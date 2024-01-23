«Бостон»
«Бостон» в отличном расположении и предстоящий поединок против «Виннипега» ожидается с большим нетерпением.
Именно канадская команда сейчас лимитирует в соседней конференции и сравнить наглядно силы двух соперников очень интересно.
В предстоящей встрече у «Селтикс» больше шансов за счет домашнего льда и более агрессивного нападения. В последнем матче против «Монреаля» оно оформило 9 голов в ворота соперника.
Если соперники не устроят результативную перестрелку в течение первого периода, то победителя матча вполне может решить единственная шайба.
«Виннипег»
«Виннипег» хоть и продолжает побеждать, но в последних поединках победы ему дают с большим трудом.
В крайнем матче против «Сенаторов» гости победили лишь в овертайме. Причем его было практически не избежать, так как «Джетс» на протяжении всей игры были довольно пассивны у чужих ворот.
Боунесс продолжает держать своих парней в тонусе, и к матчу с лидером Востока постарается их мобилизовать по максимуму.
Хочется верить, что мы не увидим закрытую игру, и команды порадуют нас большим количеством шайб.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.33, на гостей — 2.69.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Бостон» не позволит себе проиграть в статусном матче.
Альтернативный прогноз: В этом матче будет пахнуть дополнительной пятиминуткой
Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.