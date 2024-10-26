Вегас
Оттава
«Вегас»
Турнирное положение: Хоккейный клуб из Невады принял участие в 7 матчах, в которых набрал 9 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.
Последние матчи: В новом сезоне команда Брюса Кэссиди дебютировала успешно, одержав три победы подряд, после чего случился откат от этих результатов к серии, состоящей из поражений.
Вегас — Оттава: коэффициенты букмекеров
В трех матчах из последних четырех «Вегас» проиграл «Вашингтону» — 2:4, «Тампе-Бэй» — 3:4 и «Флориде» — 3:4 ОТ. Накануне «Голден Найтс» прервали цикл неудач, за счет крупной победы над «Лос-Анджелесом» — 6:1.
Не сыграют: Уильям Карлссон, Робин Ленер, Виктор Олофссон.
Состояние команды: В новую регулярку «Вегас» вошел ударно, оформив три победы в основное время, после чего наступил период застоя, сопровождаемый тремя поражениями.
На фоне подобной статистики считать дебют успешным «Вегас» вряд ли может, тем не менее команда Брюса Кэссиди не сильно отстала от сформировавшихся на старте лидеров Запада, которых в ближайшее время попытается догнать.
В семи сыгранных матчах «Вегас» продемонстрировал содержательную игру в нападении, однако оборона «Голден Найтс» стала главной уязвимостью. В среднем клуб из Невады пропускает не меньше, чем очевидные аутсайдеры конференции.
«Оттава»
Турнирное положение: На старте регулярки канадский клуб из Онтарио поднялся на 5-е место в таблице Восточной конференции. В 6 матчах «сенаторы» набрали 8 очков.
Последние матчи: Дебютный отрезок команды Трэвиса Грина состоит из четырех побед в шести встречах, включая яркую игру с «Лос-Анджелесом» в «Канадиен Тайер Центре» — 8:7 ОТ.
После упомянутого матча с «Кингз» «Оттава» потерпела поражение от «Нью-Джерси» — 1:3. Тем не менее в последних играх «Сенс» снова оказались на высоте: поочередно канадцы разобрались с «Тампой» — 5:4 и «Ютой» — 4:0.
Не сыграют: Мадс Сегаард, Артем Зуб, Дэвид Перрон, Линус Улльмарк.
Состояние команды: На фоне предыдущего сезона, проходящего в борьбе за последние позиции, дебют нынешнего чемпиона «Оттава» может внести в свой актив с точки зрения локальных успехов.
Ввиду проблем «среднего сегмента» конференции «Сенаторз» уже на старте прописались в компании лидеров. Однако ключевым остается вопрос — как долго «Оттава» способна претендовать на места в верхней части таблицы.
К этому моменту «Оттава» одержала четыре победы в шести матчах и в целом неплохо справилась с начальным темпом борьбы. Зачастую победы «Сенс» сопровождаются высоким процентом реализации и результативности.
Статистика для ставок
- В новом сезоне «Вегас» еще ни разу не проиграл дома
- В трех встречах из четырех в Неваде в нынешней регулярке «Вегас» забивал не менее 4 голов
- В шести домашних очных матчах в истории этого противостояния «Вегас» одержал пять побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.66, а победа «Оттавы» — в 3.36.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.
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Прогноз: К очному матчу в Неваде «Вегас» подходит в далекой от оптимальной форме, в то время как «Оттава» выглядит в силу своих возможностей здорово. В текущих кондициях канадцы вполне способны оказать «рыцарям» достойное сопротивление.
Ставка: «Оттава» не проиграет за 1.98.
Прогноз: Обе команды стараются играть в результативный хоккей, имея при этом некие проблемы оборонительного характера. Зачастую это идеальное сочетание, подразумевающее событийную личную встречу.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.05.