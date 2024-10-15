ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас Джуд БеллингемФинляндия — Англия 1:3. Онлайн Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги
  • 20:57
    • Сборная Англии одержала победу над Финляндией в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    «Детройт» доставит проблемы «синерубашечникам»?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт». Ставка (к. 1.91), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 15 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: После пары сыгранных матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» расположился на пятой строчке Востока.

    Последние матчи: Первый матч против «Питтсбурга» был идеальным, а вот в следующей игре против «Юты» не удалось даже победить.

    Травмированные игроки: Есть определённые сложности с формированием состава у «Нью-Йорк Рейнджерс», поскольку компенсировать отсутствие Линдгрена и Веси не так просто.

    Общий тонус клуба: Силы в игре против «Детройта» неравнозначны, поскольку соперник только начинает отстраиваться, а у коллектива Лавиолетта уже давно хорошо работающий механизм.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Ожиданий от этого сезона у поклонников «Детройта» огромное количество, и основания для этого есть, поскольку клуб уже разместился на восьмой строчке в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В первом матче случилось поражение от «Питтсбурга», в котором было пропущено шесть шайб, а в следующем поединке «Детройт» без проблем расправился с «Нэшвиллом» на его территории.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Детройта» недоступен Джек Кэмпбелл по личным причинам, а также защитник Джефф Питри.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: В игре против «конных полицейских» придется очень сильно постараться, чтобы заработать хотя бы одно очко.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» за два стартовых матча оформил 11 шайб в ворота соперников

    • «Детройт» проиграл три последних матча «синерубашечникам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.76, на гостей — 3.38.

    Прогноз: В этой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» не упустит шанс записать на свой счет два очка

    Альтернативный прогноз: Борьбы не получится, но голов с двух сторон будет заброшено достаточное количество

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.91

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Виннипег — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вегас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Китай (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 07:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Карацев — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марожан — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гаске — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Детройт» доставит проблемы «синерубашечникам»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры