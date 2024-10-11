В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 11 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Селекцию «Детройта» летом нельзя назвать удовлетворительной, но клуб с историей постарается восстановить свои позиции в лиге.

Последние матчи: Последняя подготовительная неделя выдалась ужасной, поскольку «Детройт» проиграл три матча подряд.

Травмированные игроки: Радует, что «Детройт» входит в новый сезон без травмированных игроков, но в первом матче сезона не сможет принять участие голкипер Кэмпбелл по личным причинам.

Общий тонус клуба: Противостояние с «Питтсбугом» может получиться более, чем веселым, поскольку клубы любят играть без защиты.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После продления контрактов всех своих лидеров «Питтсбург» может спокойно готовиться к старту нового сезона, не переживая за то, что иконы клуба без контрактов.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За два последних поединка «Питтсбург» накидал целых 10 шайб едва живому «Коламбусу».

Травмированные игроки: По сравнению со своим соперником в предстоящей игре у «Питтсбурга» куда больше проблем с игровыми ресурсами. Точно не смогут принять участие в игре Лизотт, Неделькович, Ньето и Раст.

Общий тонус клуба: Поединок против «Детройта» будет равным, поскольку клубы на данный момент времени примерно одной силы.

Статистика для ставок

«Детройт» проиграл три последних предсезонных поединка

«Питтсбург» за пять последних подготовительных матчей проиграл всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.58, на гостей — 2.78.

Прогноз: Шансов победит у «Детройта» не очень много

Альтернативный прогноз: Клубы не будут сидеть у своих ворот, поэтому мы вправе ожидать результативного хоккея

Ставка: П2 с коэффициентом 2.78

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.53