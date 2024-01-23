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    «Бостон» докажет свое превосходство?

    «Бостон» — «Виннипег». Ставка (к. 2.19), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Виннипег»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Бостон»

    «Бостон» в отличном расположении и предстоящий поединок против «Виннипега» ожидается с большим нетерпением.

    Именно канадская команда сейчас лимитирует в соседней конференции и сравнить наглядно силы двух соперников очень интересно.

    В предстоящей встрече у «Селтикс» больше шансов за счет домашнего льда и более агрессивного нападения. В последнем матче против «Монреаля» оно оформило 9 голов в ворота соперника.

    Все прогнозы на НХЛ

    Если соперники не устроят результативную перестрелку в течение первого периода, то победителя матча вполне может решить единственная шайба.

    «Виннипег»

    «Виннипег» хоть и продолжает побеждать, но в последних поединках победы ему дают с большим трудом.

    В крайнем матче против «Сенаторов» гости победили лишь в овертайме. Причем его было практически не избежать, так как «Джетс» на протяжении всей игры были довольно пассивны у чужих ворот.

    Боунесс продолжает держать своих парней в тонусе, и к матчу с лидером Востока постарается их мобилизовать по максимуму.

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    Хочется верить, что мы не увидим закрытую игру, и команды порадуют нас большим количеством шайб.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.33, на гостей — 2.69.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Бостон» не позволит себе проиграть в статусном матче.

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет пахнуть дополнительной пятиминуткой

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    «Бостон» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Бостон» докажет свое превосходство?
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