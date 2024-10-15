В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 15 октября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: В 14 матчах хабаровчане набрали 12 очков, в результате чего смогли подняться на 9-ю строчку в Восточной конференции, опередив по дополнительным показателям «Ладу».

Последние матчи: В трех встречах из четырех последних команда Андрея Мартемьянова набирала хотя бы один балл, при этом в двух матчах дальневосточники победили.

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За этот период «Амур» обыграл «Ак Барс» — 2:1, после чего дважды кряду уступил «Нефтехимику» — 1:4, 3:4 Б. Накануне «тигры» спокойно разобрались с «Ладой» — 2:0.

Не сыграют: Кирилл Слепец.

Состояние команды: «Амур» начал сезон недопустимо слабо по меркам состава и амбиций. Тем не менее дальневосточники по-прежнему относятся к числу претендентов на место в топ-8.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Если смотреть на траекторию домашних выступлений «Амура» в нынешнем сезоне, то становится очевидно, что в Хабаровске команда Мартемьянова действует крайне неудачно.

Чтобы набрать конкурентоспособную форму, «Амур» постарается стабилизировать игру впереди. Для этого тренерскому штабу важно, чтобы ведущие форварды вернулись на привычный уровень.

«Лада»

Турнирное положение: По итогам 15 матчей тольяттинский клуб опустился на 10-ю позицию в таблице Восточной конференции. За 15 матчей «автозаводцы» заработали 12 очков.

Последние матчи: Свои текущие результаты команда Олега Браташа не может собрать воедино: зачастую единичные победы сменяются непременными поражениями.

По такому принципу «Лада» провела последние четыре встречи. В упомянутых матчах «автозаводцы» победили «Адмирал» — 1:0 Б, но уступили ему спустя два дня — 0:2, после чего взяли верх над «Сибирью» — 4:3 ОТ и проиграли «Амуру» — 0:2.

Не сыграют: Андрей Алтыбармакян.

Состояние команды: «Лада» проводит слабый сезон с переменными результатами. Стабильность — ключевой недостающий элемент в игре тольяттинцев.

Выступления «Лады» остаются неравномерными, особенно против сильных соперников, хотя недавние локальные успехи продемонстрировали потенциал команды Браташа.

Ради улучшения позиций «Ладе» — как и любому другому клубу — важно поставить победы на поток, но за счет чего коллектив из Тольятти способен этого добиться — пока остается загадкой.

Статистика для ставок

На текущий момент «Амур» является вторым худшим клубом с точки зрения результативности на Востоке

«Лада» в гостях потерпела пять поражений подряд

Ни в одном выездном матче «Лады» из четырех последних не было забито больше 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.08, а победа «Лады» — в 2.88.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: На домашней территории «Амуру» крайне важно научиться обыгрывать прямых конкурентов. Ввиду последней очной встречи и гостевых провалов команды из Тольятти в целом дальневосточники имеют очевидное преимущество перед этой игрой.

Ставка: «Амур» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.17.

Прогноз: Матчи «Лады» на гостевом льду сопровождаются не только неудачами с точки зрения набранных очков, но и крайне слабой игрой в атаке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» меньше 2 за 1.98.