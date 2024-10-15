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    «Амур» снова преуспеет на домашнем льду

    «Амур» — «Лада». Ставка (к. 2.17) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Лада»
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    Алекс Броадхёрст
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 15 октября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: В 14 матчах хабаровчане набрали 12 очков, в результате чего смогли подняться на 9-ю строчку в Восточной конференции, опередив по дополнительным показателям «Ладу».

    Последние матчи: В трех встречах из четырех последних команда Андрея Мартемьянова набирала хотя бы один балл, при этом в двух матчах дальневосточники победили.

    Амур — Лада: коэффициенты букмекеров

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    За этот период «Амур» обыграл «Ак Барс» — 2:1, после чего дважды кряду уступил «Нефтехимику» — 1:4, 3:4 Б. Накануне «тигры» спокойно разобрались с «Ладой» — 2:0.

    Не сыграют: Кирилл Слепец.

    Состояние команды: «Амур» начал сезон недопустимо слабо по меркам состава и амбиций. Тем не менее дальневосточники по-прежнему относятся к числу претендентов на место в топ-8.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Если смотреть на траекторию домашних выступлений «Амура» в нынешнем сезоне, то становится очевидно, что в Хабаровске команда Мартемьянова действует крайне неудачно.

    Чтобы набрать конкурентоспособную форму, «Амур» постарается стабилизировать игру впереди. Для этого тренерскому штабу важно, чтобы ведущие форварды вернулись на привычный уровень.

    «Лада»

    Турнирное положение: По итогам 15 матчей тольяттинский клуб опустился на 10-ю позицию в таблице Восточной конференции. За 15 матчей «автозаводцы» заработали 12 очков.

    Последние матчи: Свои текущие результаты команда Олега Браташа не может собрать воедино: зачастую единичные победы сменяются непременными поражениями.

    По такому принципу «Лада» провела последние четыре встречи. В упомянутых матчах «автозаводцы» победили «Адмирал» — 1:0 Б, но уступили ему спустя два дня — 0:2, после чего взяли верх над «Сибирью» — 4:3 ОТ и проиграли «Амуру» — 0:2.

    Не сыграют: Андрей Алтыбармакян.

    Состояние команды: «Лада» проводит слабый сезон с переменными результатами. Стабильность — ключевой недостающий элемент в игре тольяттинцев.

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    Выступления «Лады» остаются неравномерными, особенно против сильных соперников, хотя недавние локальные успехи продемонстрировали потенциал команды Браташа.

    Ради улучшения позиций «Ладе» — как и любому другому клубу — важно поставить победы на поток, но за счет чего коллектив из Тольятти способен этого добиться — пока остается загадкой.

    Статистика для ставок

    • На текущий момент «Амур» является вторым худшим клубом с точки зрения результативности на Востоке

    • «Лада» в гостях потерпела пять поражений подряд

    • Ни в одном выездном матче «Лады» из четырех последних не было забито больше 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.08, а победа «Лады» — в 2.88.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

    Прогноз: На домашней территории «Амуру» крайне важно научиться обыгрывать прямых конкурентов. Ввиду последней очной встречи и гостевых провалов команды из Тольятти в целом дальневосточники имеют очевидное преимущество перед этой игрой.

    Ставка: «Амур» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.17.

    Прогноз: Матчи «Лады» на гостевом льду сопровождаются не только неудачами с точки зрения набранных очков, но и крайне слабой игрой в атаке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» меньше 2 за 1.98.

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    «Амур» — «Лада»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» снова преуспеет на домашнем льду
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