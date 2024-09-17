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    «Адмирал» разберется с задиристым «Куньлунем»?

    Адмирал — Куньлунь: ставка и прогноз, новости. 17.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Куньлунь»
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    «Адмирал»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: На данный момент времени «Адмирал» в полной мере оправдывает возложенные на него надежды, поскольку располагается на пятой строчке восточной конференции.

    Последние матчи: Несмотря на то, что Тамбиев и его «Адмирал» проиграли два последних поединка. все равно команда по игре выглядит более, чем прилично.

    Травмированные игроки: Многие клубы КХЛ испытывают сложности с травмами уже на старте сезона, но у «Адмирала» в предстоящей игре не сможет принять участие лишь Основин.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Куньлуня» будет проходить под диктовку клуба из Владивостока, несмотря на то, что китайская команда совсем не боится играть в атаку на выезде.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: После отличного старта «Куньлунь» заметно сбавил ход и сейчас располагается уже на пятой строчке в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: За три последних поединка «Куньлунь» смог добиться победы только в выездном матче против «Амура».

    Травмированные игроки: Несмотря на то, что сезон только начался, но у «Куньлуня» уже есть травмированный игрок, коим оказался защитник Дойл Сомерби.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Адмирала» у гостей есть реальные шансы, чтобы одержать ещё одну победу на Дальнем Востоке.

    Статистика для ставок

    • «Куньлунь» пропустил 10 шайб в двух последних матчах

    • «Адмирал» выиграл три из последних четырёх противостояний между этими клубами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.15, на гостей — 3.28.

    Прогноз: Гости будут сражаться за победу, но она достанется хозяевам льда.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба будут осторожны в защите, поэтому на большое количество шайб рассчитывать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.42.

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