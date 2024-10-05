ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов Деян Станкович11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи Антуан Гризманн«Маленький принц» завершил путешествие. Сборная Франции лишилась Гризманна
    Все новости спорта

    «Баффало» сможет одолеть «дьяволов» в Праге?

    «Баффало» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 3.03), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на стадионе «O2» в Праге 05 октября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Октября 2024 года

    Нью-Джерси

  • НХЛ
    •  Нью-Джерси 17:00 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Перед стартом нового сезона «Нью-Джерси» сделал необходимые точечные усиления, которые призваны не просто вернуть команду в плей-офф, но и сделать претендентом на победу в восточной конференции.

    Последние матчи: Первый матч между «Нью-Джерси» и «Баффало» получился не таким интенсивным, как ожидали любители хоккея в Праге, но определенную долю удовольствия они все же получили.

    Нью-Джерси — Баффало: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В составе «Нью-Джерси» по-прежнему есть игроки с травмами. Хоть их уже и не такое огромное количество, как год назад. Точно не примут участие в предстоящей игре Бретт Песс и Люк Хьюз.

    Общий тонус клуба: Ещё одна между этими клубами обещает быть бескомпромиссной, поскольку обеим командам есть что доказывать, а особенно за пределами Северной Америки.

    «Баффало»

    Турнирное положение: После ухода Дона Гранато от «Баффало» руины не остались, но команда провела последний сезон значительно слабее, чем она может играть.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Неудивительно, что боссы клуба пригласили нового коуча, но кандидатура Линди Раффа не самая очевидная, пусть именно в «Баффало» и взошла его тренерская звезда.

    Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Баффало» не сможет сыграть защитник Райан Джонсон испытывающий проблемы со здоровьем ещё с прошлого сезона.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что второй матч на европейском льду между этими командами получится таким же задорным как игра несколькими днями ранее.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» за шесть предсезонных матчей победил всего лишь раз

    • В семи подготовительных поединках «Баффало» не смог победить всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.79, на гостей — 3.03.

    Прогноз: «Баффало» выглядит более реальным претендентом на успех

    Альтернативный прогноз: Клубы могут зарубиться не на шутку, поэтому никто не удивится, если матч продлится больше обычного

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.03.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Казо — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Женис — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ризеспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Уэска — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Баффало» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (3.03), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Баффало» сможет одолеть «дьяволов» в Праге?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры