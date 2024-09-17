«Адмирал»
Турнирное положение: На данный момент времени «Адмирал» в полной мере оправдывает возложенные на него надежды, поскольку располагается на пятой строчке восточной конференции.
Последние матчи: Несмотря на то, что Тамбиев и его «Адмирал» проиграли два последних поединка. все равно команда по игре выглядит более, чем прилично.
Травмированные игроки: Многие клубы КХЛ испытывают сложности с травмами уже на старте сезона, но у «Адмирала» в предстоящей игре не сможет принять участие лишь Основин.
Общий тонус клуба: Встреча против «Куньлуня» будет проходить под диктовку клуба из Владивостока, несмотря на то, что китайская команда совсем не боится играть в атаку на выезде.
«Куньлунь»
Турнирное положение: После отличного старта «Куньлунь» заметно сбавил ход и сейчас располагается уже на пятой строчке в западной конференции.
Последние матчи: За три последних поединка «Куньлунь» смог добиться победы только в выездном матче против «Амура».
Травмированные игроки: Несмотря на то, что сезон только начался, но у «Куньлуня» уже есть травмированный игрок, коим оказался защитник Дойл Сомерби.
Общий тонус клуба: В игре против «Адмирала» у гостей есть реальные шансы, чтобы одержать ещё одну победу на Дальнем Востоке.
Статистика для ставок
- «Куньлунь» пропустил 10 шайб в двух последних матчах
- «Адмирал» выиграл три из последних четырёх противостояний между этими клубами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.15, на гостей — 3.28.
Прогноз: Гости будут сражаться за победу, но она достанется хозяевам льда.
- 3.14Сибирь — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 1.98Северсталь — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Сочи — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Альтернативный прогноз: Оба клуба будут осторожны в защите, поэтому на большое количество шайб рассчитывать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.42.