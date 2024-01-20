В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 20 января. Начало встречи — в 13:00 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: По итогам 52 матчей «Динамо» Москва, с 72 очками, осталось на втором месте в таблице Западной конференции. Такое же количество баллов набрал первый «Локомотив», который провел на игру меньше.

Последние матчи: Серию январских матчей «Динамо» Москва начало с пяти побед подряд. В четырех выигранных встречах его результативность доходила до 4+ заброшенных шайб.

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В период с 9 по 18 января команда Алексея Кудашова оформила несколько крупных побед — над «Сочи» (5:1), ЦСКА (4:2) и «Торпедо» (6:1), а в последней игре столичный клуб сенсационно уступил «Нефтехимику» (1:2).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

Состояние команды: Несмотря на поражение в матче четверга, «Динамо» Москва остается одним из самых стабильных клубов Запада в плане побед и набора очков, благодаря чему его борьба за лидерство продолжается без существенных осложнений.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: По итогам 51 игры «Динамо» Минск осталось с 51 очком в активе. Разрыв между ближайшими преследователями — «Куньлунем» составляет комфортные для белорусов 11 баллов.

Последние матчи: В конце прошлой недели «Динамо» Минск провело непростой домашний матч с «Трактором», в котором хозяевам удалось одержать победу (3:1).

В рамках новой игровой недели команда Дмитрия Квартальнова дважды встретилась с «Куньлунем». В первом матче белорусы разгромили китайского представителя КХЛ (5:1), а во втором получили почти пропорциональный ответ (2:5).

Не сыграют: Нападающие Виталий Пинчук, Бретт Ритчи — травмы.

Состояние команды: Очередной свой сезон динамовцы могут закончить на восьмой строчке. На данный момент, несмотря на регулярные поражения, его позиции в зоне плей-офф ничего не угрожает.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.79, ничья — в 4.60, а победа «Динамо» Минск — в 3.85.

К игре с белорусами московская команда подходит в потрясающей форме, сохраняя при этом мотивацию в борьбе с «Локомотивом» за лидерство в Западной конференции.

Учитывая решимость команды Алексея Кудашова и не лучшее состояние минчан, которые в двух матчах из последних четырех проиграли крупно, шансы хозяев «ВТБ Арены» на победу увеличиваются в разы.

В нескольких предыдущих встречах атака москвичей была на высоте независимо от уровня соперников . Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 2.14.

В нынешних условиях команда Кудашова может рассчитывать на победу с комфортным для себя перевесом. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.95.