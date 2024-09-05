Салават Юлаев
Ак Барс
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: От года к году «Салават Юлаев» становится более зрелым и знающим, что хочет по игре и по месту в итоговой турнирной таблице.
Последние матчи: Подготовительные матчи свидетельствуют о том же, поскольку за шесть последних игр уфимцы потерпели всего лишь одно поражение.
Салават Юлаев — Ак Барс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: «Зеленые» входят в новый сезон оптимальным составом, и хочется понаблюдать, что нового придумал Козлов.
Общий тонус клуба: На принципиальный матч против «Ак Барса» хоккеисты из Уфы настраиваются особенным образом, поэтому можно ждать непримиримого хоккея.
«Ак Барс»
Турнирное положение: В прошлом сезоне «Ак Барс» претерпел много превратностей судьбы, но хочется верить, что смутные времена позади.
Последние матчи: Другое дело, что у некоторых вызывает сомнение назначение на главный пост Гатиятуллина, который развалил «Трактор», хотя в предсезонных матчах все было не так плохо, как могло показаться на первый взгляд.
Травмированные игроки: Казанский коллектив не испытывает проблем с кадрами, поэтому в предстоящем поединке на льду появятся все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Матч против «Салавата Юлаева» сразу продемонстрирует, насколько хорошо готова к сезону казанская команда.
Статистика для ставок
- Больше пяти шайб в четырех последних очных встречах между этими клубами не забрасывалось
- «Салават Юлаев» не проигрывает «Ак Барсу» на своем льду уже пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.80, на гостей — 2.60.
Прогноз: У хозяев больше шансов на успех
- 1.91Авангард — Сибирь: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.80Динамо М — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Равные соперники, которые вполне могут забраться в овертайм по итогам основного времени матча
Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.