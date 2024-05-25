В полуфинальном плей-офф матче чемпионата мира Канада встретится со Швейцарией. Игра пройдет на «Арене О2» 25 мая. Начало запланировано на 19:20 (мск). Канада — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Канада

Путь к плей-офф: На групповом этапе сборная Канады не потерпела ни одного поражения и набрала 19 очков из 21, что дало ей возможность закончить стартовую кампанию на первом месте.

На 2 балла «кленовые» обошли Швейцарию, которая стала основным конкурентом в соперничестве за лидерство, а также на 3 очка сумели опередить Чехию, во встрече с которой не смогли выявить сильнейшего в основное время.

Последние матчи: На фоне трех побед подряд в матчах с элитой группы A команда Андре Туриньи вошла в плей-офф в отличном тонусе, что доказывают шесть заброшенных шайб в ворота Словакии — 6:3.

За три периода тотальной доминации Канада нанесла 43 броска в створ, реализация которых достигла 13,95%, а Ник Пол тем временем оказался самым продуктивным представителем «кленовых», набрав во встрече 2+1.

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Не сыграют: На текущий момент в составе сборной Канады нет кадровых потерь.

Состояние команды: Даже несмотря на то что главный канадский бриллиант — конечно же Бедард — забыл продлить подписку на высокую продуктивность, команда превосходно справляется с текущими вызовами и, кажется, готова будет прибавить, если того потребует ситуация.

Швейцария

Путь к плей-офф: Нынешняя сборная Швейцарии смогла стрельнуть на групповом этапе, навязав борьбу за лидерство Канаде и Чехии, заняв в итоге вторую строчку с 17 набранными очками.

Ключевой в контексте победителя группы стала встреча с Канадой, в которой Швейцария потерпела поражение — 2:3 и отстала от «кленовых» на 2 балла.

Последние матчи: В стадию игры на вылет команда Патрика Фишера вошла со второй по надежности обороной, что во всей красе отпечаталось на результате четвертьфинальной встречи с Германией — 3:1.

За три периода Швейцария позволила немцам предпринять всего 15 бросковых попыток в створ при 25 своих: отличились в составе победителей Кристоф Берчи (дважды) и Нико Хишир.

Не сыграют: На момент написания информации о потерях в сборной Швейцарии отсутствует.

Состояние команды: Практически образцовая игра в защите оставляет Швейцарию в гонке за медали. И в нынешних реалиях команда Фишера способна зажечь на оставшейся дистанции.

Статистика для ставок

Победная серия Канады на этом чемпионате увеличилась до восьми матчей

В шести встречах на турнире «кленовые» забрасывали от четырех шайб и более

Всего в одном матче из пяти последних Швейцария пропустила больше гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.50, а победа Швейцарии — в 3.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.00.

Прогноз: Швейцария с ее достоинствами игры в обороне на текущий момент является одним из тяжелейших соперников, однако в конкретном случае речь идет о матче с Канадой, которая за шаг до финала не остановится ни перед чем.

Со своим уверенным в собственном превосходстве составом «кленовые» способны добиться успеха, хотя легко, безусловно, не будет.

Ставка: Канада победит за 1.85.

Прогноз: С учетом того, насколько упорной и твердой в своих целях является Швейцария, о встрече из разряда «проходных» фавориту стоит забыть. Победу, вероятно, придется выцарапывать без явного преимущества на льду.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.87.