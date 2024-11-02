В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать СКА. Игра пройдет 2 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Востока с 22 очками в активе после 18-и встреч. «Салават Юлаев» отстает от 1-й позиции в конференции на 12 баллов, имея 4 игры в запасе.

Последние матчи: В прошлом поединке уфимцы уступили «Адмиралу» (2:4), а до этого одолели тех же подопечных Леонида Тамбиева со счетом 2:1. Матчем ранее «Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» (5:4).

В последних 5-и матчах у уфимцев только 2 поражения и 3 победы. За этот период команда также одолела «Сочи» по буллитам (3:2) и проиграла «Трактору» (2:4).

Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Салават Юлаев», после неудачного старта, потихоньку набирает обороты, ведя борьбу за лидирующие строчки на Востоке. Команда стала действовать куда увереннее.

Дело в том, что у «Салавата Юлаева» получился не очень удачный календарь на старте регулярки, у команды не было тонуса. К тому же, главный тренер Виктор Козлов должен показать лучший результат, ведь ему могут не простить 3-й неудачный год подряд.

Откровенно говоря, «Салават Юлаев» тащат легионеры. Александр Хмелевски, Джош Ливо, Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд полностью оправдывают ожидания, показывая игру высочайшего уровня.

СКА

Турнирное положение: Команда Романа Ротенберга располагается на 2-й позиции Запада с 31-м очком в активе после 22-х встреч, отставая от лидеров конференции («Локомотив») на 7 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече СКА не сумел обыграть тот же «Локомотив» на чужой площадке (2:3), а до этого команда одержала уверенную победу над «Сибирью» со счетом 6:3.

В последних 8-и встречах у СКА только 1 поражение и 7 побед. За этот период команда также обыгрывала «Спартак» со счетом 5:2, «Куньлунь» (8:0) и «Витязь» (8:1).

Не сыграет: Артем Земченок (травма).

Состояние команды: В последнее время СКА набрал какой-то сумасшедший ход, громя соперников одного за другим, но «Локомотив» 30-го октября сумел опустить питерцев с небес на землю.

СКА не смог справиться с «железнодорожниками», которые считаются одними из лучших в лиге по игре в обороне, но предстоящий соперник «Салават Юлаев» точно испытывает проблемы в этом компоненте.

СКА, как правило, разбивает соперников, которые предпочитают играть в атакующий хоккей, последний раз пострадал «Спартак» (2:5). К тому же, лидеры команды также набрали отличный ход. Остается посмотреть, чья атака окажется изобретательнее в предстоящем матче.

Статистика для ставок

В последних 8-и матчах СКА проиграл только 1 раз

«Салават Юлаев» проиграла 2 раза в последних 6-и встречах, забрасывая при этом минимум 2 шайбы за игру

В 4-х из 5-и последних очных матчей СКА обыгрывал «Салават Юлаев»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды накидают целую корзину шайб в предстоящем матче.

Ставка: Тотал 6.5 больше за 2.55.

Прогноз: СКА приедет в Уфу мотивированным после неудачи в Ярославле. Команда Романа Ротенберга вполне способна забросить минимум 3 шайбы.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА 3 больше за 1.92.