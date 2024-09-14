Северсталь
ЦСКА
«Северсталь»
Турнирное положение: На старте новой регулярки Козырев и его «Северсталь» выглядят более, чем прилично, и по делу клуб из Череповца размещается на шестой строчке Запада.
Последние матчи: В последнем проведенном матче «Северсталь» не смогла найти аргументы в мачте против «Сибири», которая одержала свою первую победу в начавшемся регулярном первенстве.
Северсталь — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Северстали» никаких сложностей с травмированными хоккеистами не наблюдается.
Общий тонус клуба: Отрицательный результат в матче против новосибирского клуба может негативно отразиться на настрое игроков перед игрой с ЦСКА.
ЦСКА
Турнирное положение: Старт Воробьева и его ЦСКА совсем никак не впечатлял, однако затем московская команда разыгралась и смогла поняться из низов турнирной таблицы на третью строчку Запада.
Последние матчи: В последних проведенных играх ЦСКА так и вовсе продемонстрировал выдающуюся игру в нападении, забросив суммарно «Сибири», «Адмиралу» и «Торпедо» 17 (!) шайб.
Травмированные игроки: У Воробьева и его ЦСКА есть проблемы с травмами, и в предстоящем поединке не сыграют Уильямс и Ярош.
Общий тонус клуба: Если «армейцы» продолжат играть в таком же стиле, то в предстоящем матче против «Северстали» с добычей двух очков проблем не возникнет.
Статистика для ставок
- Три последних поединка между этими клубами завершились в пользу ЦСКА
- Московская команда за два последних матча сезона отправила в ворота своих соперников 14 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.25, на ничью — 4.33, на гостей — 1.91.
Прогноз: Исходя из последних результатов клубов, гости выиграют предстоящий матч довольно легко.
- 2.45Барыс — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.94Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.30Нефтехимик — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Игра между клубами получится максимально результативной
Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.22.