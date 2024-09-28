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    «Спартак» разберется с принципиальным соперником?

    «Спартак» — ЦСКА. Ставка (к. 2.35), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    «Спартак»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 17:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Хоккей «Спартака» откровенно радует даже нейтральных болельщиков. Клуб Жамнова идет на втором месте западной конференции.

    Последние матчи: В шести последних матчах московский «Спартак» проиграл всего лишь один раз, и эта встреча пришлась на выезд в Новосибирск.

    Спартак — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Приятно радует тот факт, что у «Спартака» нет ни одного травмированного хоккеиста.

    Общий тонус клуба: Матч против ЦСКА хозяева льда будут проводить с позиции первого номера, и вероятность выиграть у принципиального соперника «красно-белые» имеют довольно солидные.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Пока что ЦСКА нестабилен, но при всем этом размещается на третьей строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последних поединках ЦСКА более убедителен, чем в начале сентября, но все равно случаются конфузы.

    Травмированные игроки: В составе ЦСКА остался только один травмированный игрок, которым является Колби Уильямс.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Спартака» ожидается с большим интересом, но гости не выглядят фаворитами предстоящего поединка.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» победил в пяти из последних шести матчей по календарю

    • Два из трех последних очных поединков не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.30, на гостей — 2.60.

    Прогноз: Хозяева могут забрать игру с принципиальным соперником себе

    Альтернативный прогноз: На протяжении всего матча будут качели, поэтому предположим овертайм

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.35.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» разберется с принципиальным соперником?
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