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    «Салават Юлаев» сможет выиграть принципиальный матч?

    Салават Юлаев — Ак Барс: ставка и прогноз, новости. 05.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
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    «Салават Юлаев»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 05 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    •

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: От года к году «Салават Юлаев» становится более зрелым и знающим, что хочет по игре и по месту в итоговой турнирной таблице.

    Последние матчи: Подготовительные матчи свидетельствуют о том же, поскольку за шесть последних игр уфимцы потерпели всего лишь одно поражение.

    Салават Юлаев — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: «Зеленые» входят в новый сезон оптимальным составом, и хочется понаблюдать, что нового придумал Козлов.

    Общий тонус клуба: На принципиальный матч против «Ак Барса» хоккеисты из Уфы настраиваются особенным образом, поэтому можно ждать непримиримого хоккея.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Ак Барс» претерпел много превратностей судьбы, но хочется верить, что смутные времена позади.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Другое дело, что у некоторых вызывает сомнение назначение на главный пост Гатиятуллина, который развалил «Трактор», хотя в предсезонных матчах все было не так плохо, как могло показаться на первый взгляд.

    Травмированные игроки: Казанский коллектив не испытывает проблем с кадрами, поэтому в предстоящем поединке на льду появятся все сильнейшие.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Салавата Юлаева» сразу продемонстрирует, насколько хорошо готова к сезону казанская команда.

    Статистика для ставок

    • Больше пяти шайб в четырех последних очных встречах между этими клубами не забрасывалось

    • «Салават Юлаев» не проигрывает «Ак Барсу» на своем льду уже пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.80, на гостей — 2.60.

    Прогноз: У хозяев больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: Равные соперники, которые вполне могут забраться в овертайм по итогам основного времени матча

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» сможет выиграть принципиальный матч?
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