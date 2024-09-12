Северсталь
Сибирь
«Северсталь»
Турнирное положение: несмотря на все сложности с обновлением состава «Северсталь» смотрится очень даже прилично и полностью заслужила четвертое место в западной конференции.
Последние матчи: В последнем матче была одержана выездная победа над «Куньлунем», который на старте этого сезона также очень хорош.
Северсталь — Сибирь: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Череповецкий клуб располагает всеми доступными игроками, что не может не радовать поклонников клуба.
Общий тонус клуба: В игре против «Сибири» хозяева будут доминировать на протяжении всего матча, и давление преобразуется в заброшенные голы по ходу матча.
«Сибирь»
Турнирное положение: Старт нового чемпионата не принес поклонникам «Сибири» никакого позитива, поскольку коллектив занимает последнюю строчку на Востоке при весьма посредственном хоккее.
Последние матчи: Сейчас у коллектива Епанчинцева ничего не получается, поскольку в трех матчах три поражения и ноль набранных очков.
Травмированные игроки: У новосибирской команды не сможет принять участие в матче нападающий Дмитрий Овчинников.
Общий тонус клуба: В игре с «Северсталью» шансов на успех не так уж и много, но они есть, и хоккеисты постараются ими воспользоваться.
Статистика для ставок
- «Северсталь» выиграла три последних очных поединка
- «Сибирь» проиграла два стартовых матча регулярного чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.20, на гостей — 3.28.
Прогноз: «Северсталь» выглядит более готовой к победе в предстоящей игре
- 1.96Авангард — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.89Витязь — Динамо Мн: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Салават Юлаев — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: В этом матче будет непримиримая игра, которая выльется в большое количество штрафа.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.79.