор восьмой игровой недели
  • 28/10/2024

    • Состояние команды: В последнее время СКА набрал какой-то сумасшедший ход, громя соперников одного за другим, но «Локомотив» 30-го октября сумел опустить питерцев с небес на землю.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    СКА не смог справиться с «железнодорожниками», которые считаются одними из лучших в лиге по игре в обороне, но предстоящий соперник «Салават Юлаев» точно испытывает проблемы в этом компоненте.

    СКА, как правило, разбивает соперников, которые предпочитают играть в атакующий хоккей, последний раз пострадал «Спартак» (2:5). К тому же, лидеры команды также набрали отличный ход. Остается посмотреть, чья атака окажется изобретательнее в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и матчах СКА проиграл только 1 раз

    • «Салават Юлаев» проиграла 2 раза в последних 6-и встречах, забрасывая при этом минимум 2 шайбы за игру

    • В 4-х из 5-и последних очных матчей СКА обыгрывал «Салават Юлаев»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.95.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды накидают целую корзину шайб в предстоящем матче.

    Ставка: Тотал 6.5 больше за 2.55.

    Прогноз: СКА приедет в Уфу мотивированным после неудачи в Ярославле. Команда Романа Ротенберга вполне способна забросить минимум 3 шайбы.

    Ставка: Индивидуальный тотал СКА 3 больше за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Джубило Ивата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вахш — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истаравшан — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Согдиана — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Газиантеп — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — СКА: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на хоккей. СКА уничтожит «Салават Юлаев» в Уфе?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры