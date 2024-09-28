Спартак
ЦСКА
«Спартак»
Турнирное положение: Хоккей «Спартака» откровенно радует даже нейтральных болельщиков. Клуб Жамнова идет на втором месте западной конференции.
Последние матчи: В шести последних матчах московский «Спартак» проиграл всего лишь один раз, и эта встреча пришлась на выезд в Новосибирск.
Спартак — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Приятно радует тот факт, что у «Спартака» нет ни одного травмированного хоккеиста.
Общий тонус клуба: Матч против ЦСКА хозяева льда будут проводить с позиции первого номера, и вероятность выиграть у принципиального соперника «красно-белые» имеют довольно солидные.
ЦСКА
Турнирное положение: Пока что ЦСКА нестабилен, но при всем этом размещается на третьей строчке Запада.
Последние матчи: В последних поединках ЦСКА более убедителен, чем в начале сентября, но все равно случаются конфузы.
Травмированные игроки: В составе ЦСКА остался только один травмированный игрок, которым является Колби Уильямс.
Общий тонус клуба: Игра против «Спартака» ожидается с большим интересом, но гости не выглядят фаворитами предстоящего поединка.
Статистика для ставок
- «Спартак» победил в пяти из последних шести матчей по календарю
- Два из трех последних очных поединков не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.30, на гостей — 2.60.
Прогноз: Хозяева могут забрать игру с принципиальным соперником себе
- 2.55Металлург — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.86Локомотив — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.65Барыс — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: На протяжении всего матча будут качели, поэтому предположим овертайм
Ставка: П1 с коэффициентом 2.35.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.