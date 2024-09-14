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    ЦСКА увезет победу из Череповца?

    Северсталь — ЦСКА: ставка и прогноз, новости. 14.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — ЦСКА
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2024 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: На старте новой регулярки Козырев и его «Северсталь» выглядят более, чем прилично, и по делу клуб из Череповца размещается на шестой строчке Запада.

    Последние матчи: В последнем проведенном матче «Северсталь» не смогла найти аргументы в мачте против «Сибири», которая одержала свою первую победу в начавшемся регулярном первенстве.

    Северсталь — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Северстали» никаких сложностей с травмированными хоккеистами не наблюдается.

    Общий тонус клуба: Отрицательный результат в матче против новосибирского клуба может негативно отразиться на настрое игроков перед игрой с ЦСКА.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Старт Воробьева и его ЦСКА совсем никак не впечатлял, однако затем московская команда разыгралась и смогла поняться из низов турнирной таблицы на третью строчку Запада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последних проведенных играх ЦСКА так и вовсе продемонстрировал выдающуюся игру в нападении, забросив суммарно «Сибири», «Адмиралу» и «Торпедо» 17 (!) шайб.

    Травмированные игроки: У Воробьева и его ЦСКА есть проблемы с травмами, и в предстоящем поединке не сыграют Уильямс и Ярош.

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    Общий тонус клуба: Если «армейцы» продолжат играть в таком же стиле, то в предстоящем матче против «Северстали» с добычей двух очков проблем не возникнет.

    Статистика для ставок

    • Три последних поединка между этими клубами завершились в пользу ЦСКА

    • Московская команда за два последних матча сезона отправила в ворота своих соперников 14 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.25, на ничью — 4.33, на гостей — 1.91.

    Прогноз: Исходя из последних результатов клубов, гости выиграют предстоящий матч довольно легко.

    Альтернативный прогноз: Игра между клубами получится максимально результативной

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.22.

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    «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на хоккей. ЦСКА увезет победу из Череповца?
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