Канада
Финляндия
Канада
Турнирное положение: Матчи, которые проводит сборная Канады на этом турнире, максимально непредсказуемые и в какой-то мере даже странные.
Последние матчи: Но при всем этом коллектив Андре Туриньи продолжает идти по дистанции без поражений и занимает вторую строчку в таблице группы А (но только потому что сыграл на один матч меньше чехов)
Канада — Финляндия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У канадцев нет никаких проблем с составом, и в предстоящем поединке сыграют все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Со сборной Финляндии у канадцев возникнут определенные проблемы, поскольку последние матчи между этими клубами получаются максимально непримиримыми.
Финляндия
Турнирное положение: На этом мировом первенстве сборная Финляндии пока что откровенно разочаровывает.
Последние матчи: Не сказать, что у Ялонена кризис игровых идей, но финны в любом своем состоянии не должны проигрывать сборной Австрии, как они это сделали несколько дней назад.
Травмированные игроки: Финский коллектив испытывает определённые сложности с игрой в атаке, но с кадровыми ресурсами проблем у этой команды нет.
Общий тонус клуба: С канадцами у финнов получится интересная игра, где победитель матча будет не определён до самого завершения основного времени.
Статистика для ставок
- Канадцы не проигрывают шесть матчей подряд
- Три из последних пяти очных матчей между этими командами не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.39, на гостей — 3.95.
Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу
- 2.01Чехия — Великобритания: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.67Франция — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.79Германия — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: На много голов в этом поединке рассчитывать не стоит
Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.