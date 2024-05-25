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    Канада в очередной раз выйдет в финал?

    Канада — Швейцария. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 25 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Швейцария
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    Канада идет без поражений на этом ЧМ
    В полуфинальном плей-офф матче чемпионата мира Канада встретится со Швейцарией. Игра пройдет на «Арене О2» 25 мая. Начало запланировано на 19:20 (мск). Канада — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Канада

    Путь к плей-офф: На групповом этапе сборная Канады не потерпела ни одного поражения и набрала 19 очков из 21, что дало ей возможность закончить стартовую кампанию на первом месте.

    На 2 балла «кленовые» обошли Швейцарию, которая стала основным конкурентом в соперничестве за лидерство, а также на 3 очка сумели опередить Чехию, во встрече с которой не смогли выявить сильнейшего в основное время.

    Последние матчи: На фоне трех побед подряд в матчах с элитой группы A команда Андре Туриньи вошла в плей-офф в отличном тонусе, что доказывают шесть заброшенных шайб в ворота Словакии — 6:3.

    За три периода тотальной доминации Канада нанесла 43 броска в створ, реализация которых достигла 13,95%, а Ник Пол тем временем оказался самым продуктивным представителем «кленовых», набрав во встрече 2+1.

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    Не сыграют: На текущий момент в составе сборной Канады нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Даже несмотря на то что главный канадский бриллиант — конечно же Бедард — забыл продлить подписку на высокую продуктивность, команда превосходно справляется с текущими вызовами и, кажется, готова будет прибавить, если того потребует ситуация.

    Швейцария

    Путь к плей-офф: Нынешняя сборная Швейцарии смогла стрельнуть на групповом этапе, навязав борьбу за лидерство Канаде и Чехии, заняв в итоге вторую строчку с 17 набранными очками.

    Ключевой в контексте победителя группы стала встреча с Канадой, в которой Швейцария потерпела поражение — 2:3 и отстала от «кленовых» на 2 балла.

    Последние матчи: В стадию игры на вылет команда Патрика Фишера вошла со второй по надежности обороной, что во всей красе отпечаталось на результате четвертьфинальной встречи с Германией — 3:1.

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    • За три периода Швейцария позволила немцам предпринять всего 15 бросковых попыток в створ при 25 своих: отличились в составе победителей Кристоф Берчи (дважды) и Нико Хишир.

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    Не сыграют: На момент написания информации о потерях в сборной Швейцарии отсутствует.

    Состояние команды: Практически образцовая игра в защите оставляет Швейцарию в гонке за медали. И в нынешних реалиях команда Фишера способна зажечь на оставшейся дистанции.

    Статистика для ставок

    • Победная серия Канады на этом чемпионате увеличилась до восьми матчей

    • В шести встречах на турнире «кленовые» забрасывали от четырех шайб и более

    • Всего в одном матче из пяти последних Швейцария пропустила больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.50, а победа Швейцарии — в 3.72.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.00.

    Прогноз: Швейцария с ее достоинствами игры в обороне на текущий момент является одним из тяжелейших соперников, однако в конкретном случае речь идет о матче с Канадой, которая за шаг до финала не остановится ни перед чем.

    Со своим уверенным в собственном превосходстве составом «кленовые» способны добиться успеха, хотя легко, безусловно, не будет.

    Ставка: Канада победит за 1.85.

    Прогноз: С учетом того, насколько упорной и твердой в своих целях является Швейцария, о встрече из разряда «проходных» фавориту стоит забыть. Победу, вероятно, придется выцарапывать без явного преимущества на льду.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.87.

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    Канада — Швейцария. В полуфинальном плей-офф матче чемпионата мира Канада встретится со Швейцарией. Игра пройдет на «Арене О2» 25 мая. Начало запланировано на 19:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Канада — Швейцария с коэффициентом 1.85.
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