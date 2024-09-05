В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 05 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: От года к году «Салават Юлаев» становится более зрелым и знающим, что хочет по игре и по месту в итоговой турнирной таблице.

Последние матчи: Подготовительные матчи свидетельствуют о том же, поскольку за шесть последних игр уфимцы потерпели всего лишь одно поражение.

Травмированные игроки: «Зеленые» входят в новый сезон оптимальным составом, и хочется понаблюдать, что нового придумал Козлов.

Общий тонус клуба: На принципиальный матч против «Ак Барса» хоккеисты из Уфы настраиваются особенным образом, поэтому можно ждать непримиримого хоккея.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В прошлом сезоне «Ак Барс» претерпел много превратностей судьбы, но хочется верить, что смутные времена позади.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Другое дело, что у некоторых вызывает сомнение назначение на главный пост Гатиятуллина, который развалил «Трактор», хотя в предсезонных матчах все было не так плохо, как могло показаться на первый взгляд.

Травмированные игроки: Казанский коллектив не испытывает проблем с кадрами, поэтому в предстоящем поединке на льду появятся все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Матч против «Салавата Юлаева» сразу продемонстрирует, насколько хорошо готова к сезону казанская команда.

Статистика для ставок

Больше пяти шайб в четырех последних очных встречах между этими клубами не забрасывалось

«Салават Юлаев» не проигрывает «Ак Барсу» на своем льду уже пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.80, на гостей — 2.60.

Прогноз: У хозяев больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Равные соперники, которые вполне могут забраться в овертайм по итогам основного времени матча

Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.