В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет 14 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками в активе после 14-и сыгранных матчей. «Трактор» опережает своих преследователей на 3 очка.

Последние матчи: В прошлой встрече челябинская команда обыграла «Торпедо» в овертайме со счетом 5:4. До этого «Трактор» всухую одолел «Адмирал» (2:0), а 5-го октября подопечные Бенуа Гру одержали победу над ЦСКА (4:0).

У «Трактора» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда разгромила московское «Динамо» (4:1) и одолела «Спартак» (3:2 Б).

Состояние команды: «Трактор» показывает очень мощную игру и громить соперников одного за другим. Давно не было такого уверенной в себе и сильной челябинской команды.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В составе «Трактора» феерит нападающий Максим Шабанов, который забросил 7 шайб и сделал 10 ассистов за 14 встреч в нынешнем сезоне, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Последняя очная встреча «Трактора» против «Авангарда» состоялась 27-го сентября этого года. В том матче челябинцы оказались сильнее со счетом 4:2. Сейчас у «Трактора» есть все шансы повторить свой успех.

«Авангард»

Турнирное положение: Команда Сергея Звягина продолжает идти вниз. «Авангард» занимает 10-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 3 пункта.

Последние матчи: В прошлой встрече омичи проиграли «Металлургу» со счетом 2:4, пропустив 2 шайбы уже спустя две минуты после начала матча. До этого «Авангард» уступил «Барысу» (0:1).

В последних 5-и матчах у команды 3 поражения и 2 победы. До поражения от «Барыса», «Авангард» обыграл ту же астанинскую команду со счетом 4:0, а до этого уступил «Локомотиву» (3:5).

Не сыграют: Михаил Бердин и Владимир Ткачев (у обоих — травмы).

Состояние команды: Нужно признать, «Авангард» на старте нынешнего сезона очень плох. Команда редко побеждает и не может противостоять серьезным соперникам.

К тому же, лидеры «Авангарда» не набирают должное количество очков. В последних 2-х матчах нападающий Линден Вей и Рид Буше не отметились ни одним результативным действием.

Последний раз «Авангард» обыгрывал «Трактор» только в конце 2023-го года. С тех пор омичи не могут одолеть своего соперника уже в 4-х матчах подряд, смогут ли на этот раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Авангард» проиграл последние 2 матча, забросив всего две шайбы

У «Трактора» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд

«Трактор» непременно обыгрывал «Авангард» в последних 4-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.40, а победа «Авангарда» — в 3.65.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.17 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Трактор» продлит свою победную серию, а «Авангард» продолжит проигрывать.

Ставка: Победа «Трактора» с форой (-1) за 2.05.

Прогноз: В последнее время «Трактор» играет довольно креативно в атаке. Прогнозируем довольно много заброшенных шайб со стороны челябинской команды.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» 3 больше за 2.00.