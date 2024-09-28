В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Хоккей «Спартака» откровенно радует даже нейтральных болельщиков. Клуб Жамнова идет на втором месте западной конференции.

Последние матчи: В шести последних матчах московский «Спартак» проиграл всего лишь один раз, и эта встреча пришлась на выезд в Новосибирск.

Травмированные игроки: Приятно радует тот факт, что у «Спартака» нет ни одного травмированного хоккеиста.

Общий тонус клуба: Матч против ЦСКА хозяева льда будут проводить с позиции первого номера, и вероятность выиграть у принципиального соперника «красно-белые» имеют довольно солидные.

ЦСКА

Турнирное положение: Пока что ЦСКА нестабилен, но при всем этом размещается на третьей строчке Запада.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последних поединках ЦСКА более убедителен, чем в начале сентября, но все равно случаются конфузы.

Травмированные игроки: В составе ЦСКА остался только один травмированный игрок, которым является Колби Уильямс.

Общий тонус клуба: Игра против «Спартака» ожидается с большим интересом, но гости не выглядят фаворитами предстоящего поединка.

Статистика для ставок

«Спартак» победил в пяти из последних шести матчей по календарю

Два из трех последних очных поединков не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.30, на гостей — 2.60.

Прогноз: Хозяева могут забрать игру с принципиальным соперником себе

Альтернативный прогноз: На протяжении всего матча будут качели, поэтому предположим овертайм

Ставка: П1 с коэффициентом 2.35.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.