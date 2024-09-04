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    «Адмирал» сможет увезти победу из Подольска?

    Витязь — Адмирал: ставка и прогноз, новости. 04.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Адмирал»
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    «Адмирал»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 04 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: По ходу прошлого сезона Тертышный подхватил «Витязь», когда тому было совсем плохо, а сейчас это вполне себе играющая команда.

    Последние матчи: Предсезонные матчи получились не очень удачными, но это не далеко показатель готовности клуба к новому сезону.

    Витязь — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Подмосковный клуб хорошо подготовил своих хоккеистов, поэтому к старту регулярки все подходят в полном здравии.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Адмирала» легкой жизни ждать не стоит, поскольку коллектив Тамбиева провел отличную подготовку летом и некоторых своих соперников по предсезонным играм просто разорвал.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Многие предполагали, что после удачного сезона два года назад от «Адмирала» ничего не останется. Но Тамбиеву удалось сохранить несколько важных игроков, которые и стали основой вновь собранной команды.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Как раза в ворота «Витязя» клуб из Владивостока оформил семь голов в начале августа. Столько же отправилось в ворота минского «Адмирала».

    Травмированные игроки: У дальневосточников все в порядке с игроками. Все здоровы и рвутся в бой.

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    Общий тонус клуба: Настроение перед стартом чемпионата самое что ни на есть боевое, и в Подмосковье команда из Владивостока едет только за победой.

    Статистика для ставок

    • Четыре из пяти последних очных встреч неизменно заканчивались буллитами

    • «Адмирал» в двух предсезонных матчах отправлял по семь шайб в ворота соперников

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.85, на гостей — 2.40.

    Прогноз: «Адмирал» имеет весьма серьезные шансы на гостевую победу

    Альтернативный прогноз: В матче будет много борьбы и мало голов

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.40.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.39.

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    «Витязь» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» сможет увезти победу из Подольска?
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