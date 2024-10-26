В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 26 октября. Начало встречи — в 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Хоккейный клуб из Невады принял участие в 7 матчах, в которых набрал 9 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: В новом сезоне команда Брюса Кэссиди дебютировала успешно, одержав три победы подряд, после чего случился откат от этих результатов к серии, состоящей из поражений.

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В трех матчах из последних четырех «Вегас» проиграл «Вашингтону» — 2:4, «Тампе-Бэй» — 3:4 и «Флориде» — 3:4 ОТ. Накануне «Голден Найтс» прервали цикл неудач, за счет крупной победы над «Лос-Анджелесом» — 6:1.

Не сыграют: Уильям Карлссон, Робин Ленер, Виктор Олофссон.

Состояние команды: В новую регулярку «Вегас» вошел ударно, оформив три победы в основное время, после чего наступил период застоя, сопровождаемый тремя поражениями.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На фоне подобной статистики считать дебют успешным «Вегас» вряд ли может, тем не менее команда Брюса Кэссиди не сильно отстала от сформировавшихся на старте лидеров Запада, которых в ближайшее время попытается догнать.

В семи сыгранных матчах «Вегас» продемонстрировал содержательную игру в нападении, однако оборона «Голден Найтс» стала главной уязвимостью. В среднем клуб из Невады пропускает не меньше, чем очевидные аутсайдеры конференции.

«Оттава»

Турнирное положение: На старте регулярки канадский клуб из Онтарио поднялся на 5-е место в таблице Восточной конференции. В 6 матчах «сенаторы» набрали 8 очков.

Последние матчи: Дебютный отрезок команды Трэвиса Грина состоит из четырех побед в шести встречах, включая яркую игру с «Лос-Анджелесом» в «Канадиен Тайер Центре» — 8:7 ОТ.

После упомянутого матча с «Кингз» «Оттава» потерпела поражение от «Нью-Джерси» — 1:3. Тем не менее в последних играх «Сенс» снова оказались на высоте: поочередно канадцы разобрались с «Тампой» — 5:4 и «Ютой» — 4:0.

Не сыграют: Мадс Сегаард, Артем Зуб, Дэвид Перрон, Линус Улльмарк.

Состояние команды: На фоне предыдущего сезона, проходящего в борьбе за последние позиции, дебют нынешнего чемпиона «Оттава» может внести в свой актив с точки зрения локальных успехов.

Ввиду проблем «среднего сегмента» конференции «Сенаторз» уже на старте прописались в компании лидеров. Однако ключевым остается вопрос — как долго «Оттава» способна претендовать на места в верхней части таблицы.

К этому моменту «Оттава» одержала четыре победы в шести матчах и в целом неплохо справилась с начальным темпом борьбы. Зачастую победы «Сенс» сопровождаются высоким процентом реализации и результативности.

Статистика для ставок

В новом сезоне «Вегас» еще ни разу не проиграл дома

В трех встречах из четырех в Неваде в нынешней регулярке «Вегас» забивал не менее 4 голов

В шести домашних очных матчах в истории этого противостояния «Вегас» одержал пять побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.66, а победа «Оттавы» — в 3.36.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.

Прогноз: К очному матчу в Неваде «Вегас» подходит в далекой от оптимальной форме, в то время как «Оттава» выглядит в силу своих возможностей здорово. В текущих кондициях канадцы вполне способны оказать «рыцарям» достойное сопротивление.

Ставка: «Оттава» не проиграет за 1.98.

Прогноз: Обе команды стараются играть в результативный хоккей, имея при этом некие проблемы оборонительного характера. Зачастую это идеальное сочетание, подразумевающее событийную личную встречу.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.05.