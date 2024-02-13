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    «Амур» дополнит победный ряд игрой с «Трактором»?

    «Амур» — «Трактор». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Трактор»
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    Станислав Бочаров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Платинум Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Февраля 2024 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Амур»

    Турнирное положение: В конце сезона хабаровский клуб продолжает гнаться за «Нефтехимиком», улучшая свои позиции в контексте дальнейших перспектив продвижения.

    На текущий момент «Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции с 62 очками после 61 матча. От «Нефтехимика» он отстает на 2 балла, имея встречу в запасе.

    Коэффициенты матча Амур — Трактор

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    Последние матчи: После катастрофического отрезка, в который вошли девять поражений подряд, «Амур», будто направив рубильник в противоположную сторону, начал набирать очки. Так, в четырех матчах из пяти последних он выиграл, а еще в одной встрече отвоевал один балл.

    Все прогнозы на КХЛ

    В период с 4 по 8 февраля команда Андрея Мартемьянова выиграла трижды. В частности, в Астане она дважды разобралась с «Барысом» (3:2 ОТ, 2:0), а в Тольятти вырвала победу у «Лады» (1:0 Б).

    Не сыграют: Из-за повреждений предстоящий матч пропустят защитники Кэмерон Ли и Яков Рылов, а также нападающие Евгений Грачев и Петр Хохряков.

    Состояние команды: Остаток регулярного чемпионата «Амур» проведет в попытках решить единственную задачу, но его прямой конкурент на данный момент отказывается сбавлять темп.

    «Трактор»

    Турнирное положение: «Трактор» заканчивает сезон в борьбе за более высокие позиции за пределами первой тройки в таблице Востока перед скорым выходом в плей-офф.

    По итогам 61 встречи челябинцы занимают шестое место в Восточной конференции с 72 очками. Такое же количество баллов набрала седьмая «Лада», а от пятого «Автомобилиста» они — с игрой в запасе — отстают на одно очко.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Трактор» разыграл очередную беспроигрышную партию, в которую вошли пять почти идеальных матчей. В начале февраля ситуация резко изменилась.

    В преддверии встречи в Хабаровске команда Алексея Заварухина потерпела три поражения. Дважды за этот период челябинцы уступили «Ак Барсу» (1:4, 1:2), между матчами с которым не смогли справиться с «Торпедо» (1:3).

    Не сыграют: В составе «Трактора» только одна потеря — форвард Андрей Чибисов, который не провел в нынешнем сезоне КХЛ ни одного матча.

    Состояние команды: Высокая плотность во второй половине зоны плей-офф сохраняет шансы «Трактора» на то, чтобы закончить сезон в топ-5, однако последние результаты ставят под сомнение фактическую возможность этого добиться.

    Статистика для ставок

    • На домашнем льду «Амур» оформил всего одну победу в семи предыдущих матчах

    • Лишь одна очная встреча в Хабаровске с 2019 года перешла за черту основного времени

    • В четырех последних гостевых матчах, в которых «Трактор» проиграл, его максимальная результативность достигала всего одной заброшенной шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.81, ничья — в 3.75, а победа «Трактора» — в 2.42.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

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    Прогноз: На фоне серьезной борьбы за продолжение кампании весной «Амур» демонстрирует превосходные по его меркам результаты. В нынешних кондициях он явно способен разобраться с представителем среднего класса, который едет в Хабаровск в небольшом форменном упадке.

    Ставка: «Амур» победит в матче за 2.02.

    Прогноз: Ни в одной выигранной встрече из трех последних команда Мартемьянова не запомнилась безумной результативностью.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.95.

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    «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» дополнит победный ряд игрой с «Трактором»?
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