«Даллас»
«Даллас» имел небольшой спад по результатам на старте нового календарного года, но затем ситуация выправилась, и сейчас дружина Дебура на привычном для неё ходу.
«Старз» за четыре последних матча проиграли всего лишь один раз, который пришелся на игру против «Нэшвилла».
Коэффициенты матча Даллас — Лос-Анджелес
Подобные вещи полностью из повестки сезона исключить нельзя, поэтому ход техасского клуба по сезону вполне можно назвать удовлетворительным.
В предстоящем поединке против «королей» у хозяев больше шансов на победу, но они не дастся им просто так, поскольку соперник постепенно преображается в лучшую сторону.
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» не мог победить на протяжении восьми последних матчей до последней выездной встречи против «Каролины».
Последняя победа была одержана ещё в прошлом календарном году, но настроение у калифорнийцев было не поникшее, поскольку очки в проигранных поединках они все же набирали.
В предпоследней игре выездного турне «короли» сделали все возможное, чтобы победить, и «Каролина» такого явно не ожидала.
Хочется верить, что в завершающем выездном поединке против «Далласа» коллективу Маклеллана удастся победить, но веры в это откровенно мало.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью — 4.69, на гостей — 2.95.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Даллас» видится более реальным претендентом на победу.
Альтернативный прогноз: Игра вполне может зайти в овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.16.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.