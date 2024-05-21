В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Германию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. Франция — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франция

Турнирное положение: В этом году сборная Франция сыграла ровно на тот уровень, который она может демонстрировать в данный момент времени.

Последние матчи: Четыре набранных очка уже гарантировали сохранения места в элите мирового хоккея. Поскольку поляки все свои матчи уже сыграли и набрали всего лишь одно очко за турнир.

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Травмированные игроки: У французов все игроки в строю и готовы бороться за победу в матче против принципиального соперника.

Общий тонус клуба: Над подопечными Бозона не довлеет никакого груза ответственности, поэтому они вполне могут продемонстрировать раскованный хоккей.

Германия

Турнирное положение: Как и год назад Германия долго запрягала, но быстро поехала. Ещё недавно подопечные Харольда ошивались в подвале турнирной таблицы, но сейчас немцы уже на третьей строчке турнирной таблицы.

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Последние матчи: У европейской сборной уже три победы подряд, в которых в сумме заброшено 20 шайб.

Травмированные игроки: У всех игроков отличное настроение, а повреждений ни у кого не имеется.

Общий тонус клуба: С французами немцы вполне могут провести качественный поединок, в котором снова отправят в ворота соперника большое количество шайб.

Статистика для ставок

Американцы смогли выиграть у словаков только два последних поединка

Французы только один раз побеждали немцев за девять последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.85, на гостей — 6.63.

Прогноз: Немцы не пожалеют своих географических соседей

Альтернативный прогноз: Обе команды будут настроены порадовать зрителей результативным хоккеем

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.25.