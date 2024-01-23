В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бостон»

«Бостон» в отличном расположении и предстоящий поединок против «Виннипега» ожидается с большим нетерпением.

Именно канадская команда сейчас лимитирует в соседней конференции и сравнить наглядно силы двух соперников очень интересно.

В предстоящей встрече у «Селтикс» больше шансов за счет домашнего льда и более агрессивного нападения. В последнем матче против «Монреаля» оно оформило 9 голов в ворота соперника.

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Если соперники не устроят результативную перестрелку в течение первого периода, то победителя матча вполне может решить единственная шайба.

«Виннипег»

«Виннипег» хоть и продолжает побеждать, но в последних поединках победы ему дают с большим трудом.

В крайнем матче против «Сенаторов» гости победили лишь в овертайме. Причем его было практически не избежать, так как «Джетс» на протяжении всей игры были довольно пассивны у чужих ворот.

Боунесс продолжает держать своих парней в тонусе, и к матчу с лидером Востока постарается их мобилизовать по максимуму.

Хочется верить, что мы не увидим закрытую игру, и команды порадуют нас большим количеством шайб.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.33, на гостей — 2.69.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Бостон» не позволит себе проиграть в статусном матче.

Альтернативный прогноз: В этом матче будет пахнуть дополнительной пятиминуткой

Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.