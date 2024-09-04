Витязь
Адмирал
«Витязь»
Турнирное положение: По ходу прошлого сезона Тертышный подхватил «Витязь», когда тому было совсем плохо, а сейчас это вполне себе играющая команда.
Последние матчи: Предсезонные матчи получились не очень удачными, но это не далеко показатель готовности клуба к новому сезону.
Витязь — Адмирал: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Подмосковный клуб хорошо подготовил своих хоккеистов, поэтому к старту регулярки все подходят в полном здравии.
Общий тонус клуба: В поединке против «Адмирала» легкой жизни ждать не стоит, поскольку коллектив Тамбиева провел отличную подготовку летом и некоторых своих соперников по предсезонным играм просто разорвал.
«Адмирал»
Турнирное положение: Многие предполагали, что после удачного сезона два года назад от «Адмирала» ничего не останется. Но Тамбиеву удалось сохранить несколько важных игроков, которые и стали основой вновь собранной команды.
Последние матчи: Как раза в ворота «Витязя» клуб из Владивостока оформил семь голов в начале августа. Столько же отправилось в ворота минского «Адмирала».
Травмированные игроки: У дальневосточников все в порядке с игроками. Все здоровы и рвутся в бой.
Общий тонус клуба: Настроение перед стартом чемпионата самое что ни на есть боевое, и в Подмосковье команда из Владивостока едет только за победой.
Статистика для ставок
- Четыре из пяти последних очных встреч неизменно заканчивались буллитами
- «Адмирал» в двух предсезонных матчах отправлял по семь шайб в ворота соперников
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.85, на гостей — 2.40.
Прогноз: «Адмирал» имеет весьма серьезные шансы на гостевую победу
- 1.81Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Динамо М — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.26Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В матче будет много борьбы и мало голов
Ставка: П2 с коэффициентом 2.40.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.39.