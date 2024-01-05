В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 5 января. Начало встречи — в 17:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА провел 45 матчей, в которых набрал 50 очков. В таблице Западной конференции он застрял на шестом месте, отставая на 7 баллов от пятого «Торпедо» при одинаковом количестве игр.

Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца ЦСКА накрыла очередная волна неудач, которая душила его в течение пяти матчей.

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Поочередно команда Сергея Федорова проиграла «Динамо» Москва (1:4), СКА (2:6), «Локомотиву» (1:2 ОТ), «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ) и еще раз СКА (0:2). И только в последнем матче ушедшего года «армейцам» удалось прервать серию благодаря победе над «Северсталью» (3:1).

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Не сыграют: Нападающий Максим Сорокин — травмы, под вопросом участие защитника Даррена Дица из-за травмы.

Состояние команды: В текущей форме ЦСКА является твердым середняком, которому едва ли светит серьезное продвижение или грозит понижение в таблице Западной конференции. Ранее «армейцы» провалили турнирно значимые матчи, которые довели до такого положения.

«Спартак»

Турнирное положение: В 47 матчах «Спартаку» удалось набрать 66 очков. В таблице Западной конференции он занимает первое место, но опережает нового прямого конкурента — «Локомотив» — всего на 2 балла с учетом двух игр ярославцев в запасе.

Последние матчи: В период с 5 по 24 декабря «Спартак» выдал очередную беспроигрышную серию, в рамках которой одержал пять побед, забросив по 4+ шайбы в каждой встрече.

Но закончить год на такой же ноте не удалось: в двух матчах из трех команда Алексея Жамнова проиграла. Так, красно-белые уступили «Торпедо» (1:2 Б), разгромили «Динамо» Минск (4:1) и не справились с «Витязем» (4:5 ОТ).

Не сыграют: Нападающий Иван Морозов — травма.

Состояние команды: Конкуренция на Западе становится жестче, если говорить о битве за лидерство. Отныне «Спартак», ощущая за спиной преследователей, каждый следующий матч будет проводить с дополнительной мотивацией, однако текущая форма ставит под сомнение его возможность поставить победы на поток.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.70.

К дерби столицы ЦСКА подходит всего с одной победой в шести последних играх. На текущий момент кризис остается актуальной проблемой в контексте обсуждения формы «армейцев».

Еще одной бедой ЦСКА являются матчи с топ-соперниками . На регулярной основе команда Сергея Федорова проваливает игры с элитными представителями чемпионата.

«Спартак» как никогда ранее нуждается в двух очках на фоне обострившейся борьбы за первое место, а упомянутые выше проблемы ЦСКА сыграют в пользу красно-белых. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой -1 за 3.20.

Если учесть привычно высокую результативность команды Алексея Жамнова, то в качестве альтернативы можно выбрать вариант — индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.60.