В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 12 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: несмотря на все сложности с обновлением состава «Северсталь» смотрится очень даже прилично и полностью заслужила четвертое место в западной конференции.

Последние матчи: В последнем матче была одержана выездная победа над «Куньлунем», который на старте этого сезона также очень хорош.

Травмированные игроки: Череповецкий клуб располагает всеми доступными игроками, что не может не радовать поклонников клуба.

Общий тонус клуба: В игре против «Сибири» хозяева будут доминировать на протяжении всего матча, и давление преобразуется в заброшенные голы по ходу матча.

«Сибирь»

Турнирное положение: Старт нового чемпионата не принес поклонникам «Сибири» никакого позитива, поскольку коллектив занимает последнюю строчку на Востоке при весьма посредственном хоккее.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Сейчас у коллектива Епанчинцева ничего не получается, поскольку в трех матчах три поражения и ноль набранных очков.

Травмированные игроки: У новосибирской команды не сможет принять участие в матче нападающий Дмитрий Овчинников.

Общий тонус клуба: В игре с «Северсталью» шансов на успех не так уж и много, но они есть, и хоккеисты постараются ими воспользоваться.

Статистика для ставок

«Северсталь» выиграла три последних очных поединка

«Сибирь» проиграла два стартовых матча регулярного чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.20, на гостей — 3.28.

Прогноз: «Северсталь» выглядит более готовой к победе в предстоящей игре

Альтернативный прогноз: В этом матче будет непримиримая игра, которая выльется в большое количество штрафа.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.79.