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    «Сибирь» сможет набрать первые очки?

    Северсталь — Сибирь: ставка и прогноз, новости. 12.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Сибирь»
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    «Сибирь»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 12 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2024 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: несмотря на все сложности с обновлением состава «Северсталь» смотрится очень даже прилично и полностью заслужила четвертое место в западной конференции.

    Последние матчи: В последнем матче была одержана выездная победа над «Куньлунем», который на старте этого сезона также очень хорош.

    Северсталь — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Череповецкий клуб располагает всеми доступными игроками, что не может не радовать поклонников клуба.

    Общий тонус клуба: В игре против «Сибири» хозяева будут доминировать на протяжении всего матча, и давление преобразуется в заброшенные голы по ходу матча.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Старт нового чемпионата не принес поклонникам «Сибири» никакого позитива, поскольку коллектив занимает последнюю строчку на Востоке при весьма посредственном хоккее.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Сейчас у коллектива Епанчинцева ничего не получается, поскольку в трех матчах три поражения и ноль набранных очков.

    Травмированные игроки: У новосибирской команды не сможет принять участие в матче нападающий Дмитрий Овчинников.

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    Общий тонус клуба: В игре с «Северсталью» шансов на успех не так уж и много, но они есть, и хоккеисты постараются ими воспользоваться.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» выиграла три последних очных поединка

    • «Сибирь» проиграла два стартовых матча регулярного чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.20, на гостей — 3.28.

    Прогноз: «Северсталь» выглядит более готовой к победе в предстоящей игре

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет непримиримая игра, которая выльется в большое количество штрафа.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.79.

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    «Северсталь» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» сможет набрать первые очки?
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