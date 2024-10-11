«Детройт»
Турнирное положение: Селекцию «Детройта» летом нельзя назвать удовлетворительной, но клуб с историей постарается восстановить свои позиции в лиге.
Последние матчи: Последняя подготовительная неделя выдалась ужасной, поскольку «Детройт» проиграл три матча подряд.
Травмированные игроки: Радует, что «Детройт» входит в новый сезон без травмированных игроков, но в первом матче сезона не сможет принять участие голкипер Кэмпбелл по личным причинам.
Общий тонус клуба: Противостояние с «Питтсбугом» может получиться более, чем веселым, поскольку клубы любят играть без защиты.
«Питтсбург»
Турнирное положение: После продления контрактов всех своих лидеров «Питтсбург» может спокойно готовиться к старту нового сезона, не переживая за то, что иконы клуба без контрактов.
Последние матчи: За два последних поединка «Питтсбург» накидал целых 10 шайб едва живому «Коламбусу».
Травмированные игроки: По сравнению со своим соперником в предстоящей игре у «Питтсбурга» куда больше проблем с игровыми ресурсами. Точно не смогут принять участие в игре Лизотт, Неделькович, Ньето и Раст.
Общий тонус клуба: Поединок против «Детройта» будет равным, поскольку клубы на данный момент времени примерно одной силы.
Статистика для ставок
- «Детройт» проиграл три последних предсезонных поединка
- «Питтсбург» за пять последних подготовительных матчей проиграл всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.58, на гостей — 2.78.
Прогноз: Шансов победит у «Детройта» не очень много
- 2.00ЦСКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.76Бостон — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Клубы не будут сидеть у своих ворот, поэтому мы вправе ожидать результативного хоккея
Ставка: П2 с коэффициентом 2.78
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.53