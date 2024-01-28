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    «Северсталь» в очередной раз огорчит ЦСКА?

    «Северсталь» — ЦСКА. Ставка (к. 2.16) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — ЦСКА
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    Никита Коростелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 28 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В 55 матчах «Северсталь» набрала 63 очка и вернула ранее утраченную шестую позицию в таблице Западной конференции. При равенстве проведенных встреч череповецкий клуб на 5 баллов отстает от пятого «Торпедо».

    Последние матчи: В январе «Северсталь» провела идеальную по своим возможностям серию без поражений, которая разрослась до семи матчей.

    Прерван же безупречный ряд был в играх с лидерами Восточной конференции — «Металлургом» Мг (2:3) и «Авангардом» (2:6). В последнем матче команда Андрея Козырева не оставила шансов «Сибири» (4:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Вратари Константин Шостак, Дмитрий Шугаев, защитник Тимофей Давыдов — травмы.

    Состояние команды: Обойти по итогам сезона ЦСКА и попасть в плей-офф с шестого места для нынешней «Северстали» было бы неплохим локальным успехом, хотя даже этой промежуточной цели достичь будет непросто.

    ЦСКА

    Турнирное положение: По итогам 55 матчей ЦСКА опустился на седьмую строчку в Западной конференции. От шестой «Северстали» столичный клуб отстает на 2 балла при одинаковом количестве проведенных встреч.

    Последние матчи: В семи предыдущих встречах ЦСКА осилил всего две победы, а в четырех проигранных матчах из пяти остался без набранных очков.

    Последняя победа команды Сергея Федорова датирована 24 января. В тот день ЦСКА обыграл минское «Динамо» (2:1). В матче пятницы столичный клуб в который раз ждала неудача в дерби против СКА (1:5).

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    • Не сыграют: Защитники Ярослав Дыбленко, Марсель Ибрагимов — травмы.

    Состояние команды: Остаток этого сезона ЦСКА проведет в борьбе с «Северсталью» за шестое место в таблице Запада. Безусловно, эта кампания уже не может считаться успешной для действующего обладателя Кубка.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается в 3.00, ничья — в 3.95, а победа ЦСКА — в 2.22.

    Еще в прошлом сезоне «Северсталь» стала одним из главных раздражителей для ЦСКА, который много натерпелся как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

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    В этой кампании череповецкий клуб выиграл всего в одном очном матче из трех, но в нынешних кондициях он способен восстановить равенство.

    Общая форма команды Козырева, проблемы ЦСКА в ответственных матчах и перспектива отдалиться от прямого конкурента, безусловно, сыграют на руку хозяевам. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой 0 за 2.16.

    В нескольких предыдущих матчах «Северсталь» забрасывала по 2-3 шайбы топ-соперникам, включая СКА, «Магнитку» и «Авангард». Кажется, на такую же результативность она вправе претендовать и в воскресенье. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 2.16.

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    «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» в очередной раз огорчит ЦСКА?
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