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    Финны могут остановить канадцев?

    Канада — Финляндия. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч чемпионата мира, 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Финляндия
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    Финляндия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Финляндию. Игра пройдет на «О2 Арене» 18 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Канада — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 18 Мая 2024 года

    Канада

  • Оттава
    •  Канада 17:20 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
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    Канада

    Турнирное положение: Матчи, которые проводит сборная Канады на этом турнире, максимально непредсказуемые и в какой-то мере даже странные.

    Последние матчи: Но при всем этом коллектив Андре Туриньи продолжает идти по дистанции без поражений и занимает вторую строчку в таблице группы А (но только потому что сыграл на один матч меньше чехов)

    Канада — Финляндия: коэффициенты букмекеров

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  • 1.824.403.85Бонус$9500
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    Травмированные игроки: У канадцев нет никаких проблем с составом, и в предстоящем поединке сыграют все сильнейшие.

    Общий тонус клуба: Со сборной Финляндии у канадцев возникнут определенные проблемы, поскольку последние матчи между этими клубами получаются максимально непримиримыми.

    Финляндия

    Турнирное положение: На этом мировом первенстве сборная Финляндии пока что откровенно разочаровывает.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Не сказать, что у Ялонена кризис игровых идей, но финны в любом своем состоянии не должны проигрывать сборной Австрии, как они это сделали несколько дней назад.

    Травмированные игроки: Финский коллектив испытывает определённые сложности с игрой в атаке, но с кадровыми ресурсами проблем у этой команды нет.

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    Общий тонус клуба: С канадцами у финнов получится интересная игра, где победитель матча будет не определён до самого завершения основного времени.

    Статистика для ставок

    • Канадцы не проигрывают шесть матчей подряд

    • Три из последних пяти очных матчей между этими командами не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.39, на гостей — 3.95.

    Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу

    Альтернативный прогноз: На много голов в этом поединке рассчитывать не стоит

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    Канада — Финляндия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Финляндию. Игра пройдет на «О2 Арене» 18 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Канада — Финляндия с коэффициентом 1.82.
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