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    Матч за третье место окажется результативным?

    Чехия — Финляндия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Финляндия
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    Ленни Хямеенахо
    В матче за третье место Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 5 января. Начало запланировано на 17:00 мск. Чехия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Чехия

    Турнирное положение: На групповом этапе Чехия поделила пополам победы и поражения, заработав в итоге 7 очков, с которыми заняла третье место в таблице. На этой стадии Чехия оказалась единственной, кому удалось сыграть вничью с США в основное время (3:4 Б).

    Последние матчи: За весьма посредственной групповой кампанией последовало главное чудо плей-офф: в четвертьфинале с Канадой Чехии, вопреки даже самым оптимистичным ожиданиям, удалось вырвать у фаворита победу за 11 секунд до финальной сирены (3:2).

    После безумного подвига команде Патрика Аугусты достался еще один серьезный соперник — Швеция, в игре с которой чехи сумели повести в счете и на равных закончить второй период. Увы, в третьей двадцатиминутке аутсайдер посыпался и подписался на разгром (2:5).

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    Не сыграют: К игре за бронзу Чехия готовится с полной обоймой.

    Состояние команды: На этом турнире Чехия запомнилась серией ярких матчей против североамериканских сборных и выдала достойные 40 минут со Швецией в полуфинале. Безусловно, в своей текущей форме она готова показать максимум умений на катке ради бронзы.

    Финляндия

    Турнирное положение: Групповой этап Финляндия начала с двух поражений подряд, за которыми последовали две победы. Так, финнам удалось набрать 5 очков и спокойно выйти в плей-офф с третьего места.

    Последние матчи: В четвертьфинале Финляндия встретилась со Словакией, выдавшей сумасшедший по своим меркам групповой раунд. В этом матче соперники устроили результативную драму, которая обернулась успехом финнов в овертайме (4:3 ОТ).

    В полуфинале команда Лаури Микколы попала на самого сложного соперника чемпионата — на сборную США. В этом матче аутсайдеру хватило сил на маленькое чудо — на промежуточные 2:0 по итогам первого периода. Однако сама встреча закончилась поражением Финляндии (2:3).

    Не сыграют: К этому моменту у сборной Финляндии нет травмированных.

    Состояние команды: Безусловно, яркая игра против американцев добавит финнам больше уверенности и мотивации в матче за третье место, где шансы на успех вполне можно назвать высокими.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается в 4.40, ничья — в 5.20, а победа Финляндии — в 1.59.

    Чехия и Финляндия — две крепкие и эффектные сборные, которые наделали немало шума в плей-офф, безусловно, заслужив право побороться за бронзу.

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    Кажется, матч такой категории не будет отягощать дополнительной долей ответственности и едва ли его статус помешает выдать обеим командам яркое шоу, которое они демонстрировали ранее.

    В предстоящей встрече соперникам бессмысленно осторожничать и играть от обороны, учитывая, что это далеко не самая их сильная сторона. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.85.

    Несмотря на котировки, шансы Чехии едва ли можно назвать низкими. Наш альтернативный прогноз — Чехия не проиграет за 2.30.

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    Чехия — Финляндия: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на хоккей. Матч за третье место окажется результативным?
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