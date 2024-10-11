ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинПопадание в яблочко. Головин пришелся ко двору в «Монако» Брендон РойвалПретендентский бой Ройвала и Таиры, возвращение Тавареса. Анонс карда UFC Vegas 98 Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул
    Все новости спорта

    «Детройт» поборется за победу в Пенсильвании?

    «Детройт» — «Питтсбург». Ставка (к. 2.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 11 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Питтсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 11 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Селекцию «Детройта» летом нельзя назвать удовлетворительной, но клуб с историей постарается восстановить свои позиции в лиге.

    Последние матчи: Последняя подготовительная неделя выдалась ужасной, поскольку «Детройт» проиграл три матча подряд.

    Травмированные игроки: Радует, что «Детройт» входит в новый сезон без травмированных игроков, но в первом матче сезона не сможет принять участие голкипер Кэмпбелл по личным причинам.

    Общий тонус клуба: Противостояние с «Питтсбугом» может получиться более, чем веселым, поскольку клубы любят играть без защиты.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: После продления контрактов всех своих лидеров «Питтсбург» может спокойно готовиться к старту нового сезона, не переживая за то, что иконы клуба без контрактов.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За два последних поединка «Питтсбург» накидал целых 10 шайб едва живому «Коламбусу».

    Травмированные игроки: По сравнению со своим соперником в предстоящей игре у «Питтсбурга» куда больше проблем с игровыми ресурсами. Точно не смогут принять участие в игре Лизотт, Неделькович, Ньето и Раст.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Поединок против «Детройта» будет равным, поскольку клубы на данный момент времени примерно одной силы.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» проиграл три последних предсезонных поединка

    • «Питтсбург» за пять последних подготовительных матчей проиграл всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.58, на гостей — 2.78.

    Прогноз: Шансов победит у «Детройта» не очень много

    Альтернативный прогноз: Клубы не будут сидеть у своих ворот, поэтому мы вправе ожидать результативного хоккея

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.78

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.53

    Ещё прогнозы на спорт
    3.40
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Гуарани
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Пайсанду — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ванкувер — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Линетт — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Баптист — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Австралия — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Узбекистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Детройт» поборется за победу в Пенсильвании?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры