В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Платинум Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Турнирное положение: В конце сезона хабаровский клуб продолжает гнаться за «Нефтехимиком», улучшая свои позиции в контексте дальнейших перспектив продвижения.

На текущий момент «Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции с 62 очками после 61 матча. От «Нефтехимика» он отстает на 2 балла, имея встречу в запасе.

Коэффициенты матча Амур — Трактор 1X2Новым игрокам 2.803.752.40Бонус$9500

Последние матчи: После катастрофического отрезка, в который вошли девять поражений подряд, «Амур», будто направив рубильник в противоположную сторону, начал набирать очки. Так, в четырех матчах из пяти последних он выиграл, а еще в одной встрече отвоевал один балл.

Все прогнозы на КХЛ

В период с 4 по 8 февраля команда Андрея Мартемьянова выиграла трижды. В частности, в Астане она дважды разобралась с «Барысом» (3:2 ОТ, 2:0), а в Тольятти вырвала победу у «Лады» (1:0 Б).

Не сыграют: Из-за повреждений предстоящий матч пропустят защитники Кэмерон Ли и Яков Рылов, а также нападающие Евгений Грачев и Петр Хохряков.

Состояние команды: Остаток регулярного чемпионата «Амур» проведет в попытках решить единственную задачу, но его прямой конкурент на данный момент отказывается сбавлять темп.

«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» заканчивает сезон в борьбе за более высокие позиции за пределами первой тройки в таблице Востока перед скорым выходом в плей-офф.

По итогам 61 встречи челябинцы занимают шестое место в Восточной конференции с 72 очками. Такое же количество баллов набрала седьмая «Лада», а от пятого «Автомобилиста» они — с игрой в запасе — отстают на одно очко.

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Трактор» разыграл очередную беспроигрышную партию, в которую вошли пять почти идеальных матчей. В начале февраля ситуация резко изменилась.

В преддверии встречи в Хабаровске команда Алексея Заварухина потерпела три поражения. Дважды за этот период челябинцы уступили «Ак Барсу» (1:4, 1:2), между матчами с которым не смогли справиться с «Торпедо» (1:3).

Не сыграют: В составе «Трактора» только одна потеря — форвард Андрей Чибисов, который не провел в нынешнем сезоне КХЛ ни одного матча.

Состояние команды: Высокая плотность во второй половине зоны плей-офф сохраняет шансы «Трактора» на то, чтобы закончить сезон в топ-5, однако последние результаты ставят под сомнение фактическую возможность этого добиться.

Статистика для ставок

На домашнем льду «Амур» оформил всего одну победу в семи предыдущих матчах

Лишь одна очная встреча в Хабаровске с 2019 года перешла за черту основного времени

В четырех последних гостевых матчах, в которых «Трактор» проиграл, его максимальная результативность достигала всего одной заброшенной шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.81, ничья — в 3.75, а победа «Трактора» — в 2.42.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: На фоне серьезной борьбы за продолжение кампании весной «Амур» демонстрирует превосходные по его меркам результаты. В нынешних кондициях он явно способен разобраться с представителем среднего класса, который едет в Хабаровск в небольшом форменном упадке.

Ставка: «Амур» победит в матче за 2.02.

Прогноз: Ни в одной выигранной встрече из трех последних команда Мартемьянова не запомнилась безумной результативностью.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.95.