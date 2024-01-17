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    «Даллас» справится с «королями»?

    «Даллас» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.16), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Арене» 17 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 17 Января 2024 года

    «Даллас»

    «Даллас» имел небольшой спад по результатам на старте нового календарного года, но затем ситуация выправилась, и сейчас дружина Дебура на привычном для неё ходу.

    «Старз» за четыре последних матча проиграли всего лишь один раз, который пришелся на игру против «Нэшвилла».

    Коэффициенты матча Даллас — Лос-Анджелес

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    Подобные вещи полностью из повестки сезона исключить нельзя, поэтому ход техасского клуба по сезону вполне можно назвать удовлетворительным.

    Все прогнозы на НХЛ

    В предстоящем поединке против «королей» у хозяев больше шансов на победу, но они не дастся им просто так, поскольку соперник постепенно преображается в лучшую сторону.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» не мог победить на протяжении восьми последних матчей до последней выездной встречи против «Каролины».

    Последняя победа была одержана ещё в прошлом календарном году, но настроение у калифорнийцев было не поникшее, поскольку очки в проигранных поединках они все же набирали.

    В предпоследней игре выездного турне «короли» сделали все возможное, чтобы победить, и «Каролина» такого явно не ожидала.

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    Хочется верить, что в завершающем выездном поединке против «Далласа» коллективу Маклеллана удастся победить, но веры в это откровенно мало.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью — 4.69, на гостей — 2.95.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Даллас» видится более реальным претендентом на победу.

    Альтернативный прогноз: Игра вполне может зайти в овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.16.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Даллас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Даллас» справится с «королями»?
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