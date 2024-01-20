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    Московское «Динамо» справится с соперниками из Белоруссии?

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Динамо» Минск
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    Седрик Пакетт
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 20 января. Начало встречи — в 13:00 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 20 Января 2024 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 13:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: По итогам 52 матчей «Динамо» Москва, с 72 очками, осталось на втором месте в таблице Западной конференции. Такое же количество баллов набрал первый «Локомотив», который провел на игру меньше.

    Последние матчи: Серию январских матчей «Динамо» Москва начало с пяти побед подряд. В четырех выигранных встречах его результативность доходила до 4+ заброшенных шайб.

    Коэффициенты матча Динамо — Динамо Минск

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    В период с 9 по 18 января команда Алексея Кудашова оформила несколько крупных побед — над «Сочи» (5:1), ЦСКА (4:2) и «Торпедо» (6:1), а в последней игре столичный клуб сенсационно уступил «Нефтехимику» (1:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

    Состояние команды: Несмотря на поражение в матче четверга, «Динамо» Москва остается одним из самых стабильных клубов Запада в плане побед и набора очков, благодаря чему его борьба за лидерство продолжается без существенных осложнений.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: По итогам 51 игры «Динамо» Минск осталось с 51 очком в активе. Разрыв между ближайшими преследователями — «Куньлунем» составляет комфортные для белорусов 11 баллов.

    Последние матчи: В конце прошлой недели «Динамо» Минск провело непростой домашний матч с «Трактором», в котором хозяевам удалось одержать победу (3:1).

    В рамках новой игровой недели команда Дмитрия Квартальнова дважды встретилась с «Куньлунем». В первом матче белорусы разгромили китайского представителя КХЛ (5:1), а во втором получили почти пропорциональный ответ (2:5).

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    • Не сыграют: Нападающие Виталий Пинчук, Бретт Ритчи — травмы.

    Состояние команды: Очередной свой сезон динамовцы могут закончить на восьмой строчке. На данный момент, несмотря на регулярные поражения, его позиции в зоне плей-офф ничего не угрожает.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.79, ничья — в 4.60, а победа «Динамо» Минск — в 3.85.

    К игре с белорусами московская команда подходит в потрясающей форме, сохраняя при этом мотивацию в борьбе с «Локомотивом» за лидерство в Западной конференции.

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    Учитывая решимость команды Алексея Кудашова и не лучшее состояние минчан, которые в двух матчах из последних четырех проиграли крупно, шансы хозяев «ВТБ Арены» на победу увеличиваются в разы.

    В нескольких предыдущих встречах атака москвичей была на высоте независимо от уровня соперников. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 2.14.

    В нынешних условиях команда Кудашова может рассчитывать на победу с комфортным для себя перевесом. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.95.

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    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на хоккей. Московское «Динамо» справится с соперниками из Белоруссии?
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