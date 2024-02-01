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    «Нэшвилл» может разобраться с конкурентом по таблице?

    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.66), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Бриджстоун Арене» 01 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 01 Февраля 2024 года

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» находится на границе плей-офф, но пока что сложно сказать он заслуживает больше места в первой восьмерке или во второй.

    Вроде как Брюнетт и переучитывает свой клуб с защитного хоккея на атакующий, но подобные трансформации протекают максимально тяжело.

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Лос-Анджелес

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  • 2.554.202.35Бонус$9500
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    За пять последних поединков «хищники» смогли победить лишь в одном матче. Хотя в последней встрече против «Оттавы» также было набрано одно очко.

    Все прогнозы на НХЛ

    Хозяевам предстоящего поединка откровенно повезло, что играть им с разобранным «Лос-Анджелесом».

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» переживает худшие времена за несколько последних сезонов, поскольку коллектив Маклеллана попал в серьезную черную полосу, конца и края которой не видно.

    Команда из Калифорнии выбрала лимит поражений на несколько месяцев вперед. Но при этом не выпала из заветной восьмерки.

    «Короли» пробуют все возможные методы, чтобы хоть как-то развернуть ситуацию на 180 градусов, но пока тщетно.

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    В игре против «Нэшвилла» будет хоккей не за два, а за четыре очка, поскольку команды соседствуют друг с другом в таблице.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.33, на гостей — 2.45.

    Прогноз: «Нэшвилл» может одолеть сильную команду из Калифорнии

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут не выявить победителя за 60 минут игрового времени.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.66.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» может разобраться с конкурентом по таблице?
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