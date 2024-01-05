В матче за третье место Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 5 января. Начало запланировано на 17:00 мск. Чехия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Чехия

Турнирное положение: На групповом этапе Чехия поделила пополам победы и поражения, заработав в итоге 7 очков, с которыми заняла третье место в таблице. На этой стадии Чехия оказалась единственной, кому удалось сыграть вничью с США в основное время (3:4 Б).

Последние матчи: За весьма посредственной групповой кампанией последовало главное чудо плей-офф: в четвертьфинале с Канадой Чехии, вопреки даже самым оптимистичным ожиданиям, удалось вырвать у фаворита победу за 11 секунд до финальной сирены (3:2).

После безумного подвига команде Патрика Аугусты достался еще один серьезный соперник — Швеция, в игре с которой чехи сумели повести в счете и на равных закончить второй период. Увы, в третьей двадцатиминутке аутсайдер посыпался и подписался на разгром (2:5).

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Не сыграют: К игре за бронзу Чехия готовится с полной обоймой.

Состояние команды: На этом турнире Чехия запомнилась серией ярких матчей против североамериканских сборных и выдала достойные 40 минут со Швецией в полуфинале. Безусловно, в своей текущей форме она готова показать максимум умений на катке ради бронзы.

Финляндия

Турнирное положение: Групповой этап Финляндия начала с двух поражений подряд, за которыми последовали две победы. Так, финнам удалось набрать 5 очков и спокойно выйти в плей-офф с третьего места.

Последние матчи: В четвертьфинале Финляндия встретилась со Словакией, выдавшей сумасшедший по своим меркам групповой раунд. В этом матче соперники устроили результативную драму, которая обернулась успехом финнов в овертайме (4:3 ОТ).

В полуфинале команда Лаури Микколы попала на самого сложного соперника чемпионата — на сборную США. В этом матче аутсайдеру хватило сил на маленькое чудо — на промежуточные 2:0 по итогам первого периода. Однако сама встреча закончилась поражением Финляндии (2:3).

Не сыграют: К этому моменту у сборной Финляндии нет травмированных.

Состояние команды: Безусловно, яркая игра против американцев добавит финнам больше уверенности и мотивации в матче за третье место, где шансы на успех вполне можно назвать высокими.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается в 4.40, ничья — в 5.20, а победа Финляндии — в 1.59.

Чехия и Финляндия — две крепкие и эффектные сборные, которые наделали немало шума в плей-офф, безусловно, заслужив право побороться за бронзу.

Кажется, матч такой категории не будет отягощать дополнительной долей ответственности и едва ли его статус помешает выдать обеим командам яркое шоу, которое они демонстрировали ранее.

В предстоящей встрече соперникам бессмысленно осторожничать и играть от обороны, учитывая, что это далеко не самая их сильная сторона. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.85.

Несмотря на котировки, шансы Чехии едва ли можно назвать низкими. Наш альтернативный прогноз — Чехия не проиграет за 2.30.