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    «Барысу» удастся «засушить» игру в Екатеринбурге?

    «Автомобилист» — «Барыс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Барыс»
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    «Барыс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Уралец» 7 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Барыс

    Барыс

  • Астана
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Екатеринбуржцы утратили 1-ю строчку, которую в течение длительного отрезка контролировали единолично. В 13 матчах они набрали 16 очков и опустились на ступень ниже в таблице Востока.

    Последние матчи: В трех встречах подряд команда Николая Заварухина проиграла, причем каждый раз это происходило на домашнем катке. Так, «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» (2:6), «Локомотиву» (0:1 ОТ) и «Сибири» (0:4).

    Автомобилист — Барыс: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Кертис Волк.

    Состояние команды: «Автомобилист» демонстрирует хорошие результаты, однако чаще он успешен в играх с более слабыми соперниками. В матчах с топ-клубами цифры не всегда стабильны.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда справляется с давлением на выезде, но на домашнем льду «Автомобилист» достаточно часто уступает, что само по себе накладывает дополнительную ответственность для команды Заварухина.

    Для достижения успеха «Автомобилисту» необходимо улучшить игру против более статусных оппонентов и стабилизировать выступления на домашней арене.

    «Барыс»

    Турнирное положение: У казахского представителя лиги по-прежнему все печально: в 13 матчах астанчане заработали всего 5 очков и еще сильнее приросли к 12-й позиции в таблице Востока.

    Последние матчи: С приходом Вячеслава Буцаева ситуация в контексте результатов вообще не улучшилась. В четырех последних матчах «Барыс» проиграл «Витязю» (0:2), «Торпедо» (1:10), «Спартаку» (2:4) и «Авангарду» (0:4).

    Не сыграют: Батырлан Муратов, Руслан Оспанов, Си Джей Смит.

    Состояние команды: «Барыс» продолжает испытывать трудности, несмотря на проведенные изменения в составе. Больше всего проблем у команды Буцаева накопилось в обороне.

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    Новому тренерскому штабу «Барыса» пока не удается стабилизировать игру, особенно в матчах против конкурентных соперников. Низкая эффективность в атаке также не способствует улучшению положения.

    Для дальнейшего прогресса «Барысу» необходимо срочно решать проблемы как в защите, так и в нападении, чтобы вернуться хотя бы на какой-то минимальный уровень, позволяющий бороться за топ-8.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных матчах команды не забивали больше 5 голов в сумме

    • Две предыдущие личные встречи в Екатеринбурге закончились поражением «Автомобилиста»

    • В трех матчах между этими командами в Екатеринбурге из последних пяти победитель определялся после основного времени

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилист» оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.25, а победа «Барыс» — в 6.00.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: «Автомобилист» нацелен на победу, но кризисный соперник не собирается уступать без борьбы. «Барыс», скорее всего, сконцентрируется на обороне, что приведет к минимальному числу голов.

    Ставка: Тотал (5.5) М за 1.90.

    Прогноз: Ввиду закрытого стиля, который предпочтет «Барыс» и относительно слабых показателей «Авто» в нападении в последних матчах, очная встреча едва ли закончится разгромом гостей.

    Ставка: «Барыс» победит с форой +2 за 1.85.

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    «Автомобилист» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Барысу» удастся «засушить» игру в Екатеринбурге?
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