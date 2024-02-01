«Нэшвилл»
«Нэшвилл» находится на границе плей-офф, но пока что сложно сказать он заслуживает больше места в первой восьмерке или во второй.
Вроде как Брюнетт и переучитывает свой клуб с защитного хоккея на атакующий, но подобные трансформации протекают максимально тяжело.
Коэффициенты матча Нэшвилл — Лос-Анджелес
За пять последних поединков «хищники» смогли победить лишь в одном матче. Хотя в последней встрече против «Оттавы» также было набрано одно очко.
Хозяевам предстоящего поединка откровенно повезло, что играть им с разобранным «Лос-Анджелесом».
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» переживает худшие времена за несколько последних сезонов, поскольку коллектив Маклеллана попал в серьезную черную полосу, конца и края которой не видно.
Команда из Калифорнии выбрала лимит поражений на несколько месяцев вперед. Но при этом не выпала из заветной восьмерки.
«Короли» пробуют все возможные методы, чтобы хоть как-то развернуть ситуацию на 180 градусов, но пока тщетно.
В игре против «Нэшвилла» будет хоккей не за два, а за четыре очка, поскольку команды соседствуют друг с другом в таблице.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.33, на гостей — 2.45.
Прогноз: «Нэшвилл» может одолеть сильную команду из Калифорнии
Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут не выявить победителя за 60 минут игрового времени.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.66.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.