В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на стадионе «O2» в Праге 05 октября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Перед стартом нового сезона «Нью-Джерси» сделал необходимые точечные усиления, которые призваны не просто вернуть команду в плей-офф, но и сделать претендентом на победу в восточной конференции.

Последние матчи: Первый матч между «Нью-Джерси» и «Баффало» получился не таким интенсивным, как ожидали любители хоккея в Праге, но определенную долю удовольствия они все же получили.

Травмированные игроки: В составе «Нью-Джерси» по-прежнему есть игроки с травмами. Хоть их уже и не такое огромное количество, как год назад. Точно не примут участие в предстоящей игре Бретт Песс и Люк Хьюз.

Общий тонус клуба: Ещё одна между этими клубами обещает быть бескомпромиссной, поскольку обеим командам есть что доказывать, а особенно за пределами Северной Америки.

«Баффало»

Турнирное положение: После ухода Дона Гранато от «Баффало» руины не остались, но команда провела последний сезон значительно слабее, чем она может играть.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Неудивительно, что боссы клуба пригласили нового коуча, но кандидатура Линди Раффа не самая очевидная, пусть именно в «Баффало» и взошла его тренерская звезда.

Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Баффало» не сможет сыграть защитник Райан Джонсон испытывающий проблемы со здоровьем ещё с прошлого сезона.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что второй матч на европейском льду между этими командами получится таким же задорным как игра несколькими днями ранее.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» за шесть предсезонных матчей победил всего лишь раз

В семи подготовительных поединках «Баффало» не смог победить всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.79, на гостей — 3.03.

Прогноз: «Баффало» выглядит более реальным претендентом на успех

Альтернативный прогноз: Клубы могут зарубиться не на шутку, поэтому никто не удивится, если матч продлится больше обычного

Ставка: П2 с коэффициентом 3.03.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.