В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 15 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: После пары сыгранных матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» расположился на пятой строчке Востока.

Последние матчи: Первый матч против «Питтсбурга» был идеальным, а вот в следующей игре против «Юты» не удалось даже победить.

Травмированные игроки: Есть определённые сложности с формированием состава у «Нью-Йорк Рейнджерс», поскольку компенсировать отсутствие Линдгрена и Веси не так просто.

Общий тонус клуба: Силы в игре против «Детройта» неравнозначны, поскольку соперник только начинает отстраиваться, а у коллектива Лавиолетта уже давно хорошо работающий механизм.

«Детройт»

Турнирное положение: Ожиданий от этого сезона у поклонников «Детройта» огромное количество, и основания для этого есть, поскольку клуб уже разместился на восьмой строчке в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В первом матче случилось поражение от «Питтсбурга», в котором было пропущено шесть шайб, а в следующем поединке «Детройт» без проблем расправился с «Нэшвиллом» на его территории.

Травмированные игроки: Сейчас у «Детройта» недоступен Джек Кэмпбелл по личным причинам, а также защитник Джефф Питри.

Общий тонус клуба: В игре против «конных полицейских» придется очень сильно постараться, чтобы заработать хотя бы одно очко.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Рейнджерс» за два стартовых матча оформил 11 шайб в ворота соперников

«Детройт» проиграл три последних матча «синерубашечникам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.76, на гостей — 3.38.

Прогноз: В этой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» не упустит шанс записать на свой счет два очка

Альтернативный прогноз: Борьбы не получится, но голов с двух сторон будет заброшено достаточное количество

Ставка: П1 с коэффициентом 1.91

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74