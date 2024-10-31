В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет 31 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Востока с 22 очками в активе после 17-и сыгранных матчей. «Салават Юлаев» отстает от 3-ки лидеров в конференции на 2 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече уфимцы обыграли «Адмирал» со счетом 2:1, а до этого команда одержала победу над «Торпедо» (5:4), забросив победную шайбу за минуту до конца 3-го периода.

В последних 5-и матчах «Салават Юлаев» 4 раза победил и однажды проиграл «Трактору» (2:4). За этот период уфимцы также обыграли «Сочи» (3:2 Б) и «Барыс» (3:2).

Не сыграют: Ярослав Цулыгин и Глеб Кузьмин (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Салават Юлаев» наконец-то нащупал свою игру, команда стала куда чаще побеждать и поднимать по турнирной таблице Востока. У команды есть несколько матчей в запасе по сравнению с конкурентами.

В нынешнем сезоне у «Салавата Юлаева» решают легионеры. Иностранцы забрасывают решающие шайбы и отдают голевые передачи каждый матч. Никто из легионеров не стал разочарованием.

Сейчас «Салават Юлаев» может сыграть и от обороны, и в атакующий хоккей, у команды есть запас прочности, поэтому «Адмиралу» точно будет непросто и в предстоящей 2-й встрече.

«Адмирал»

Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции Востока с 19-ю очками в активе после 20-и матчей. «Адмирал» находится на краю пропасти, ведь у «Лады» (9-я строчка) такое же количество баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече дальневосточники проиграли «Салавату Юлаеву» (1:2). Матчами ранее «Адмирал» дважды уступил «Ак Барсу» со счетом 2:4 и 0:2.

В последних 5-и встречах у команды 2 победы и 3 поражения. За этот период «Адмирал» также обыграл «Спартак» со счетом 4:3 в овертайме и «Ладу» (5:3).

Не сыграют: Александр Шепелев и Степан Старков (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Адмирал» поехал на очень сложный выезд, где встретился с «Ак Барсом» и «Салавата Юлаевым». Пока что команда Леонида Тамбиева точно не справляется, не набрав ни одного очка.

Впереди у «Адмирала» предпоследняя игра в этом выезде, где у команды будет возможность набрать хоть какие-то баллы, но в предстоящем матче будет очень тяжело, ведь уфимцы набрали ход.

К слову, за последние 3 матча «Адмирал» забросил только 3 шайбы, у команды куда-то пропали лидеры в атаке, а также появилась неуверенность. Дальневосточники и вовсе могут выдать большую серию поражений, если ситуация не изменится.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» выиграл 3 последних матча

«Адмирал», напротив, проиграл 3 последних встречи

В последних 3-х очных встречах «Салават Юлаев» непременно обыгрывал «Адмирал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 3.90.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: «Салават Юлаев» снова обыгрывает «Адмирал», у дальневосточников продолжается спад.

Ставка: Победа «Салавата Юлаева» с форой (-1) за 1.95.

Прогноз: Можно предположить, что «Адмирал» сможет дать бой «Салавату Юлаеву» и забросить хотя-бы парочку шайб.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.78.