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    «Автомобилист» нацелен на результативную победу?

    Автомобилист — Сибирь: ставка и прогноз, новости. 06.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Сибирь»
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    «Автомобилист» обыграл «Трактор» в первом матче сезона
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Уралец» 6 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Одержав значимую в ментальном и турнирном плане победу, екатеринбургский клуб временно возглавил Восточную конференцию.

    С двумя набранными очками «Автомобилист» делит верхние позиции с «Адмиралом», «Авангардом» и «Нефтехимиком» — тройкой клубов, которые также успешно стартовали в новом сезоне.

    Автомобилист — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Первую встречу регулярного чемпионата команда Николая Заварухина провела на домашнем льду против «Трактора» — принципиального регионального соперника.

    Дерби Урала сопровождалось высокой результативностью и драмой последних секунд: несмотря на безумное давление, «Автомобилист» сумел в буквальном смысле выстрадать победу — 3:2.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: В матче пятницы на лед точно не выйдут Евгений Кашников и Семен Кизимов.

    Состояние команды: Хотя на своей территории «Авто» дебютировало успешно, сам уровень игры команды пока не впечатлил. Вероятно, екатеринбуржцы будут прибавлять поэтапно.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: В отличие от «Автомобилиста», новосибирский клуб оказался в роли провального дебютанта, который отметился всего голом.

    Неудачный старт временно опустил «Сибирь» на последнюю строчку в Восточной конференции. Однако в компании слабейших после первой игры находятся даже действующие чемпионы.

    Последние матчи: Первую встречу сезона команда Вадима Епанчинцева провела в Омске, где в целом выдала неплохую игру с «Авангардом» и была вправе претендовать на большее.

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    • Однако матч на «Арене G-Drive» был проигран (1:2), хотя статистически гости почти ничем не уступали фавориту. Единственную шайбу «Сибири» в этой встрече забросил Григорий Белоусов.

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    Не сыграют: Матч в Екатеринбурге пропустит Дмитрий Овчинников.

    Состояние команды: В новом сезоне «Сибирь», претерпевшая изменения летом, намерена навязать борьбу за плей-офф, однако даже с учетом всех пертурбаций команда не войдет в число фаворитов Востока.

    Статистика для ставок

    • Новосибирск выиграл в четырех последних официальных очных матчах в гостях

    • Только в двух очных матчах из десяти последних в Екатеринбурге общая результативность преодолевала барьер в 5+ голов

    • Недавнее поражение в Омске оказалось для «Сибири» третьим в четырех последних официальных встречах на чужой территории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.10, а победа «Сибири» — в 3.28.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.88.

    Прогноз: В первом матче «Автомобилист» был хорош в плане реализации и терпения — двух основ, обеспечивших результат. На домашнем катке Екатеринбург имеет неплохие шансы развить успех в игре с далеко не самым грозным соперником.

    Ставка: «Автомобилист» победит + ТБ 3.5 за 2.50.

    Прогноз: «Сибирь» — это во всех отношениях неудобный соперник, взломать которого порой становится весьма трудно. Поэтому хозяева не станут испытывать удачу и попытаются вырваться вперед уже в дебюте встречи.

    Ставка: «Автомобилист» победит в первом периоде за 2.57.

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    «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» нацелен на результативную победу?
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