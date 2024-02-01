В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Бриджстоун Арене» 01 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» находится на границе плей-офф, но пока что сложно сказать он заслуживает больше места в первой восьмерке или во второй.

Вроде как Брюнетт и переучитывает свой клуб с защитного хоккея на атакующий, но подобные трансформации протекают максимально тяжело.

Коэффициенты матча Нэшвилл — Лос-Анджелес 1X2Новым игрокам 2.554.202.35Бонус$9500

За пять последних поединков «хищники» смогли победить лишь в одном матче. Хотя в последней встрече против «Оттавы» также было набрано одно очко.

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Хозяевам предстоящего поединка откровенно повезло, что играть им с разобранным «Лос-Анджелесом».

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» переживает худшие времена за несколько последних сезонов, поскольку коллектив Маклеллана попал в серьезную черную полосу, конца и края которой не видно.

Команда из Калифорнии выбрала лимит поражений на несколько месяцев вперед. Но при этом не выпала из заветной восьмерки.

«Короли» пробуют все возможные методы, чтобы хоть как-то развернуть ситуацию на 180 градусов, но пока тщетно.

В игре против «Нэшвилла» будет хоккей не за два, а за четыре очка, поскольку команды соседствуют друг с другом в таблице.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.33, на гостей — 2.45.

Прогноз: «Нэшвилл» может одолеть сильную команду из Калифорнии

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут не выявить победителя за 60 минут игрового времени.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.66.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.