В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Финляндию. Игра пройдет на «О2 Арене» 18 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Канада — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Канада

Турнирное положение: Матчи, которые проводит сборная Канады на этом турнире, максимально непредсказуемые и в какой-то мере даже странные.

Последние матчи: Но при всем этом коллектив Андре Туриньи продолжает идти по дистанции без поражений и занимает вторую строчку в таблице группы А (но только потому что сыграл на один матч меньше чехов)

Канада — Финляндия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.824.403.85Бонус$9500

Травмированные игроки: У канадцев нет никаких проблем с составом, и в предстоящем поединке сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Со сборной Финляндии у канадцев возникнут определенные проблемы, поскольку последние матчи между этими клубами получаются максимально непримиримыми.

Финляндия

Турнирное положение: На этом мировом первенстве сборная Финляндии пока что откровенно разочаровывает.

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Последние матчи: Не сказать, что у Ялонена кризис игровых идей, но финны в любом своем состоянии не должны проигрывать сборной Австрии, как они это сделали несколько дней назад.

Травмированные игроки: Финский коллектив испытывает определённые сложности с игрой в атаке, но с кадровыми ресурсами проблем у этой команды нет.

Общий тонус клуба: С канадцами у финнов получится интересная игра, где победитель матча будет не определён до самого завершения основного времени.

Статистика для ставок

Канадцы не проигрывают шесть матчей подряд

Три из последних пяти очных матчей между этими командами не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.39, на гостей — 3.95.

Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу

Альтернативный прогноз: На много голов в этом поединке рассчитывать не стоит

Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.