Нью-Джерси
Баффало
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Перед стартом нового сезона «Нью-Джерси» сделал необходимые точечные усиления, которые призваны не просто вернуть команду в плей-офф, но и сделать претендентом на победу в восточной конференции.
Последние матчи: Первый матч между «Нью-Джерси» и «Баффало» получился не таким интенсивным, как ожидали любители хоккея в Праге, но определенную долю удовольствия они все же получили.
Нью-Джерси — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В составе «Нью-Джерси» по-прежнему есть игроки с травмами. Хоть их уже и не такое огромное количество, как год назад. Точно не примут участие в предстоящей игре Бретт Песс и Люк Хьюз.
Общий тонус клуба: Ещё одна между этими клубами обещает быть бескомпромиссной, поскольку обеим командам есть что доказывать, а особенно за пределами Северной Америки.
«Баффало»
Турнирное положение: После ухода Дона Гранато от «Баффало» руины не остались, но команда провела последний сезон значительно слабее, чем она может играть.
Последние матчи: Неудивительно, что боссы клуба пригласили нового коуча, но кандидатура Линди Раффа не самая очевидная, пусть именно в «Баффало» и взошла его тренерская звезда.
Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Баффало» не сможет сыграть защитник Райан Джонсон испытывающий проблемы со здоровьем ещё с прошлого сезона.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что второй матч на европейском льду между этими командами получится таким же задорным как игра несколькими днями ранее.
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» за шесть предсезонных матчей победил всего лишь раз
- В семи подготовительных поединках «Баффало» не смог победить всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.79, на гостей — 3.03.
Прогноз: «Баффало» выглядит более реальным претендентом на успех
- 2.12Баффало — Нью-Джерси: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.07Спартак — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.14ЦСКА — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Клубы могут зарубиться не на шутку, поэтому никто не удивится, если матч продлится больше обычного
Ставка: П2 с коэффициентом 3.03.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.