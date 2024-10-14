В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет 14 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф. После 14-и сыгранных матчей «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе.

Последние матчи: В прошедшей встрече подмосковная команда обыграла «Сочи» (3:2 ОТ). Матчем ранее «Витязь» одолел тот же южный клуб со счетом 4:2, забивая минимум по 1-му голу в каждом периоде.

В последних 5-и матчах у «Витязя» только 1 поражение от московского «Динамо» (0:3) и 4 победы. Команда обыграла «Куньлунь» со счетом 7:2 и «Барыс» (2:0).

Не сыграет: Григорий Ващенко (травма).

Состояние команды: В последнее время «Витязь» начинает нащупывать свою игру и добиваться результат. Команда Павла Десяткова точно будет претендовать на выход в плей-офф нынешнего сезона.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В «Витязе» феерят нападающие Дерек Барак, который за 5 матчей забросил 3 шайбы и сделал 2 голевые передачи, а также Иван Чехович, который набрал 7 (1+6) баллов в 5-и встречах.

Последний раз «Витязь» обыгрывал «Локомотив» в прошлом сезоне со счетом 2:1. Сможет ли в предстоящем матче подмосковная команда добиться результата? Большой вопрос, ведь «железнодорожники» в этом сезоне очень хороши.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе, проиграв за 15 встреч всего 1 матч в основное время. «Локомотив» опережает ближайшего преследователя на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда одолела «Сочи» со счетом 2:1, забросив все свои шайбы в 1-й половине встречи. До этого «Локомотив» одолел «Куньлунь» (3:2 ОТ).

В последних 8-и матчах у «железнодорожников» только 1 поражение и 7 побед. Команда одолела «Авангард» со счетом 5:3, а до этого обыграла «Автомобилист» (1:0 ОТ).

Не сыграет: Денис Алексеев (травма).

Состояние команды: «Локомотив» показывает очень эффективную игру на старте чемпионата. Единственное поражение команды в основное время случилось 14-го сентября в матче против «Нефтехимика» (0:1).

В последней очной встрече «Локомотив» обыграл «Витязь» со счетом 2:0. Сейчас у «железнодорожников» есть отличная возможность повторить результат, ведь команда полна уверенности на старте сезона.

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забрасывает шайбы в каждом из 4-х последних матчей. К тому же, за этот период форвард отметился 1 голевой передачей.

Статистика для ставок

«Локомотив» проиграл в основное время только 1 раз

В последних 5-и матчах «Витязь» проиграл только 1 раз

«Витязь» дважды побеждал «Локомотив» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотив» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.50, а победа «Витязя» — в 4.20.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.40 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» начнет делать результат уже в 1-м периоде.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1-м периоде за 2.15.

Прогноз: «Локомотив» в последнее время играет очень уверенно, но и «Витязь» тоже на ходу. Прогнозируем результативный матч со стороны гостей, для победы будет необходимо забить больше шайб, нежели в прошлой встрече.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» 3 больше за 1.95.