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    Французы навяжут борьбу немцам?

    Франция — Германия. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч чемпионата мира, 21 мая 2024 года

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    Франция
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Германию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. Франция — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 21 Мая 2024 года

    Франция

  • Париж
    •  Франция 13:20 Германия

    Германия

  • Берлин
    •

    Франция

    Турнирное положение: В этом году сборная Франция сыграла ровно на тот уровень, который она может демонстрировать в данный момент времени.

    Последние матчи: Четыре набранных очка уже гарантировали сохранения места в элите мирового хоккея. Поскольку поляки все свои матчи уже сыграли и набрали всего лишь одно очко за турнир.

    Франция — Германия: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: У французов все игроки в строю и готовы бороться за победу в матче против принципиального соперника.

    Общий тонус клуба: Над подопечными Бозона не довлеет никакого груза ответственности, поэтому они вполне могут продемонстрировать раскованный хоккей.

    Германия

    Турнирное положение: Как и год назад Германия долго запрягала, но быстро поехала. Ещё недавно подопечные Харольда ошивались в подвале турнирной таблицы, но сейчас немцы уже на третьей строчке турнирной таблицы.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: У европейской сборной уже три победы подряд, в которых в сумме заброшено 20 шайб.

    Травмированные игроки: У всех игроков отличное настроение, а повреждений ни у кого не имеется.

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    Общий тонус клуба: С французами немцы вполне могут провести качественный поединок, в котором снова отправят в ворота соперника большое количество шайб.

    Статистика для ставок

    • Американцы смогли выиграть у словаков только два последних поединка

    • Французы только один раз побеждали немцев за девять последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.85, на гостей — 6.63.

    Прогноз: Немцы не пожалеют своих географических соседей

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут настроены порадовать зрителей результативным хоккеем

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.25.

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    Франция — Германия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Германию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Франция — Германия с коэффициентом 1.92.
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