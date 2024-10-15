«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: После пары сыгранных матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» расположился на пятой строчке Востока.
Последние матчи: Первый матч против «Питтсбурга» был идеальным, а вот в следующей игре против «Юты» не удалось даже победить.
Травмированные игроки: Есть определённые сложности с формированием состава у «Нью-Йорк Рейнджерс», поскольку компенсировать отсутствие Линдгрена и Веси не так просто.
Общий тонус клуба: Силы в игре против «Детройта» неравнозначны, поскольку соперник только начинает отстраиваться, а у коллектива Лавиолетта уже давно хорошо работающий механизм.
«Детройт»
Турнирное положение: Ожиданий от этого сезона у поклонников «Детройта» огромное количество, и основания для этого есть, поскольку клуб уже разместился на восьмой строчке в восточной конференции.
Последние матчи: В первом матче случилось поражение от «Питтсбурга», в котором было пропущено шесть шайб, а в следующем поединке «Детройт» без проблем расправился с «Нэшвиллом» на его территории.
Травмированные игроки: Сейчас у «Детройта» недоступен Джек Кэмпбелл по личным причинам, а также защитник Джефф Питри.
Общий тонус клуба: В игре против «конных полицейских» придется очень сильно постараться, чтобы заработать хотя бы одно очко.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Рейнджерс» за два стартовых матча оформил 11 шайб в ворота соперников
- «Детройт» проиграл три последних матча «синерубашечникам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.76, на гостей — 3.38.
Прогноз: В этой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» не упустит шанс записать на свой счет два очка
- 2.10Динамо Москва — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.20Металлург Мг — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.27Монреаль — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Борьбы не получится, но голов с двух сторон будет заброшено достаточное количество
Ставка: П1 с коэффициентом 1.91
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74