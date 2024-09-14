В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: На старте новой регулярки Козырев и его «Северсталь» выглядят более, чем прилично, и по делу клуб из Череповца размещается на шестой строчке Запада.

Последние матчи: В последнем проведенном матче «Северсталь» не смогла найти аргументы в мачте против «Сибири», которая одержала свою первую победу в начавшемся регулярном первенстве.

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Северстали» никаких сложностей с травмированными хоккеистами не наблюдается.

Общий тонус клуба: Отрицательный результат в матче против новосибирского клуба может негативно отразиться на настрое игроков перед игрой с ЦСКА.

ЦСКА

Турнирное положение: Старт Воробьева и его ЦСКА совсем никак не впечатлял, однако затем московская команда разыгралась и смогла поняться из низов турнирной таблицы на третью строчку Запада.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последних проведенных играх ЦСКА так и вовсе продемонстрировал выдающуюся игру в нападении, забросив суммарно «Сибири», «Адмиралу» и «Торпедо» 17 (!) шайб.

Травмированные игроки: У Воробьева и его ЦСКА есть проблемы с травмами, и в предстоящем поединке не сыграют Уильямс и Ярош.

Общий тонус клуба: Если «армейцы» продолжат играть в таком же стиле, то в предстоящем матче против «Северстали» с добычей двух очков проблем не возникнет.

Статистика для ставок

Три последних поединка между этими клубами завершились в пользу ЦСКА

Московская команда за два последних матча сезона отправила в ворота своих соперников 14 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.25, на ничью — 4.33, на гостей — 1.91.

Прогноз: Исходя из последних результатов клубов, гости выиграют предстоящий матч довольно легко.

Альтернативный прогноз: Игра между клубами получится максимально результативной

Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.22.