В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 04 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: По ходу прошлого сезона Тертышный подхватил «Витязь», когда тому было совсем плохо, а сейчас это вполне себе играющая команда.

Последние матчи: Предсезонные матчи получились не очень удачными, но это не далеко показатель готовности клуба к новому сезону.

Травмированные игроки: Подмосковный клуб хорошо подготовил своих хоккеистов, поэтому к старту регулярки все подходят в полном здравии.

Общий тонус клуба: В поединке против «Адмирала» легкой жизни ждать не стоит, поскольку коллектив Тамбиева провел отличную подготовку летом и некоторых своих соперников по предсезонным играм просто разорвал.

«Адмирал»

Турнирное положение: Многие предполагали, что после удачного сезона два года назад от «Адмирала» ничего не останется. Но Тамбиеву удалось сохранить несколько важных игроков, которые и стали основой вновь собранной команды.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Как раза в ворота «Витязя» клуб из Владивостока оформил семь голов в начале августа. Столько же отправилось в ворота минского «Адмирала».

Травмированные игроки: У дальневосточников все в порядке с игроками. Все здоровы и рвутся в бой.

Общий тонус клуба: Настроение перед стартом чемпионата самое что ни на есть боевое, и в Подмосковье команда из Владивостока едет только за победой.

Статистика для ставок

Четыре из пяти последних очных встреч неизменно заканчивались буллитами

«Адмирал» в двух предсезонных матчах отправлял по семь шайб в ворота соперников

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.85, на гостей — 2.40.

Прогноз: «Адмирал» имеет весьма серьезные шансы на гостевую победу

Альтернативный прогноз: В матче будет много борьбы и мало голов

Ставка: П2 с коэффициентом 2.40.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.39.