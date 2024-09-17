В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: На данный момент времени «Адмирал» в полной мере оправдывает возложенные на него надежды, поскольку располагается на пятой строчке восточной конференции.

Последние матчи: Несмотря на то, что Тамбиев и его «Адмирал» проиграли два последних поединка. все равно команда по игре выглядит более, чем прилично.

Травмированные игроки: Многие клубы КХЛ испытывают сложности с травмами уже на старте сезона, но у «Адмирала» в предстоящей игре не сможет принять участие лишь Основин.

Общий тонус клуба: Встреча против «Куньлуня» будет проходить под диктовку клуба из Владивостока, несмотря на то, что китайская команда совсем не боится играть в атаку на выезде.

«Куньлунь»

Турнирное положение: После отличного старта «Куньлунь» заметно сбавил ход и сейчас располагается уже на пятой строчке в западной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: За три последних поединка «Куньлунь» смог добиться победы только в выездном матче против «Амура».

Травмированные игроки: Несмотря на то, что сезон только начался, но у «Куньлуня» уже есть травмированный игрок, коим оказался защитник Дойл Сомерби.

Общий тонус клуба: В игре против «Адмирала» у гостей есть реальные шансы, чтобы одержать ещё одну победу на Дальнем Востоке.

Статистика для ставок

«Куньлунь» пропустил 10 шайб в двух последних матчах

«Адмирал» выиграл три из последних четырёх противостояний между этими клубами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.15, на гостей — 3.28.

Прогноз: Гости будут сражаться за победу, но она достанется хозяевам льда.

Альтернативный прогноз: Оба клуба будут осторожны в защите, поэтому на большое количество шайб рассчитывать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.42.