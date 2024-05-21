Франция
Германия
Франция
Турнирное положение: В этом году сборная Франция сыграла ровно на тот уровень, который она может демонстрировать в данный момент времени.
Последние матчи: Четыре набранных очка уже гарантировали сохранения места в элите мирового хоккея. Поскольку поляки все свои матчи уже сыграли и набрали всего лишь одно очко за турнир.
Франция — Германия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У французов все игроки в строю и готовы бороться за победу в матче против принципиального соперника.
Общий тонус клуба: Над подопечными Бозона не довлеет никакого груза ответственности, поэтому они вполне могут продемонстрировать раскованный хоккей.
Германия
Турнирное положение: Как и год назад Германия долго запрягала, но быстро поехала. Ещё недавно подопечные Харольда ошивались в подвале турнирной таблицы, но сейчас немцы уже на третьей строчке турнирной таблицы.
Последние матчи: У европейской сборной уже три победы подряд, в которых в сумме заброшено 20 шайб.
Травмированные игроки: У всех игроков отличное настроение, а повреждений ни у кого не имеется.
Общий тонус клуба: С французами немцы вполне могут провести качественный поединок, в котором снова отправят в ворота соперника большое количество шайб.
Статистика для ставок
- Американцы смогли выиграть у словаков только два последних поединка
- Французы только один раз побеждали немцев за девять последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.85, на гостей — 6.63.
Прогноз: Немцы не пожалеют своих географических соседей
- 1.95Австрия — Великобритания: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
- 1.87Канада — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.86Латвия — США: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Обе команды будут настроены порадовать зрителей результативным хоккеем
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.25.